ملف كامل للتداوي بالأعشاب

السلام عليكم *تقرحات الفم والاسنان : تؤخذ ملعقة من زهر البابونج وتطبخ في كوب , ويمضمض بها المصاب * استرخاء اللسان : التغرغر بالخردل عدة مرات يفيد في استرخاء اللسان * خراج اللثة : نصف تينة تنقع في الماء المغلي ثم توضع على الخراج * التهاب اللوزتين : تخلط بيضة بطحين حتى تصبح كالعجين , وتوضع على العنق وتربط بقماش , من الليل حتى الصباح , ثم ترفع ويغسل مكانها بالماء الفاتر , فان ذلك يرفع الالتهاب والحرارة عن الحلق , تكرر العمليى حتى الشفاء ان شاء الله تعالى **وصفة اخرى : توضع على العنق بعض شرائح البصل الساخنة , وتحزم علية فانها جيدة لالتهاب اللوزتين **وصفة اخرى : يطبخ مقدار ملعقة من زهر البابونج في كوب من الماء , ويغرغر به المصاب بالتهاب اللوزتين , فانة بعد تكرار العملية يشفى *بحة الصوت : اذا اكل الثوم مشويا أو مطبوخا أو نيئا , نفع بحة الصوت وخشونتة **وصفة اخرى : أكل الفجل بالعسل ينفع جيدا من بحة الصوت الحادثة عقب الصياح , وهذا صالح للمغنيين على الخصوص **وصفة اخرى : تطبخ اوراق الملفوف جيدا في قليل من الماء , ثم يخلط المغلي بالعسل , ويوضع حتى يبرد , وتششرب سبع ملاعق كبيرة في اليوم , فانة يفيد جدا لخفوت الصوت وبحتة ولجهاز التنفس واللوزتين *تصفية الصوت : أكل الثوم نيئا أو مطبوخا يصفي الصوت *التهاب الحنجرة : يخلط البصل بالعسل والتفاح , كعصير ويشرب لعدة ايام *تضخم الغدة الدرقية : يمنع المصاب بتضخم الغدة الدرقية عن المبردات والمقليات , يأخذ مغلي الجعدة مقدار نصف كوب , ويواظب على شربها فانة يشفى باذن الله تعالى *التهاب المسالك التنفسية : يستعمل بخار ازهار البابونج *السل : يشرب ماء مغلي الحلبة مقدار 4 ملاعق في اليوم لتسكين سعالا المصابين بالسل *علاج السل : يشرب المسلول في كل صباح لبنا ممزوجا بملعقة عسل , فانة يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى *السعال المزمن : تأخذ كمية من التين المجفف , وتنقعة في زيت زيتون مدة اسبوع , فيفطر المريض كل صباح ثلاث تينات , فانة يشفى *السعال : تاخذ اوراق البرتقال 20 غراما وتغليها في لتر من الماء , ويشربة المصاب بالسعال الصدري ثلاث مرات في اليوم مدة زومنية اقلها ثلاثة ايام , فانة فعال *سعال الاطفال : يطبخ البصل ويعصر ماؤة ويخلط بعسل , ويأخذ الطفل جرعات 5 مرات يوميا **وصفة اخرى : يشرب عصير الجزر مطبوخا مع السكر مقدار نصف كوب ثلاث مرات في اليوم *الربو : ينقع كمية من الثوم المقشور في لتر حليب , يشرب منة 3 أكواب في اليوم مدة 8 أيام , وكل كوب يصفى ثم يشرب **وصفة اخرى :يعصر مقدار كأس من ماء البصل ومثلة كأس عسل , ويغلى المزيج على النار , ويستعملة المصاب بنوبة الربو مقدار ملعقتين كبيرتين في الصباح والظهر والمساء , وتكرر العملية فان المصاب يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى **وصفة اخرى : أكل السمسم المقشور بالسكر ينفع المصاب بالربو *البلغم : يؤخذ ماء الملفوف ساخنا ويمزج بملعقة عسل ويتناولة صاحب البلغم , فانة يسهل خروجة ويخفف من نهيج الشعب التنفسية *السعال الديكي : يغلى 