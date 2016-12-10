ملف كامل للتداوي بالأعشاب

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة angegardienretour, ‏10 ديسمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    *تقرحات الفم والاسنان :
    تؤخذ ملعقة من زهر البابونج وتطبخ في كوب , ويمضمض بها المصاب

    * استرخاء اللسان :
    التغرغر بالخردل عدة مرات يفيد في استرخاء اللسان

    * خراج اللثة :
    نصف تينة تنقع في الماء المغلي ثم توضع على الخراج

    * التهاب اللوزتين :
    تخلط بيضة بطحين حتى تصبح كالعجين , وتوضع على العنق وتربط بقماش , من الليل حتى الصباح , ثم ترفع ويغسل مكانها بالماء الفاتر , فان ذلك يرفع الالتهاب والحرارة عن الحلق , تكرر العمليى حتى الشفاء ان شاء الله تعالى
    **وصفة اخرى :
    توضع على العنق بعض شرائح البصل الساخنة , وتحزم علية فانها جيدة لالتهاب اللوزتين
    **وصفة اخرى :
    يطبخ مقدار ملعقة من زهر البابونج في كوب من الماء , ويغرغر به المصاب بالتهاب اللوزتين , فانة بعد تكرار العملية يشفى

    *بحة الصوت :
    اذا اكل الثوم مشويا أو مطبوخا أو نيئا , نفع بحة الصوت وخشونتة
    **وصفة اخرى :
    أكل الفجل بالعسل ينفع جيدا من بحة الصوت الحادثة عقب الصياح , وهذا صالح للمغنيين على الخصوص
    **وصفة اخرى :
    تطبخ اوراق الملفوف جيدا في قليل من الماء , ثم يخلط المغلي بالعسل , ويوضع حتى يبرد , وتششرب سبع ملاعق كبيرة في اليوم , فانة يفيد جدا لخفوت الصوت وبحتة ولجهاز التنفس واللوزتين

    *تصفية الصوت :
    أكل الثوم نيئا أو مطبوخا يصفي الصوت

    *التهاب الحنجرة :
    يخلط البصل بالعسل والتفاح , كعصير ويشرب لعدة ايام

    *تضخم الغدة الدرقية :
    يمنع المصاب بتضخم الغدة الدرقية عن المبردات والمقليات , يأخذ مغلي الجعدة مقدار نصف كوب , ويواظب على شربها فانة يشفى باذن الله تعالى

    *التهاب المسالك التنفسية :
    يستعمل بخار ازهار البابونج

    *السل :
    يشرب ماء مغلي الحلبة مقدار 4 ملاعق في اليوم لتسكين سعالا المصابين بالسل
    *علاج السل :
    يشرب المسلول في كل صباح لبنا ممزوجا بملعقة عسل , فانة يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى

    *السعال المزمن :
    تأخذ كمية من التين المجفف , وتنقعة في زيت زيتون مدة اسبوع , فيفطر المريض كل صباح ثلاث تينات , فانة يشفى
    *السعال :
    تاخذ اوراق البرتقال 20 غراما وتغليها في لتر من الماء , ويشربة المصاب بالسعال الصدري ثلاث مرات في اليوم مدة زومنية اقلها ثلاثة ايام , فانة فعال
    *سعال الاطفال :
    يطبخ البصل ويعصر ماؤة ويخلط بعسل , ويأخذ الطفل جرعات 5 مرات يوميا
    **وصفة اخرى :
    يشرب عصير الجزر مطبوخا مع السكر مقدار نصف كوب ثلاث مرات في اليوم

    *الربو :
    ينقع كمية من الثوم المقشور في لتر حليب , يشرب منة 3 أكواب في اليوم مدة 8 أيام , وكل كوب يصفى ثم يشرب
    **وصفة اخرى :يعصر مقدار كأس من ماء البصل ومثلة كأس عسل , ويغلى المزيج على النار , ويستعملة المصاب بنوبة الربو مقدار ملعقتين كبيرتين في الصباح والظهر والمساء , وتكرر العملية فان المصاب يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى
    **وصفة اخرى :
    أكل السمسم المقشور بالسكر ينفع المصاب بالربو
    *البلغم :
    يؤخذ ماء الملفوف ساخنا ويمزج بملعقة عسل ويتناولة صاحب البلغم , فانة يسهل خروجة ويخفف من نهيج الشعب التنفسية

