رد: رايكم في علاقتي مع خطيبتي ما افعله معها



3laa hadi li ykhawfouni had les mentalités f rdjel ma3labalich kifeh

mais nssa dir roha aaange jamais chafet jamais 3arfet w nhar djiha ocasion c bn mata3refch ces limites !! fi darhom en plus c grave !!



( makan leh tahderlha w tfahemha fi tekhmam rdjal w had swaleh tzidou t avanciw w djikom nooormal!! ))

aaallah yahdina !!

إضغط للتوسيع...