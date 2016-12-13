{ مميزون } رفض المجتمع لتعدد الزوجات و قبوله لتعدد العشيقات

تعدد الزوجات و ما أدراك ما تعدد الزوجات ....... مما لا شك فيه أن معظم النساء يمقتن الحديث في هذا الموضوع ، ليس نكرنا لشرع الله أو كفر به بل لفطرة وضعت في المرأة و هي غيرتها على زوجها فتريد الإحتفاظ به لنفسها و لا ترضى بأية مشاركة فيه . و كما لا يختلف اثنان أن الرجال يتلذذون بالحديث عن التعدد بمناسبة أو بغير مناسبة و يكررون على مسامع المرأة أنه من حقهم المشروع ، و أنها سنة وجب احيائها فنراهم يغضون الطرف عن باقي السنن و يتناسونها ما عدى هذه يضلون يتذكرونها و يتشدقون بها ليل نهار و صباح مساء . فهل لزوج مقصر في حق زوجته و بيته و جاهل بأمور دينه ، و متغافل عن مسؤولياته أن يزيد على عاتقه زوجة أخرى و مسؤولية جديد أليس من الجدير اقامة الفرض أولا ثم التوجه الى النوافل ؟؟. نعم هناك عينات من بعض النسوة هي من تضطر زوجها الى التفكير بغيرها و عدم الإكتفاء بها ، لقلة اهتمامها بنفسها و بيتها ، خاصة بأمور فراش زوجها لأني أرى أن هذه المسألة هي أكثر شيء يفجر قنبلة التعدد ، و أن الشرر ينبعث منها ، فالرجل ربما يستطيع التغافل و التغاضي عن عدة عيوب عدى هذا فغريزته أقوى من ترضخ أو تستكين ، لكن هذا لا يعني أن كل معدد أو مطالب به ، راجع لنقص في زوجته . دعونا نحن معشر النسوة نناقش المسألة بعقلانية و نفكر بعقل الرجل كي نستطيع فهمه ، و لا نعلن العصيان بمجرد سماعنا لكلمة التعدد أو نسارع لفك الرابطة تاركات الجمل بما حمل . لنفرض أن الزوج كان متما لكل واجباته معك و مع أولاده على أكمل وجه و مقدرا لإهتمامك به و حبك له أليس له الحق في التعدد ان رغب في ذلك ؟ أليس من تمام حبك له الإمتثال لما يحب ؟ . و لست أرى تعدد العشيقات سوى نتيجة لتعنث المرأة و أنانيتها و عنادها ( أستثني هنا الرجل الذي يعدد العشيقات لمجرد اشباع نزواته ، و لا نية له في التعدد ). فبربكن أيهما أخف الضررين أن يعدد الزوج عشيقاته أم يعدد زوجاته ، ان كان الأمر و لا بد منه فل يعدد الزواج ، ول تكن غريمتي معروفة و في العلن و الحلال خير من أن تكون مجهولة و في السر و الحرام . ربما سيخيل الى قارئات موضوعي أني لست امرأة أو أني لا أغار على زوجي ، لا أبدا فأنا عانيت من مسألة التعدد شخصيا و كانت أكثر شيء يقض مضجعي و يفقدني رشدي أي أن لي تجربة فيه ، و لمن أرادت معرفة المزيد عليها زيارة موضوعي { .http://4algeria.com/forum/threads/451829/ } ليس كل ما نراه سيئا هو في الأصل سيء ،فالله جل و علا لم يشرع التعدد عبثا بل لحكمة بالغة لما تستوعبها عقولنا بعد فأحيانا كثيرة وجب علينا التضحية من أجل اسعاد من نحب . أترك لكم المجال للمناقشة و أكتفي بسؤال واحد : هل للمجتمع دور في تصعيب مسألة التعدد على الزوجة لأنها تخشى من أن يقال عنها أنها غير مهتمة بزوجها لذلك بحث عن غيرها ؟؟ . و آخر الكلام سلام ، دمتم في رعاية المولى و السلام عليكم . عاشقة الإحسان