    *السعال الديكي :
    يغلى 100 جراما من الثوم المقشر في 250 جراما من الماء , لمدة 15 دقيقة , وبصفى ثم يضاف له 250 جراما من السكر , ويشرب منة مقدار ملعقتين كبيرتين كل يوم صباحا
    **وصفة اخرى:
    تأخذ أوراق الخس 150 جراما وتطبخ , لمدة 5 دقائق ويشرب فاترا بعد تحليتة كل يوم

    *القلب :يتناول المريض بالقلب مابين 50 االى 140 جراما من العسل في اليوم
    *تقوية القلب :
    يؤكل كل يوم الخرشوف والكرفس والخس والبصل . فانه مفيد جدا لتقوية عضلة القلب باذن الله تعالى
    **وصفة اخرى :
    تطبخ ملعقتان من الصعتر في كوب من الماء ويشربة ضعيف القلب

    *تصلب الشرايين :
    تؤخذ 100 غراما من قرون اللوبيا وتغلى في لتر ماء جيدا , ثم تصفى وتشرب منه 4 فناجين كل يوم لمدة 15 يوما
    **وصفة اخرى :
    تغلى اوراق الزيتون الجافة مقدرا 40 غراما في كل لتر ماء لمدة 10 دقائق , ويشرب منة فنجان كل يوم صباحا
    **وصفة اخرى :
    يقشر مغلي الثوم , ويسحق ويغلى في كوب حليب لمدة 5 دقائق , ويشرب ويواظب على ذلك يوميا لمدة

    *عسر الهضم :
    يشرب الكمون مدقوقا مع الخل , مقدار ملعقة كبيرة
    **وصفة اخرى :
    أكل الزنجبيل أو النعناع بعد الطعام يفيد جيدا في الهضم

    *المغص :
    يشرب الكمون المدقوق ممزوجا مع الخل مقدار ملعقة كبيرة , فانة يسكن المغص الشديد
    *المغص المعوي لدى الكبار والصغار :
    تؤخذ ملعقة كبيرة من اليانسون , وتطبخ في ربع لتر من الماء , وتشرب على 4 حصص في اليوم , فانها تسكن المغص المعوي , ويمكن استعمالها للاطفال بمقدار 3 ملاعق صغيرة يوميا

    *الغثيان :
    شم البصل الطري يقطع الغثيان ويسكنة
    **وصفة اخرى :
    اذا خلط النعناع بالخل وشرب قطع القيء
    **وصفة اخرى :
    قطعة ليمون حامض تغلى في لتر ماء ويشرب منها فنجانان عند الشعور بالقيء

    *ازالة القيء والم المعدة :
    شرب كوب منقوع ماء النعناع

    *تقوية المعدة :يمضغ قليل من الكراويا على الريق , فانة يقوي المعدة اذا واظب المصاب علية كل يوم
    **وصفة اخرى :
    شرب ماء السنبل ( الخزامي ) يقوي المعدة جيدا
    **وصفة اخرى :
    أكل النعناع طريا
    **وصفة اخرى :
    شرب اليانسون ينقي المعدة

    *قذف دم المعدة :
    اذا خلط بياض البيض بالسويق قطع نفث دم المعدة
    **وصفة اخرى :
    المواظبة على أكل النعناع جيدا في قطع نفث دم المعدة

    *حرقة المعدة :
    توضع الايدي والارجل في الماء البارد جملة , فان ذلك يفيد جدا في تسكين حرقة المعدة ولهيبها

    *ورم المعدة :
    شرب العسل يفيد جيدا في ورم المعدة , اذا واظب المصاب على ذلك

    *قرحة المعدة :
    تؤخذ أجزاء متساوية من الصعتر والقريص وتطبخ وتشرب على 3 دفعات في اليوم وقت الصبح والظهر والعشاء , ولابد من المواظبة على ذلك

    *قرحة المعدة والامعاء :
    يبلع الثوم دون مضغة , ثم يعقبة شرب كوب من الماء , ويستمر على ذلك مدة

    *حموضة وقرحة المعدة والاثنى عشر :يفطر المريض كل صباح بكأس ماء فاتر قليلا , وفية مقدار ملعقة عسل , ولا بد من الاستمرار , فانه يتحسن بعد 4 اسابيع ان شاء الله تعالى

    *طرد الغازات :
    المواظبة على أكل السلق يفيد في منع غازات البطن
    **وصفة اخرى :
    يشرب مقدار نصف كأس من الكراويا المطبوخ في الماء , يواظب على ذلك المصاب بغازات الامعاء فيشفى باذن الله تعالى
    *وصفة اخرى :
    يشرب مقدار كوب من الماء المغلي في الخزامى كل يوم في الصباح

