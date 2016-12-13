{ مميزون } رفض المجتمع لتعدد الزوجات و قبوله لتعدد العشيقات

تعدد الزوجات و ما أدراك ما تعدد الزوجات .......

أستثني هنا الرجل الذي يعدد العشيقات لمجرد اشباع نزواته ، و لا نية له في التعدد



هل للمجتمع دور في تصعيب مسألة التعدد على الزوجة لأنها تخشى من أن يقال عنها أنها غير مهتمة بزوجها لذلك بحث عن غيرها ؟؟ .

عاشقة الإحسان