الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة نجمة البحر20, 10 ديسمبر 2016.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخترت لكن هذه الباقة من احذية شتاء رائعة اتمنى ان ترضي اذواقكم
رد: احذية شتاء من اختياري
هذا هايل
شكرا اختي
رد: احذية شتاء من اختياري
رد: احذية شتاء من اختياري
بارك الله فيك اختي
كامل عجبوني رووووعة
رد: احذية شتاء من اختياري
سلام عليكم
باقة رائعه ماشاءالله
شكرا
مشكورة اختي
رووووووووووووووووووووووووووووووعة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مجموعــــة جمـــــيلة جدا
بارك الله فيك وجزاك كل خير على الموضوع الرائع
بالتوفيـــــــــــــــق
بارك الله فيك اختي
كلها جميلة
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