    *التهاب الامعاء :
    يغلى التفاح بقشورة مع جزء من العرقسوس, لمدة 10 دقائق , فانة مفيد جدا في التهاب الامعاء 0 تكرر العملية بانتظام حتى الشفاء

    *الم المصران الغليظ :
    ملعقة صغيرة في كوب من الماء يتناولها المريض كل يوم من اليانسون , وذلك بطبخ كمية منة في كوبين من الماء , يواظب على ذلك المصاب بالم المصران الغليظ فانة يفيدة باذن الله تعالى

    *دود البطن :
    اذا شرب الشيح مقدار نصف ملعقة كبيرة , مطبوخة في كأس ماء كل يوم في الصباح من به دود البطن ازالة ان شاء الله تعالى
    **وصفة اخرى :
    اذا أضيف خل الى مسحوق الحبة السوداء , وواظب على الافطار بها المصاب بدود البطن , شفي من ذلك بخروج الدود
    **وصفة اخرى :
    اذا أكل المصاب بذور اليقطين ( القرع ) خرجت من دود البطن

    *وقف الاسهال :تأخذ قشور الرمان وتطبخها وتشرب ماءها ثلاث مرات في اليوم , فانها توقف الاسهال , وتستمر في هذا الشرب الى ان يتوقف الاسهال

    *الاسهال المزمن :
    المواظبة على أكل النبق يقطع الاسهال المزمن

    *الزحار ( الديزانتريا ) :
    تقلى اوراق الكرنب ويتناولها المريض , فانة يقضي على الزحار قضاء تاما
    **وصفة اخرى :
    يؤخذ بياض بيضة ويخلط مع عصير ليمونه حامضة ويشرب صباحا , يكرر العملية مدة 3 ايام , فقد يرى بعد ذلك خروج صديد , تلك علامات الشفاء

    *الامساك :تغلى 4 تينات جافة في 400 جراما من الماء او الحليب , الى ان يبقى نصف الماء او الحليب , ثم يصفى ويشرب منة
    **وصفة اخرى :
    شرب الماء يوميا مابين 8 الى 10 اكواب موزعة على النهار , تساعد في الحد من الامساك

    * حصى المرارة :تؤخذ جذور الكرفس المائي مقدار 30 جراما في لتر من الماء ويغلى لمدة 5 دقاائق , ويشرب المصاب
    كل يوم مقدار فنجانين ويستمر حتى الشفاء ان شاء الله
    قصور الكبد :
    تأخذ ربع ورقات من الخرشوف وتغلى في لتر ماء, وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها كل يوم على الريق لمدة 12 يوم

    *وجع الكبد :يشرب قليل من البابونج زيضمد به مكان وجع الكبد , فانة جيد اذا واظب المصاب علية
    *ورم الكبد :قليل من عنب الثعلب والمصطكي والنعناع مع سويق ويشرب
    *تقوية الكبد :
    المواظبة على اكل الزبيب الاحمر المنزوع العجم والطري , من غير طبخة يفيد جدا في تقوية الكبد

    *ورم الطحال :
    دقيق الحلبة مع الخل , ينفع في حالة ورم الطحال كضماد
    *صلابة الطحال :
    شرب طبيخ ماء السلق , بخل وقليل من الخردل يلين صلابة الطحال

    *داء السكري :شرب 100 جراما من طبيخ القريص , يفيد المصابين بالسكري اذا واظب علية
    *وصفة اخرى :
    المواظبة على اكل ربع بصلة نيئة كافية لهبوط السكر , وارجاعة الى طبيعته , كما ان المواظبة على اكل الخيار مفيدة ايضا لمرضى السكري
    **وصفة اخرى :
    المواظبة على شرب مغلي اوراق الجرجير , فان مريض السكري يعود كما كان باذن الله تعالى
    *جروح مرضى السكري :
    تغلى الحلبة ويؤكل عجينها ويشرب ماؤها , ويدهن به الجرح ايضا , وتوضع من عجينتة لبيخة على الجرح فان يعجل في الشفاء ان شاء الله

    *البواسير :
    تطلى البواسير بعصارة او طبيخ ماء الريحان
    **وصفة اخرى :
    يطبخ الثوم ويخلط بالخل , ويفطر علية المصاب بالبواسير , كما انة يدهنا ايضا فانة جدا مفيد
    *البواسير الظاهره :
    شحم صافي يضاف الية البصل المقطع ويدهن بة مرات 0

