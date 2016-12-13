{ مميزون } رفض المجتمع لتعدد الزوجات و قبوله لتعدد العشيقات

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة عاشقة الإحسان, ‏13 ديسمبر 2016.

  1. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان :: عضو مُتميز ::

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    تعدد الزوجات و ما أدراك ما تعدد الزوجات .......
    مما لا شك فيه أن معظم النساء يمقتن الحديث في هذا الموضوع ، ليس نكرنا لشرع الله أو كفر به بل لفطرة وضعت في المرأة و هي غيرتها على زوجها
    فتريد الإحتفاظ به لنفسها و لا ترضى بأية مشاركة فيه .
    و كما لا يختلف اثنان أن الرجال يتلذذون بالحديث عن التعدد بمناسبة أو بغير مناسبة و يكررون على مسامع المرأة أنه من حقهم المشروع ، و أنها سنة وجب احيائها
    فنراهم يغضون الطرف عن باقي السنن و يتناسونها ما عدى هذه يضلون يتذكرونها و يتشدقون بها ليل نهار و صباح مساء .
    فهل لزوج مقصر في حق زوجته و بيته و جاهل بأمور دينه ، و متغافل عن مسؤولياته أن يزيد على عاتقه زوجة أخرى و مسؤولية جديد
    أليس من الجدير اقامة الفرض أولا ثم التوجه الى النوافل ؟؟.
    نعم هناك عينات من بعض النسوة هي من تضطر زوجها الى التفكير بغيرها و عدم الإكتفاء بها ، لقلة اهتمامها بنفسها و بيتها ، خاصة بأمور فراش زوجها
    لأني أرى أن هذه المسألة هي أكثر شيء يفجر قنبلة التعدد ، و أن الشرر ينبعث منها ، فالرجل ربما يستطيع التغافل و التغاضي عن عدة عيوب عدى هذا
    فغريزته أقوى من ترضخ أو تستكين ، لكن هذا لا يعني أن كل معدد أو مطالب به ، راجع لنقص في زوجته .
    دعونا نحن معشر النسوة نناقش المسألة بعقلانية و نفكر بعقل الرجل كي نستطيع فهمه ، و لا نعلن العصيان بمجرد سماعنا لكلمة التعدد
    أو نسارع لفك الرابطة تاركات الجمل بما حمل .
    لنفرض أن الزوج كان متما لكل واجباته معك و مع أولاده على أكمل وجه و مقدرا لإهتمامك به و حبك له
    أليس له الحق في التعدد ان رغب في ذلك ؟
    أليس من تمام حبك له الإمتثال لما يحب ؟ .
    و لست أرى تعدد العشيقات سوى نتيجة لتعنث المرأة و أنانيتها و عنادها
    ( أستثني هنا الرجل الذي يعدد العشيقات لمجرد اشباع نزواته ، و لا نية له في التعدد ).
    فبربكن أيهما أخف الضررين أن يعدد الزوج عشيقاته أم يعدد زوجاته ، ان كان الأمر و لا بد منه فل يعدد الزواج ، ول تكن غريمتي معروفة و في العلن و الحلال
    خير من أن تكون مجهولة و في السر و الحرام .
    ربما سيخيل الى قارئات موضوعي أني لست امرأة أو أني لا أغار على زوجي ، لا أبدا فأنا عانيت من مسألة التعدد شخصيا و كانت أكثر شيء يقض مضجعي و يفقدني رشدي
    أي أن لي تجربة فيه ، و لمن أرادت معرفة المزيد عليها زيارة موضوعي { .http://4algeria.com/forum/threads/451829/ }
    ليس كل ما نراه سيئا هو في الأصل سيء ،فالله جل و علا لم يشرع التعدد عبثا بل لحكمة بالغة لما تستوعبها عقولنا بعد
    فأحيانا كثيرة وجب علينا التضحية من أجل اسعاد من نحب .

