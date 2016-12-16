منتدى اللمة الجزائرية يعود من جديد بالحلة الجديدة

الموضوع في 'منتدى الإعلانات الإدارية' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏16 ديسمبر 2016.

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  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,875
    الإعجابات المتلقاة:
    10,488
    نقاط الجوائز:
    671
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    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
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    ** عدنا والعود نحمد **
    ** أهلا وسهلا بنا وبكم بين أسوار اللمة الجزائرية من جديد **

    غبنا من أجل تجديد اللمة بشكل جديد يواكب متطلبات الأعضاء وها نحن نعود مرة أخـرى
    نتمنى أن تنال التعديلات والتجديدات إعجابكم وأن تستمتعوا أكثر داخل اللمة الجزائرية

    نود إعلامكم أعضاءنا الكرام أن الشكل الحالي للمة هو شكل مبدئي ليس نهائي وبما أن العمل
    على التفاصيل من أجل شكل نهائي محترف سيستغرق وقتا طويلا لا يناسبنا ولا يناسبكم .../
    ارتأينا إعادة فتح اللمة والعمل عليها شيئا فشيئا حتى تأخذ شكلها النهائي الذي نصبو إليه .

    كذلك نعلمكم أعضاءنا الكرام أنه قد تم:
    - حذف كل الصور الرمزية والتواقيع لأنها لا تتناسب مع قياسات النظام الجديد
    { يمكنكم إعادة اختيار صورة رمزية جديدة }
    - إعادة ضبط بيانات الملف الشخصي لدى يرجى من الجميع إعادة ملأ البيانات
    وأيضا التحقق من صحة البريد الخاص بالعضوية
    - غلق ركن المدونات مؤقتا لحين العمل على منتج يتناسب مع نظامه المعمول به
    - إلغاء كل الأوسمة والتقييمات من الملفات الشخصية لحين استكمال الأشغال على اللمة

    ننتقل وإياكم لنعلمكم بأهم الإضافات المتاحة الآن على اللمة الجزائرية ويوجد
    الكثير منها قد نلخص أهمها في بعض النقاط ونترك لكم الباقي لاكتشافه .

    نظام التنبيهات الجديد:
    - يمكنكم الآن متابعة أعضاء تختارونهم ليصلكم تنبيه عن جديد نشاطاتهم لحظة بلحظة
    - يمكنكم متابعة منتدى ما من اختياركم ليصلكم تنبيه عن جديد المواضيع والمشاركات به
    - يمكنكم أيضا متابعة موضوع ما ليصلكم تنبيه عن كل مشاركة جديدة في الموضوع
    - يمكنكم معرفة عبر التنبيهات من قام بالرد على مواضيعكم باقتباس مشاركاتكم بوضع
    إعجاب عليها وأيضا من قام بكتابة اسم عضويتكم في مشاركة ما
    - يمكنكم الآن مع نظام التنبيهات الجديد معرفة ما يحدث من إجراءات إدارية على مشاركاتكم
    كغلق، حذف وتعديل مع توفر سبب القيام بكل إجراء في التنبيه الذي سيصلكم

    نظام الجوائز الجديد:
    - الآن يمكنكم مع هذا النظام التحصل على نقاط تضاف إلى رصيدكم بدون ضرورة انتظار
    الفعاليات أو المسابقات من أجل الفوز بها فهذا النظام يوفر لكم جوائز عن عدد معين من المشاركات
    وأخرى عن عدد معين من الإعجابات وأيضا عن مناسبات خاصة بالعضو وسنقوم بخلق جوائز منوعة
    من أجل تحفيزكم أكثر على العطاء ونشر الإفادة داخل المنتدى .
    * نرجو فقط أن تكون المشاركات ذات قيمة مفيدة وليست من أجل جمع المشاركات والجوائز *

    نظام المحادثات الجديد:
    - يمكنكم الآن إنشاء محادثات فورية مع الأعضاء أسهل مما كانت عليه سابقا
    - يمكنكم أيضا إضافة أعضاء من اختياركم في المحادثات لتكون بين عضوين أو أكثر

