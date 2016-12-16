شرح طريقة إدراج الصور في المنتدى {بالصور التوضيحية}

** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **

** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد **

** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **



سنقوم على بركة الله بشرح طريقة إدراج الصور داخل المنتدى لمن لا يعرف الطريقة

ولمن تغيرت عليه ملامح اللمة واستصعب عليه ذلك بعد التعديلات الحاصلة على المنتدى

لدى سنقوم بشرح مفصّل لكل الطرق الممكنة لإضافة الصور:

* إضافة صورة عبر نسخها من موقعها

{لمستخدمي متصفح فايرفوكس}

* إضافة صورة عبر نسخ رابطها

* إضافة صورة عبر رفعها من مركز رفع اللمة

{رفع صورة من الجهاز}

* إضافة صورة عبر المرفقات



1- إضافة صورة عبر نسخها من موقعها

{لمستخدمي متصفح فايرفوكس لا تعمل الطريقة مع المتصفحات الأخـرى}

اخترت محرك البحث جوجل لتوضيح هذه الخطوة



فمثلا لو أعجبتنا الصورة داخل الإطار أعلاه نقوم بالضغط عليها ونتوجه إلى ما هو موضح في الصورة التالية



بعد أن نضغط على الصورة بزر الفأرة الأيمن تظهر لنا الخيارات الموضحة أعلاه

في هذه الخطوة إما نضغط مباشرة على نسخ الصورة (الخيار الموضح بالإطار الأحمر رقم 1)

أو نضغط على أيقونة عرض الصورة (الموضحة بالإطار الأحمر رقم 3) فتُعرض لنا الصورة

بحجمها الأصلي ونقوم بالضغط عليها بزر الفأرة الأيمن فتظهر لنا نفس الخيارات الموضحة أعلاه

ملاحظة: نترك الخيار الموضح بالإطار الأحمر رقم 2 للخطوة القادمة



نتوجه بعدها إلى المنتدى وفي خانة الرد نضغط بالزر الأيمن للفأرة لتظهر لدينا قائمة خيارات

نختار منها خيار اللصق كما هو موضح في الصورة أسفله





ستظهر لنا الصورة مباشرة في الرد



يمكننا اعتماد الرد بعدها من خلال الضغط على أيقونة إضافة رد وستكون الصورة جاهزة في الرد .



2- إضافة صورة عبر نسخ رابطها نتوجه بعدها إلى المنتدى وفي خانة الرد نضغط بالزر الأيمن للفأرة لتظهر لدينا قائمة خياراتنختار منها خيار اللصق كما هو موضح في الصورة أسفلهستظهر لنا الصورة مباشرة في الرديمكننا اعتماد الرد بعدها من خلال الضغط على أيقونة إضافة رد وستكون الصورة جاهزة في الرد .





نختار الخيار الذي أجلناه في الخطوة السابقة وهو خيار نسخ رابط الصورة (الموضح بالإطار رقم 2)

ثم نتوجه إلى خانة الرد في المنتدى ولا يهم هنا أي متصفح نستعمله



نضغط على خانة إضافة صورة الموضحة بإطار أحمر ثم نقوم بلصق رابطها في الخانة المخصصة

بالضغط على خانة رابط الصورة عبر الزر الأيمن للفأرة واختيار لصق (الخيار رقم 1) ثم الضغط

على إضافة (الخيار رقم 2)



ستظهر لنا الصورة مباشرة في الرد



يمكننا اعتماد الرد بعدها من خلال الضغط على أيقونة إضافة رد وستكون الصورة جاهزة في الرد .



3- إضافة صورة عبر رفعها من مركز رفع اللمة نعود إلى الخطوة الموضحة في الصورة أسفلهنختار الخيار الذي أجلناه في الخطوة السابقة وهو خيار نسخ رابط الصورة (الموضح بالإطار رقم 2)ثم نتوجه إلى خانة الرد في المنتدى ولا يهم هنا أي متصفح نستعملهنضغط على خانة إضافة صورة الموضحة بإطار أحمر ثم نقوم بلصق رابطها في الخانة المخصصةبالضغط على خانة رابط الصورة عبر الزر الأيمن للفأرة واختيار لصق (الخيار رقم 1) ثم الضغطعلى إضافة (الخيار رقم 2)ستظهر لنا الصورة مباشرة في الرديمكننا اعتماد الرد بعدها من خلال الضغط على أيقونة إضافة رد وستكون الصورة جاهزة في الرد .

{رفع صورة من الجهاز}

هذه الخطوة تستوجب وجود الصورة المطلوبة على جهاز حاسوبنا ورفعها يتم عبر وسيط أي عبر مركز

رفع وذلك من أجل خلق رابط للصورة يمكننا من استخدامه لعرض الصورة داخل المنتدى

مركز رفع منتدى اللمة الجزائرية



نتوجه أولا إلى مركز الرفع



نقوم باختيار الخانة الموضحة بإطار في الصورة أعلاه ونحتار صورتنا التي نريد رفعها من جهازنا



نضغط على الصورة المختارة ثم نضغط على زر الفتح Ouvrir



نضغط على زر رفع الملفات



وننتظر إتمام العملية

بعد انتهاء العملية سينتج لنا مركز الرفع عدة روابط للصورة سنختار الرابط المباشر منها وننسخه







ثم نتوجه إلى المنتدى وفي خانة الرد نقوم باتباع نفس طريقة إضافة صورة عبر نسخ رابطها ونعتمد الرد .

رفع وذلك من أجل خلق رابط للصورة يمكننا من استخدامه لعرض الصورة داخل المنتدىنتوجه أولا إلى مركز الرفعنقوم باختيار الخانة الموضحة بإطار في الصورة أعلاه ونحتار صورتنا التي نريد رفعها من جهازنانضغط على الصورة المختارة ثم نضغط على زر الفتح Ouvrirنضغط على زر رفع الملفاتوننتظر إتمام العمليةبعد انتهاء العملية سينتج لنا مركز الرفع عدة روابط للصورة سنختار الرابط المباشر منها وننسخهثم نتوجه إلى المنتدى وفي خانة الرد نقوم باتباع نفس طريقة إضافة صورة عبر نسخ رابطها ونعتمد الرد .

4- إضافة صورة عبر المرفقات