100 جراما من الثوم المقشر في 250 جراما من الماء , لمدة 15 دقيقة , وبصفى ثم يضاف له 250 جراما من السكر , ويشرب منة مقدار ملعقتين كبيرتين كل يوم صباحا **وصفة اخرى: تأخذ أوراق الخس 150 جراما وتطبخ , لمدة 5 دقائق ويشرب فاترا بعد تحليتة كل يوم *القلب :يتناول المريض بالقلب مابين 50 االى 140 جراما من العسل في اليوم *تقوية القلب : يؤكل كل يوم الخرشوف والكرفس والخس والبصل . فانه مفيد جدا لتقوية عضلة القلب باذن الله تعالى **وصفة اخرى : تطبخ ملعقتان من الصعتر في كوب من الماء ويشربة ضعيف القلب *تصلب الشرايين : تؤخذ 100 غراما من قرون اللوبيا وتغلى في لتر ماء جيدا , ثم تصفى وتشرب منه 4 فناجين كل يوم لمدة 15 يوما **وصفة اخرى : تغلى اوراق الزيتون الجافة مقدرا 40 غراما في كل لتر ماء لمدة 10 دقائق , ويشرب منة فنجان كل يوم صباحا **وصفة اخرى : يقشر مغلي الثوم , ويسحق ويغلى في كوب حليب لمدة 5 دقائق , ويشرب ويواظب على ذلك يوميا لمدة *عسر الهضم : يشرب الكمون مدقوقا مع الخل , مقدار ملعقة كبيرة **وصفة اخرى : أكل الزنجبيل أو النعناع بعد الطعام يفيد جيدا في الهضم *المغص : يشرب الكمون المدقوق ممزوجا مع الخل مقدار ملعقة كبيرة , فانة يسكن المغص الشديد *المغص المعوي لدى الكبار والصغار : تؤخذ ملعقة كبيرة من اليانسون , وتطبخ في ربع لتر من الماء , وتشرب على 4 حصص في اليوم , فانها تسكن المغص المعوي , ويمكن استعمالها للاطفال بمقدار 3 ملاعق صغيرة يوميا *الغثيان : شم البصل الطري يقطع الغثيان ويسكنة **وصفة اخرى : اذا خلط النعناع بالخل وشرب قطع القيء **وصفة اخرى : قطعة ليمون حامض تغلى في لتر ماء ويشرب منها فنجانان عند الشعور بالقيء *ازالة القيء والم المعدة : شرب كوب منقوع ماء النعناع *تقوية المعدة :يمضغ قليل من الكراويا على الريق , فانة يقوي المعدة اذا واظب المصاب علية كل يوم **وصفة اخرى : شرب ماء السنبل ( الخزامي ) يقوي المعدة جيدا **وصفة اخرى : أكل النعناع طريا **وصفة اخرى : شرب اليانسون ينقي المعدة *قذف دم المعدة : اذا خلط بياض البيض بالسويق قطع نفث دم المعدة **وصفة اخرى : المواظبة على أكل النعناع جيدا في قطع نفث دم المعدة *حرقة المعدة : توضع الايدي والارجل في الماء البارد جملة , فان ذلك يفيد جدا في تسكين حرقة المعدة ولهيبها *ورم المعدة : شرب العسل يفيد جيدا في ورم المعدة , اذا واظب المصاب على ذلك *قرحة المعدة : تؤخذ أجزاء متساوية من الصعتر والقريص وتطبخ وتشرب على 3 دفعات في اليوم وقت الصبح والظهر والعشاء , ولابد من المواظبة على ذلك *قرحة المعدة والامعاء : يبلع الثوم دون مضغة , ثم يعقبة شرب كوب من الماء , ويستمر على ذلك مدة *حموضة وقرحة المعدة والاثنى عشر :يفطر المريض كل صباح بكأس ماء فاتر قليلا , وفية مقدار ملعقة عسل , ولا بد من الاستمرار , فانه يتحسن بعد 4 اسابيع ان شاء الله تعالى *طرد الغازات : المواظبة على أكل السلق يفيد في منع غازات البطن **وصفة اخرى : يشرب مقدار نصف كأس من الكراويا المطبوخ في الماء , يواظب على ذلك المصاب بغازات الامعاء فيشفى باذن الله تعالى *وصفة اخرى : يشرب