    تجديدات أخرى:
    - يمكنكم الآن نشر مشاركات في ملفكم الشخصي
    - يمكنكم الإشارة لعضو ما في المشاركات من خلال وضع علامة @ ثم كتابة اسم العضو
    مثال: @أم ياسمينdz
    * سيصل لأم ياسمين تنبيه يعلمها أن صآحبة القبعة الحمرآء قآمت بالإشارة إليها في مشاركة
    ويوفر لها التنبيه رابط المشاركة التي قمت بالإشارة إليها فيها .
    - يمكنكم اقتباس جزء من محتوى أي مشاركة بمجرد تحديد الجزء المراد اقتباسه بالفأرة
    ليظهر زر صغير جانب التحديد باسم رد الذي سينقلكم مباشرة إلى صندوق الرد المحتوي
    أوتوماتيكيا على اقتباس لما تم تحديده بالفأرة .
    - يمكنكم الآن أثناء كتابة مشاركة أو موضوع أخذ مسودة عما تكتبونه وفي حالة انقطاع الاتصال
    أو انقطاع الكهرباء لن تضيع جهودكم المبذولة وبمجرد الرجوع إلى محرر الردود ستجدون ما كتبتموه
    بعد الحفظ في صندوق الرد لتكملوا الكتابة من حيث توقفتم     .
    - يمكنكم الآن تصفح منتدى اللمة الجزائرية من أجهزة الهاتف
    بأريحية أكثر مما كانت عليه .

    هذا أهم ما نريد إعلامكم به وستكتشفون المزيد من الخصائص الجديدة مع الوقت
    نرجو أن تنال التحسينات إعجابكم .../

    وفي انتظار استكمال كل الأشغال على اللمة الجزائرية من أجل جعلها في أحسن شكل يمكن
    أن تكون عليه نرجو منكم التفهم وأيضا المساعدة بالتبليغات عندما تلاحظون خطأ ما في الموقع

    تحيات إدارة منتدى اللمة الجزائرية
     
    GI Joe, Lovely ღ smile, آمِيْرَتُه و 23 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏16 ديسمبر 2016
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,204
    الإعجابات المتلقاة:
    2,247
    نقاط الجوائز:
    71
    ما شاء الله
    خاصية الرد سريع !
    عجبني الأستايل ، بسيط وخفيف جدًا
    فقط لو تضيفون خطوط أخري مثل الخط العربي
    أتمنا للمة التقدم للأمام
    نظام المتابعة حقًا هو جديد في المنتديات العربية
    رائع وجميل
    ويعطيكم الصحة :D
    رجعولي صورتي :mad:
     
    ابوندى, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, لؤلؤة قسنطينة و 5 آخرون معجبون بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏18 ديسمبر 2016
    #2
  3. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أوت 2006
    المشاركات:
    4,453
    الإعجابات المتلقاة:
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    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    سكيكدة, الجزائر
    بارك الله فيك على التشجيع.

    هذه المرحلة الاولى من النقل والتطوير للمنتدى وان شاء الله سيمر على عدة مراحل تطويرية اخرى حتى نصل به للأفضل كما عودناكم :)
     
    ابوندى, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, لؤلؤة قسنطينة و 5 آخرون معجبون بهذا.
    Fethi.dz, ‏18 ديسمبر 2016
    #3
  4. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
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    كنت خائفا أن يفقد المنتدى بعض جمالياته في هذا التطوير لكن والحمد لله يبدو أنه تم إضافة مزيد من اللمسات السحرية الرائعة التي قل وأن تجدها في موقع آخر
     
    ابوندى, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, لؤلؤة قسنطينة و 4 آخرون معجبون بهذا.
    mixicali, ‏18 ديسمبر 2016
    #4
  5. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أوت 2006
    المشاركات:
    4,453
    الإعجابات المتلقاة:
    1,662
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    سكيكدة, الجزائر
    @mixicali بارك الله فيك اخي الكريم, وان شاء الله بتشجيعكم هذا المستمر نتطور بهذا الصرح اكثر فأكثر :)
     
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    Fethi.dz, ‏18 ديسمبر 2016
    #5
  6. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
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    نقاط الجوائز:
    43
    @ صآحبة القبعة الحمرآء كيف يمكن الوصول الى هذه الخاصية بارك الله فيكم
     
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    mixicali, ‏18 ديسمبر 2016
    #6
  7. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    671
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    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    من خلال صندوق المحادثات اذهب إلى خانة الرسالة الموجودة على يسار اسم عضويتك في أعلى المنتدى واضغط عليها ستظهر لك قائمة تجد أسفلها عبارة بدء محادثة جديدة اضغط عليها واختر الأشخاص الذين ترغب في بدء المحادثة معهم .

    سنحاول وضع مواضيع توضيحية لكل الخصائص الجديدة مع الوقت .

    وفيك بارك الرحمان .
     