    *تفتيت حصى الكلى :
    عصارة ماء الفجل او اكلة يفتت حصى الكلى اذا واظب علية المصاب
    **وصفة اخرى :
    شرب حبة خردل في كل ليلة , كافية لتفتيت حصى الكلى
    *تفتيت حصى المثانة :
    يواظب المصاب على اكل 38 جراما من الاجاص كل يوم والافضل ان يؤكل كاملا بقشرة ولبة وزريعتة
    *رمل وحصى الكلى :
    اذا واظب المصاب على شرب دهن اللوز الحلو , فتت الرمل والحصى بالكلية

    *التهاب الكلى :يشرب كاس من مغلي بزر الكتان في الصباح والمساء


    علاج الأمراض الشائعة -


    الروماتيزم :

    تغلى عشر جرامات من اوراق الصفصاف في فنجان من الماء ويحلى بالعسل او السكر , ويشرب المصاب كل يوم كاس في الصباح والمساء , ويواظب على ذلك فانه مفيد.


    ** وصفة اخرى :
    يشرب المصاب بالروماتيزم مقدار ثلاثة اكواب في اليوم من مسحوق عرق السوس , مقدار ثلاثة ملاعق في ثلاثة اكواب , واحد في الصباح والاخر عند الظهيرة والثالث مساء ويواظب على ذلك .
    ** وصفة اخرى :
    إذا استمر المصاب باكل كيلو تفاح يوميا لمدة اربعة اسابيع متتالية فانة يشفى تماما باذن الله .
    ** وصفه اخرى:
    أكل رأسين غضين من الكرفس كل يوم لمدة بضعة اشهر كافية لوضع حد لأانواع الرومتيزم .

    • الم العمود الفقري :يفرك مكاان الالم فركا جيدا باسنان من الثوم المسحوقة او الممزوجة بزيت الزيتون الساخن فانة يسكن الالم .

    • عرق النسا :يسف المصاب الحرمل من غير دق مقدار اربع جراامات ونصف مدة 12 ليلة متتالية , يزول عرق النسا .

    • وجع الظهر :
    اذا واظب المصاب بوجع الظهر على أكل التين الجاف فانة مفيدا جدا .
    • **وصفة اخرى :
    دهن الخردل ينفع جيدا في تسكين الم الظهر .

    ** وجع المفاصل :
    الصبر ينفع في علاج الم المفاصل شرابا وضمادا.
    ** وصفة اخرى :اذا سحق الكون وخلط مع الخل ودهنت به المفاصل ازال وجعها .

    • وجع الركبة :
    يؤخذ الصابون ويضاف الى مثلة حناء مدقوقة ويضمد به الركبة يسكن المها .
    ** وصفة اخرى :
    تدق اوراق الدفلى وتضمد بها الركبة ويسكن وجعها .

    *الم الرجلين :تؤخذ ثلاث حفنات من زهر البابونج في ثلاث لترات من الماء وتغلى , ثم بعد ذلك يضع المصاب رجلية في الصحن , ويفركهما بالماء , ويتركهما حتى يبرد ويجففهما ويلبس جوربا او يلفهما بشيء دافيء وقت النوم , فان ذلك يعمل على تسكين الم الرجلين والصداع وانتعاش الجسم .

    • دوالي الساق :
    • يدلك بالخل مكان دوالي الساق من الاسفل الى الاعلى مرتين في اليوم مدة 20 يوما او اكثر , فانة مفيد وجيد .

    • النقرس :اكل راسين من الكرفس كل يوم مدة اشهر كافية للقضاء على داء النقرس نهائيا وتسكين الامة في الاصابع .

    • تثليج الاصابع :تشوى بصلة شيا خفيفا من غير ان يتغير لونها بعد ان تكون مفرومة الاوراق , ثم توضع على القدمين او الاصابع مدة عشرين دقيقة , فان ذلك يفيدها في التثليج .

    • مسمار الرجل والاصابع :
    يدلك المكن المصاب دلكا قويا بزيت الخروع ثلاث مرات في اليوم .

    • فقر الدم :يواظب المصاب بفقر الدم على شرب ماء الكرنب فانة يشفى .

    • نزف الدم :يدق قشر البيض حتى تبقى كالغبار وتذر على الجرح فانها تقطع النزف .
    • القروح الجلدية :
    بصل مسحوق مقدار 50 جرما في لتر خل , يغلى مدة 15 دقيقة ثم يدهن بة .
    • تشقق الجلد :
    يفيد في تشقق الجلد غسلها بمغلي الحلبة .