مقدار كوب من الماء المغلي في الخزامى كل يوم في الصباح *التهاب الامعاء : يغلى التفاح بقشورة مع جزء من العرقسوس, لمدة 10 دقائق , فانة مفيد جدا في التهاب الامعاء 0 تكرر العملية بانتظام حتى الشفاء *الم المصران الغليظ : ملعقة صغيرة في كوب من الماء يتناولها المريض كل يوم من اليانسون , وذلك بطبخ كمية منة في كوبين من الماء , يواظب على ذلك المصاب بالم المصران الغليظ فانة يفيدة باذن الله تعالى *دود البطن : اذا شرب الشيح مقدار نصف ملعقة كبيرة , مطبوخة في كأس ماء كل يوم في الصباح من به دود البطن ازالة ان شاء الله تعالى **وصفة اخرى : اذا أضيف خل الى مسحوق الحبة السوداء , وواظب على الافطار بها المصاب بدود البطن , شفي من ذلك بخروج الدود **وصفة اخرى : اذا أكل المصاب بذور اليقطين ( القرع ) خرجت من دود البطن *وقف الاسهال :تأخذ قشور الرمان وتطبخها وتشرب ماءها ثلاث مرات في اليوم , فانها توقف الاسهال , وتستمر في هذا الشرب الى ان يتوقف الاسهال *الاسهال المزمن : المواظبة على أكل النبق يقطع الاسهال المزمن *الزحار ( الديزانتريا ) : تقلى اوراق الكرنب ويتناولها المريض , فانة يقضي على الزحار قضاء تاما **وصفة اخرى : يؤخذ بياض بيضة ويخلط مع عصير ليمونه حامضة ويشرب صباحا , يكرر العملية مدة 3 ايام , فقد يرى بعد ذلك خروج صديد , تلك علامات الشفاء *الامساك :تغلى 4 تينات جافة في 400 جراما من الماء او الحليب , الى ان يبقى نصف الماء او الحليب , ثم يصفى ويشرب منة **وصفة اخرى : شرب الماء يوميا مابين 8 الى 10 اكواب موزعة على النهار , تساعد في الحد من الامساك * حصى المرارة :تؤخذ جذور الكرفس المائي مقدار 30 جراما في لتر من الماء ويغلى لمدة 5 دقاائق , ويشرب المصاب كل يوم مقدار فنجانين ويستمر حتى الشفاء ان شاء الله قصور الكبد : تأخذ ربع ورقات من الخرشوف وتغلى في لتر ماء, وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها كل يوم على الريق لمدة 12 يوم *وجع الكبد :يشرب قليل من البابونج زيضمد به مكان وجع الكبد , فانة جيد اذا واظب المصاب علية *ورم الكبد :قليل من عنب الثعلب والمصطكي والنعناع مع سويق ويشرب *تقوية الكبد : المواظبة على اكل الزبيب الاحمر المنزوع العجم والطري , من غير طبخة يفيد جدا في تقوية الكبد *ورم الطحال : دقيق الحلبة مع الخل , ينفع في حالة ورم الطحال كضماد *صلابة الطحال : شرب طبيخ ماء السلق , بخل وقليل من الخردل يلين صلابة الطحال *داء السكري :شرب 100 جراما من طبيخ القريص , يفيد المصابين بالسكري اذا واظب علية *وصفة اخرى : المواظبة على اكل ربع بصلة نيئة كافية لهبوط السكر , وارجاعة الى طبيعته , كما ان المواظبة على اكل الخيار مفيدة ايضا لمرضى السكري **وصفة اخرى : المواظبة على شرب مغلي اوراق الجرجير , فان مريض السكري يعود كما كان باذن الله تعالى *جروح مرضى السكري : تغلى الحلبة ويؤكل عجينها ويشرب ماؤها , ويدهن به الجرح ايضا , وتوضع من عجينتة لبيخة على الجرح فان يعجل في الشفاء ان شاء الله *البواسير : تطلى البواسير بعصارة او طبيخ ماء الريحان **وصفة اخرى : يطبخ الثوم ويخلط بالخل , ويفطر علية المصاب بالبواسير , كما انة يدهنا ايضا فانة جدا مفيد *البواسير الظاهره : شحم صافي يضاف الية البصل المقطع ويدهن بة مرات 0 *تفتيت حصى الكلى : عصارة ماء الفجل او اكلة يفتت حصى الكلى اذا واظب علية المصاب **وصفة اخرى : شرب حبة خردل في كل ليلة , كافية لتفتيت حصى الكلى *تفتيت حصى المثانة : يواظب المصاب على اكل 38 جراما من الاجاص كل يوم والافضل ان يؤكل كاملا بقشرة ولبة وزريعتة *رمل وحصى الكلى : اذا واظب المصاب على شرب دهن اللوز الحلو , فتت الرمل والحصى بالكلية *التهاب الكلى :يشرب كاس من مغلي بزر الكتان في الصباح والمساء علاج الأمراض الشائعة - الروماتيزم : تغلى عشر جرامات من اوراق الصفصاف في فنجان من الماء ويحلى بالعسل او السكر , ويشرب المصاب كل يوم كاس في الصباح والمساء , ويواظب على ذلك فانه مفيد. ** وصفة اخرى : يشرب المصاب بالروماتيزم مقدار ثلاثة اكواب في اليوم من مسحوق عرق السوس , مقدار ثلاثة ملاعق في ثلاثة اكواب , واحد في الصباح والاخر عند الظهيرة والثالث مساء ويواظب على ذلك . ** وصفة اخرى : إذا استمر المصاب باكل كيلو تفاح يوميا لمدة اربعة اسابيع متتالية فانة يشفى تماما باذن الله . ** وصفه اخرى: أكل رأسين غضين من الكرفس كل يوم لمدة بضعة اشهر كافية لوضع حد لأانواع الرومتيزم . • الم العمود الفقري :يفرك مكاان الالم فركا جيدا باسنان من الثوم المسحوقة او الممزوجة بزيت الزيتون الساخن فانة يسكن الالم . • عرق النسا :يسف المصاب الحرمل من غير دق مقدار اربع جراامات ونصف مدة 12 ليلة متتالية , يزول عرق النسا . • وجع الظهر : اذا واظب المصاب بوجع الظهر على أكل التين الجاف فانة مفيدا جدا . • **وصفة اخرى : دهن الخردل ينفع جيدا في تسكين الم الظهر . ** وجع المفاصل : الصبر ينفع في علاج الم المفاصل شرابا وضمادا. ** وصفة اخرى :اذا سحق الكون وخلط مع الخل ودهنت به المفاصل ازال وجعها . • وجع الركبة : يؤخذ الصابون ويضاف الى مثلة حناء مدقوقة ويضمد به الركبة يسكن المها . ** وصفة اخرى : تدق اوراق الدفلى وتضمد بها الركبة ويسكن وجعها . *الم الرجلين :تؤخذ ثلاث حفنات من زهر البابونج في ثلاث لترات من الماء وتغلى , ثم بعد ذلك يضع المصاب رجلية في الصحن , ويفركهما بالماء , ويتركهما حتى يبرد ويجففهما ويلبس جوربا او يلفهما بشيء دافيء وقت النوم , فان ذلك يعمل على تسكين الم الرجلين والصداع وانتعاش الجسم . • دوالي الساق : • يدلك بالخل مكان دوالي الساق من الاسفل الى الاعلى مرتين في اليوم مدة 20 يوما او اكثر , فانة مفيد وجيد . • النقرس :اكل راسين من الكرفس كل يوم مدة اشهر كافية للقضاء على داء النقرس نهائيا وتسكين الامة في الاصابع . • تثليج الاصابع :تشوى بصلة شيا خفيفا من غير ان يتغير لونها بعد ان تكون مفرومة الاوراق , ثم توضع على القدمين او الاصابع مدة عشرين دقيقة , فان ذلك يفيدها في التثليج . • مسمار الرجل والاصابع : يدلك المكن المصاب دلكا قويا بزيت الخروع ثلاث مرات في اليوم . • فقر الدم :يواظب المصاب بفقر الدم على شرب ماء الكرنب فانة يشفى . • نزف الدم :يدق قشر البيض حتى تبقى