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    أترك لكم المجال للمناقشة و أكتفي بسؤال واحد :
    هل للمجتمع دور في تصعيب مسألة التعدد على الزوجة لأنها تخشى من أن يقال عنها أنها غير مهتمة بزوجها لذلك بحث عن غيرها ؟؟ .
    و آخر الكلام سلام ، دمتم في رعاية المولى و السلام عليكم .

    عاشقة الإحسان
     
    التعديل الأخير: ‏13 ديسمبر 2016
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    عاشقة الإحسان, ‏13 ديسمبر 2016
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: { مميزون } رفض المجتمع لتعدد الزوجات و قبوله لتعدد العشيقات

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    متـــــــــــــابع بالتـــوفيق
    أختي أم حسّااان​

     
    عاشقة الإحسان معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏13 ديسمبر 2016
    #2
  3. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    رد: { مميزون } رفض المجتمع لتعدد الزوجات و قبوله لتعدد العشيقات

    يعتبر تعدد الزواج ظاهرة ضاربة في القدم، شاعت لدى العديد من الشعوب على رأسهم الفرس والهنود واليونانيين والعرب، حيث لم يكن هناك حد يقف دونه الرجل، فيجمع بين عشرات النساء فضلا عن الجواري والسراري، وعندما جاء الإسلام نظمها وضرب حولها قيودا محكمة أعادت للمرأة قيمتها بعد ذل وهوان، غير أن هذا الموضوع ظل محل جدل، تتجاذبه النزعات الذاتية لكلا الجنسين وتفصل فيه البنود الفقهية والوضعية، وكذا التجارب المعاشة وهذه باقة من المقتطفات عن الموضوع فيها من الجدية والطرافة.
    - {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} - النساء من الآية:3
    - "تقييد الزوجات بدعة دينية ضالة لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولا في عهد التابعين" – العلامة محمد أبو زهرة
    ـ "متى وَزَنَّـا الأمور بقسطاس مستقيم ظهـر لنا أن تعـدد الزوجات الإسلامي الذي يَحـفــظ ويَحمــي ويُغــذي ويَكسو النساء أرجح وَزْنـاً من البغـاء الغربي الذي يسمح بأن يَتّخِـذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهواته، ثم يقـذف بها إلى الشـارع متى قضى منها أوطاره " - آني بيزنت
    - "إذا طرأت على الأمـة حـال اجتاحت رجالهـا بالحـروب، ولم يكن لكل رجـل في الباقين إلا زوجـة واحـدة، وبَقيَتْ نسـاء عديدات بلا أزواج، ينتج عن ذلك نقص في عدد المواليد لا محالة، ولا يكون عددهم مسـاويا لعـدد الوفيات…وتكون النتيجـة أن الأمـة الموحِّدة للزوجات تفنى أمام الأمة المعددة للزوجات" - سبنسر
    - قال إسماعيل صبري باشا:
    يا من تزوج باثنتيــن ألا تئــد***أوقعت نفسك ظالما في الهاوية
    ما العدل بين الضرتين بممكن***لو كنت تعدل ما أخذت الثانيــة
    - وقال أعرابي لآخر: "لا تتزوج بأربعة فكل تأخذك إليها وأنت كالٌّ، ولا تتزوج بثلاث فإنهن كالأثافي تصير بينها كالقدر، فيكوينك كيا ولا باثنتين فانهما يكونان كجمرتين ، ولا واحدة فإنّك تمرض إذا مرضت، وتحيض إذا حاضت، وتلد إذا ولدت فقال له : لقد نهيت عن كل ما أمر به الله فما الذي اصنع ؟ قال كوزان وطمران وعبادة الرحمان."
    - ومن طريف ما يروى في هذا الباب أن الحجاج قال يوما في أحد المجالس: لا يجتمع لرجل لذة حتى تجتمع لديه أربع حرائر في منزله، فقام شاعر من أصحابه يقال له الضحّاك وباع كل ما يملك، وتزوج أربع نساء فلم توافقه واحدة منهن، فقام ينشد:
    تزوجت أبغي قرة العين أربعا***فيـا ليتنــــي والله لــــم أتـــزوج
    ويا ليتني أعمى أصم ولم أكــن***تزوجت بل يا ليتني كنت مخدج
     
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    أسير نفسي, ‏13 ديسمبر 2016
    #3
  4. محمد إبن الصحراء

    محمد إبن الصحراء :: عضو مُشارك ::

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    رد: { مميزون } رفض المجتمع لتعدد الزوجات و قبوله لتعدد العشيقات

    نقول رفض المجتمع
    من هو المجتمع
    أي مجتمع نتحدث عنه
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ونقول قبوله
    من الدي قبل
    وهل هو يمثل المجتمع
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    مايرفض هو ماهو مخالف للشرع
    والدي يرفض دلك من له فؤاد وعقل سليمان
    **************
    هل يوجد حل للمشكل المطروح
    يوجد حل لكنه صعب التنفيد
    المهم
    التوفيق والهداية للجميع
     
    عاشقة الإحسان و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    محمد إبن الصحراء, ‏13 ديسمبر 2016
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: { مميزون } رفض المجتمع لتعدد الزوجات و قبوله لتعدد العشيقات

    وعليكم السلام
    اعجبتني واقنعتني وجهة نظرك اخي
    بالفعل جميعنا نعرف الحل لكنه صعب التنفيذ
    رأيي من رأيك
    بارك الله فيك اختي بالتوفيق ان شاءالله
     
    عاشقة الإحسان معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏13 ديسمبر 2016
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    للرفع مازال بحاجة للنقاش
     
    عاشقة الإحسان معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏23 ديسمبر 2016
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم اختي الكريمة وشكرا على طرح الموضوع المميز
    الاكيد اننا لن نقول عنك انك لست امرأة او لا تغارين ولكنك فكرت في المسألة بعقلك ولو ان قلبك يؤلمك فهاته فطرة المرأة ومن منا لا تغار على زوجها ومن منا لا تتمنى ان تكون الوحيدة في حياته
    ولكن هناك اسباب كثيرة تؤدي لهذا ولن نقول ان المرأة دائمة الملامة فهناك نوع كما ذكرت يعدد من اجل اشباع نزواته ولن يشبع فيعدد الثالثة والرابعة ناهيك عن علاقات الحرام فهذا لا يمكن ان يقال ان المرأة هي السبب لانه زير نساء والفطرة فيه هو ايضا المجتمع دائما ما يلوم المرأة ولن نتجه للمجتمع بشكل عام وتعالي ننظر للمتجعم المصغر وهو العائلة المرأة سوف تهاجم اول شيء من اهل زوجها ومن حولها كلهم سوف يوجهون لها اصابع الاتهام ويحاولون معرفة زواج زوجها المرأة دائما في وجه المدفع ودائما ملامة في كل صغيرة وكبيرة وهي ترفض تعدد زوجها ليس لنظرة المجتمع لها وحسب وانما تفكر في غيرتها كإمرأة وفي اللذين من حولها وما سيقولنه عنها
    فالاخير نقول ان الرجل قبل ان يفكر في الشرع ويجعله شماعة لافعاله عليه ان يحاسب نفسه ان كان فعلا قد اوفى شروط الشرع مع زوجته الاولى
    شكرا لك
     
    عاشقة الإحسان معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2016
    #7
  8. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان :: عضو مُتميز ::

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    شكرا لكل من زاد موضوعي رونقا برده الرائع ،مروركم أسعدني و تشرفت بمروركم .
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏26 ديسمبر 2016 على 07:44
    #8
  9. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    1. في تعدد الزوجات في الدين كاين بصح في حياتنا ما كانش ططبيق كي الرجل إحاب يتزوج على مرتوا يتسا الأول ويروح لتانية. و هدا ماشي عدل. سبحان الله واحد ما قدرش عليها إحواس على تانية ربي يهدنا لفعل الخير
     
    نعمات, ‏31 ديسمبر 2016 على 20:57
    #9