    • الاكزيما :تغلى الحلبة وتوضع لبائخ على اماكن الاكزيما او يدلك بمائها المطبوخ .
    ** وصفة اخرى :
    خمسين جراما من اوراق العرعر يغلى في لتر ماء مدة دقيقتين , وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها فنجانين في اليوم .

    • الثأليل :اذا دق الفجل وخلط بالخل وضمدت به الثأليل قلعها .
    ** وصفة اخرى :يخلط البصل بالملح ويضمد بة الثالول فيقلعه .

    • البرص :قشور الليمون اذا احرقت وضمد بة البرص ازالة بعد تكرار العملية .
    ** وصفة اخرى :
    فرك مكان البرص بماء البصل النيء في الشمس فان ذلك يذهب البرص ولابد من الاستمرار .
    ** وصفة اخرى :
    اذا طلي البرص بحب النيلي مدة افادة .

    • الجذام :تطبخ اصول العوسج ويشرب المجذوم ماءة , يتوقف انتشارة ويبرا المجذوم اذا واظب .
    ** وصفة اخرى :
    شرب نقيع الحناء مفيد جدا .

    *الصدفية :شرب مستحلب القريص او مطبوخة ثلاث مرات في اليوم مقدار نصف كوب في ملعقتين من القريص مدة حتى يزول ان شاء الله.

    الصرع :
    يطبخ الحرمل مقدار ربع كيلو في لتر ونصف من الماء , ويطبخ جيدا حتى يبقى لتر ماء تقريبا , يفطر به المصاب بالصرع مدة ثلاثين يوما مقدار ملعقتين كبيرتين في ملعقة , عسل كبيرة , فان الصرع يزول عنة ولو كان مزمنا باذن الله.
    **وصفة اخرى :
    اذا اكل المصاب كل يوم في الصباح قشرة متوسطة من القرفة زال عنة الصرع باذن الله .
    **وصفة اخرى :

    اذا شرب المصاب عصير التفاح من غير طبخ ثلاث مرات في اليوم مقدار كوب لمدة 15 يوما او اكثر حسب مايلمسة المصاب , فان ذلك يساعد على الشفاء ايضا باذن الله .

    *ارتفاع ضغط الدم :
    تاخذ الثوم مقدار 900 جرام , وتنقع في نقدار 150 جراما من الخل لمدة 3 اسابيع , ياخذ المريض 15 نقطة في قليل من الماء , ويزاد القدر تدريجيا الى 30 نقطة .

    **وصفة اخرى :
    الاقتصار على اكل الاجاص دون سواة اياما يخفض الضغط .
    **وصفة اخرى :
    يمضغ المصاب فصين صغيرين من الثوم ببطء بين اسنانه , فانة يزيل ارتفاع الضغط , وللقضاء على رائحة الثوم يمضغ المصاب بضع وريقات خضراء من نبات اخضر.
    **وصفة اخرى :
    غلي اوراق الزيتون مقدار 40 جراما في لتر ماء وشربة على 4 دفعات في اليوم , يؤدي الى انخفاض الضغط .

    *هبوط الضغط :
    الاكثار من اكل الموالح يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم (في حالة خلو الشخص من أمراض القلب و الكلى خصوصاً ) .

    *الدوار ( الدوخة ) :
    تؤخذ ملعقتان من خل التفاح في كوب من الماء كل صباح حتى تظهر النتيجة ويوضع حد للدوار .

    *النسيان :
    المواظبة على اكل القرفة يزيل النسيان .
    **وصفة اخرى :
    يشرب الكمون بالخل كل يوم مقدار نصف كوب في الصباح فانة يشفى باذن الله تعالى .

    *الارق ( عدم القدرة على النوم ) :
    يواظب من يصاب بالارق على اخذ جرعات من العسل قبل النوم , فانة يكون له مسكنا وباعثا على النوم العميق اذا تناولة مع كوب دافيء من الماء.

    طبيب دوت كوم

    :regards01::regards01::regards01:
     
    angegardienretour, ‏10 ديسمبر 2016
    #1
  2. Kheiro96

    Kheiro96 :: عضو منتسِب ::

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    شكرا
     
    Kheiro96, ‏19 جانفي 2017 على 22:06
    #2
  3. Kheiro96

    Kheiro96 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الإثنين
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    11
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
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    قسنطينة
    شكرا,
     
    Kheiro96, ‏19 جانفي 2017 على 22:14
    #3
  4. Kheiro96

    Kheiro96 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الإثنين
    المشاركات:
    11
    الإعجابات المتلقاة:
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    شكرا لك,,
     
    Kheiro96, ‏19 جانفي 2017 على 22:14
    #4

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