كالغبار وتذر على الجرح فانها تقطع النزف . • القروح الجلدية : بصل مسحوق مقدار 50 جرما في لتر خل , يغلى مدة 15 دقيقة ثم يدهن بة . • تشقق الجلد : يفيد في تشقق الجلد غسلها بمغلي الحلبة . • الاكزيما :تغلى الحلبة وتوضع لبائخ على اماكن الاكزيما او يدلك بمائها المطبوخ . ** وصفة اخرى : خمسين جراما من اوراق العرعر يغلى في لتر ماء مدة دقيقتين , وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها فنجانين في اليوم . • الثأليل :اذا دق الفجل وخلط بالخل وضمدت به الثأليل قلعها . ** وصفة اخرى :يخلط البصل بالملح ويضمد بة الثالول فيقلعه . • البرص :قشور الليمون اذا احرقت وضمد بة البرص ازالة بعد تكرار العملية . ** وصفة اخرى : فرك مكان البرص بماء البصل النيء في الشمس فان ذلك يذهب البرص ولابد من الاستمرار . ** وصفة اخرى : اذا طلي البرص بحب النيلي مدة افادة . • الجذام :تطبخ اصول العوسج ويشرب المجذوم ماءة , يتوقف انتشارة ويبرا المجذوم اذا واظب . ** وصفة اخرى : شرب نقيع الحناء مفيد جدا . *الصدفية :شرب مستحلب القريص او مطبوخة ثلاث مرات في اليوم مقدار نصف كوب في ملعقتين من القريص مدة حتى يزول ان شاء الله. الصرع : يطبخ الحرمل مقدار ربع كيلو في لتر ونصف من الماء , ويطبخ جيدا حتى يبقى لتر ماء تقريبا , يفطر به المصاب بالصرع مدة ثلاثين يوما مقدار ملعقتين كبيرتين في ملعقة , عسل كبيرة , فان الصرع يزول عنة ولو كان مزمنا باذن الله. **وصفة اخرى : اذا اكل المصاب كل يوم في الصباح قشرة متوسطة من القرفة زال عنة الصرع باذن الله . **وصفة اخرى : اذا شرب المصاب عصير التفاح من غير طبخ ثلاث مرات في اليوم مقدار كوب لمدة 15 يوما او اكثر حسب مايلمسة المصاب , فان ذلك يساعد على الشفاء ايضا باذن الله . *ارتفاع ضغط الدم : تاخذ الثوم مقدار 900 جرام , وتنقع في نقدار 150 جراما من الخل لمدة 3 اسابيع , ياخذ المريض 15 نقطة في قليل من الماء , ويزاد القدر تدريجيا الى 30 نقطة . **وصفة اخرى : الاقتصار على اكل الاجاص دون سواة اياما يخفض الضغط . **وصفة اخرى : يمضغ المصاب فصين صغيرين من الثوم ببطء بين اسنانه , فانة يزيل ارتفاع الضغط , وللقضاء على رائحة الثوم يمضغ المصاب بضع وريقات خضراء من نبات اخضر. **وصفة اخرى : غلي اوراق الزيتون مقدار 40 جراما في لتر ماء وشربة على 4 دفعات في اليوم , يؤدي الى انخفاض الضغط . *هبوط الضغط : الاكثار من اكل الموالح يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم (في حالة خلو الشخص من أمراض القلب و الكلى خصوصاً ) . *الدوار ( الدوخة ) : تؤخذ ملعقتان من خل التفاح في كوب من الماء كل صباح حتى تظهر النتيجة ويوضع حد للدوار . *النسيان : المواظبة على اكل القرفة يزيل النسيان . **وصفة اخرى : يشرب الكمون بالخل كل يوم مقدار نصف كوب في الصباح فانة يشفى باذن الله تعالى . *الارق ( عدم القدرة على النوم ) : يواظب من يصاب بالارق على اخذ جرعات من العسل قبل النوم , فانة يكون له مسكنا وباعثا على النوم العميق اذا تناولة مع كوب دافيء من الماء. طبيب دوت كوم :regards01::regards01::regards01: