منتدى اللمة الجزائرية يعود من جديد بالحلة الجديدة





** عدنا والعود نحمد **

** أهلا وسهلا بنا وبكم بين أسوار اللمة الجزائرية من جديد **



غبنا من أجل تجديد اللمة بشكل جديد يواكب متطلبات الأعضاء وها نحن نعود مرة أخـرى

نتمنى أن تنال التعديلات والتجديدات إعجابكم وأن تستمتعوا أكثر داخل اللمة الجزائرية



نود إعلامكم أعضاءنا الكرام أن الشكل الحالي للمة هو شكل مبدئي ليس نهائي وبما أن العمل

على التفاصيل من أجل شكل نهائي محترف سيستغرق وقتا طويلا لا يناسبنا ولا يناسبكم .../

ارتأينا إعادة فتح اللمة والعمل عليها شيئا فشيئا حتى تأخذ شكلها النهائي الذي نصبو إليه .



كذلك نعلمكم أعضاءنا الكرام أنه قد تم:

- حذف كل الصور الرمزية والتواقيع لأنها لا تتناسب مع قياسات النظام الجديد

{ يمكنكم إعادة اختيار صورة رمزية جديدة }

- إعادة ضبط بيانات الملف الشخصي لدى يرجى من الجميع إعادة ملأ البيانات

وأيضا التحقق من صحة البريد الخاص بالعضوية

- غلق ركن المدونات مؤقتا لحين العمل على منتج يتناسب مع نظامه المعمول به

- إلغاء كل الأوسمة والتقييمات من الملفات الشخصية لحين استكمال الأشغال على اللمة



ننتقل وإياكم لنعلمكم بأهم الإضافات المتاحة الآن على اللمة الجزائرية ويوجد

الكثير منها قد نلخص أهمها في بعض النقاط ونترك لكم الباقي لاكتشافه .



نظام التنبيهات الجديد: ** عدنا والعود نحمد **** أهلا وسهلا بنا وبكم بين أسوار اللمة الجزائرية من جديد **غبنا من أجل تجديد اللمة بشكل جديد يواكب متطلبات الأعضاء وها نحن نعود مرة أخـرىنتمنى أن تنال التعديلات والتجديدات إعجابكم وأن تستمتعوا أكثر داخل اللمة الجزائريةنود إعلامكم أعضاءنا الكرام أن الشكل الحالي للمة هو شكل مبدئي ليس نهائي وبما أن العملعلى التفاصيل من أجل شكل نهائي محترف سيستغرق وقتا طويلا لا يناسبنا ولا يناسبكم .../ارتأينا إعادة فتح اللمة والعمل عليها شيئا فشيئا حتى تأخذ شكلها النهائي الذي نصبو إليه .كذلك نعلمكم أعضاءنا الكرام أنه قد تم:- حذف كل الصور الرمزية والتواقيع لأنها لا تتناسب مع قياسات النظام الجديد{ يمكنكم إعادة اختيار صورة رمزية جديدة }- إعادة ضبط بيانات الملف الشخصي لدى يرجى من الجميع إعادة ملأ البياناتوأيضا التحقق من صحة البريد الخاص بالعضوية- غلق ركن المدونات مؤقتا لحين العمل على منتج يتناسب مع نظامه المعمول به- إلغاء كل الأوسمة والتقييمات من الملفات الشخصية لحين استكمال الأشغال على اللمةننتقل وإياكم لنعلمكم بأهم الإضافات المتاحة الآن على اللمة الجزائرية ويوجدالكثير منها قد نلخص أهمها في بعض النقاط ونترك لكم الباقي لاكتشافه .

- يمكنكم الآن متابعة أعضاء تختارونهم ليصلكم تنبيه عن جديد نشاطاتهم لحظة بلحظة

- يمكنكم متابعة منتدى ما من اختياركم ليصلكم تنبيه عن جديد المواضيع والمشاركات به

- يمكنكم أيضا متابعة موضوع ما ليصلكم تنبيه عن كل مشاركة جديدة في الموضوع

- يمكنكم معرفة عبر التنبيهات من قام بالرد على مواضيعكم باقتباس مشاركاتكم بوضع

إعجاب عليها وأيضا من قام بكتابة اسم عضويتكم في مشاركة ما

- يمكنكم الآن مع نظام التنبيهات الجديد معرفة ما يحدث من إجراءات إدارية على مشاركاتكم

كغلق، حذف وتعديل مع توفر سبب القيام بكل إجراء في التنبيه الذي سيصلكم



نظام الجوائز الجديد:

- الآن يمكنكم مع هذا النظام التحصل على نقاط تضاف إلى رصيدكم بدون ضرورة انتظار

الفعاليات أو المسابقات من أجل الفوز بها فهذا النظام يوفر لكم جوائز عن عدد معين من المشاركات

وأخرى عن عدد معين من الإعجابات وأيضا عن مناسبات خاصة بالعضو وسنقوم بخلق جوائز منوعة

من أجل تحفيزكم أكثر على العطاء ونشر الإفادة داخل المنتدى .

* نرجو فقط أن تكون المشاركات ذات قيمة مفيدة وليست من أجل جمع المشاركات والجوائز *



نظام المحادثات الجديد:

- يمكنكم الآن إنشاء محادثات فورية مع الأعضاء أسهل مما كانت عليه سابقا

- يمكنكم أيضا إضافة أعضاء من اختياركم في المحادثات لتكون بين عضوين أو أكثر



تجديدات أخرى:

- يمكنكم الآن نشر مشاركات في ملفكم الشخصي

- يمكنكم الإشارة لعضو ما في المشاركات من خلال وضع علامة @ ثم كتابة اسم العضو

مثال: @أم ياسمينdz

* سيصل لأم ياسمين تنبيه يعلمها أن صآحبة القبعة الحمرآء قآمت بالإشارة إليها في مشاركة

ويوفر لها التنبيه رابط المشاركة التي قمت بالإشارة إليها فيها .

- يمكنكم اقتباس جزء من محتوى أي مشاركة بمجرد تحديد الجزء المراد اقتباسه بالفأرة

ليظهر زر صغير جانب التحديد باسم رد الذي سينقلكم مباشرة إلى صندوق الرد المحتوي

أوتوماتيكيا على اقتباس لما تم تحديده بالفأرة .

- يمكنكم الآن أثناء كتابة مشاركة أو موضوع أخذ مسودة عما تكتبونه وفي حالة انقطاع الاتصال

أو انقطاع الكهرباء لن تضيع جهودكم المبذولة وبمجرد الرجوع إلى محرر الردود ستجدون ما كتبتموه

بعد الحفظ في صندوق الرد لتكملوا الكتابة من حيث توقفتم

.

- يمكنكم الآن تصفح منتدى اللمة الجزائرية من أجهزة الهاتف

بأريحية أكثر مما كانت عليه .



هذا أهم ما نريد إعلامكم به وستكتشفون المزيد من الخصائص الجديدة مع الوقت

نرجو أن تنال التحسينات إعجابكم .../



وفي انتظار استكمال كل الأشغال على اللمة الجزائرية من أجل جعلها في أحسن شكل يمكن

أن تكون عليه نرجو منكم التفهم وأيضا المساعدة بالتبليغات عندما تلاحظون خطأ ما في الموقع