    التعديل الأخير: ‏18 ديسمبر 2016
    ابوندى, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, لؤلؤة قسنطينة و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏18 ديسمبر 2016
    #7
  8. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
    1,872
    الإعجابات المتلقاة:
    496
    نقاط الجوائز:
    43
    بدأت أتذوق حلاوة هذه الاضافات كالمتابعة والمحادثة و @ وما أحلاها
     
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    mixicali, ‏18 ديسمبر 2016
    #8
  9. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,875
    الإعجابات المتلقاة:
    10,488
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    الحمد لله تعب @Fethi.dz ما راحش خسارة :)
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, لؤلؤة قسنطينة, bleu roi و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏18 ديسمبر 2016
    #9
  10. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    496
    نقاط الجوائز:
    43
    @Fethi.dz هذه الزيادات الأخيرة الجديدة والمتميزة سيكون لها شأن عظيم وستحلق بالمنتدى في الآفاق إن شاء الله

     
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    mixicali, ‏18 ديسمبر 2016
    #10
  11. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أوت 2006
    المشاركات:
    4,453
    الإعجابات المتلقاة:
    1,662
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    سكيكدة, الجزائر
    ان شاء الله وبارك الله فيك :)
     
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    Fethi.dz, ‏18 ديسمبر 2016
    #11
  12. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    بارك الله فيكم و جزاكم خيرا
    و كل عام و اللمة افضل و اجمل
    تحياتي
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, لؤلؤة قسنطينة, الورد الأحمر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏18 ديسمبر 2016
    #12
  13. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ​
    صبااااااحكم منتدى اللمة الجزائرية، لأنو برأيي ما رح تلاقو شي أجمل من الصباح داخل منتدى اللمة ( بس فنجان قهوتي ههه)

    إشتقت للمنتدى شووووق لا يوصف حقيقةً، يعني كل يوم صباحاً ومساءً ادخل اتابع، الحمد لله واخيراً تنفسسسسست

    بارك الله بجهودكم وجمعنا الله بكم في جنات النعيم

    مباااااارك علينا الحلة الجديدة، الله يجزيكم الخير ويجعل كل ما قدمتموه وستقدموه في موازين حسناتكم
     
    ابوندى, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, مِلْكٌ لَهٌ و 4 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏18 ديسمبر 2016
    #13
  14. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
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    السلام عليكم
    عودة ميمونة اتمنى ان يكون الجميع بألف خير
    مبروك لهذه الحلة الجديدة قالب جميل ومتطوربميزات مميزة
    لاتزال هناك تعديلات ليكنمل العمل شكرا للمجهوداتكم الكبيرة و كل عام وأنتم بخير
    تسلموا
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, مِلْكٌ لَهٌ, لؤلؤة قسنطينة و 4 آخرون معجبون بهذا.
    bleu roi, ‏18 ديسمبر 2016
    #14
  15. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    تلمسان...الجزائر
    السلام عليكم
    و اخيرا فتحت اللمة الحمد لله
    مبروك علينا و عليكم
    صراحة احسست المنتدى غريب عني بعض الشيء
    اكيد مع الوقت سنتعود عليه
    الاكيد ان كل ما هو جديد و مطور سيعود علينا بالفائدة
    بارك الله في جهودكم و دامت اللمة و ناسها
     
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    أم منيــــــر, ‏18 ديسمبر 2016
    #15
  16. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    760
    نقاط الجوائز:
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    رائع وجدا..أفضل مما مضى بكثيير..
    جوزيتم خيرا على مجهودكم...
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, مِلْكٌ لَهٌ, لؤلؤة قسنطينة و 4 آخرون معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏18 ديسمبر 2016
    #16
  17. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

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    كنت أظن أن المنتدى سوف يكون شكله لايعجب وكنت سوف أخلى عنه لكن ولله الحمد والله أصبح أجمل و أحسن و أروع من ذي قبل
    خاصة من حيث التصميم و طريقة الترتيب و الإيستايل
    فشكرا لكم على هذا الإبداع الرائع والجميل
     
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    theking, ‏18 ديسمبر 2016
    #17
  18. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    شكرا لكم
    وفقكم الله
    أهلا ومرحبا من جديد
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, مِلْكٌ لَهٌ, لؤلؤة قسنطينة و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏18 ديسمبر 2016
    #18
  19. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

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    جيجـــــــل
    أخي الغالي ماهذا إلا القليل في حق منتدى رائع كا اللمة الجزائرية فشكرا على مرورك العطر
     
    الصارم المسلول, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, لؤلؤة قسنطينة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    theking, ‏18 ديسمبر 2016
    #19
  20. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
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    ذكر
    الإقامة:
    سعيــدة
    السلام عليكم
    إفتتاح مبارك
     
    الصارم المسلول, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, مِلْكٌ لَهٌ و 4 آخرون معجبون بهذا.
    Djamel.Dz, ‏18 ديسمبر 2016
    #20
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