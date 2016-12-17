شرح كيفية التسجيل في اللمة الجزائرية وطريقة استعادة كلمة المرور

السلام عليكم

ارجو منكم مساعدتي في استرجاع عضويتي القديمة

اولا انا اذكر الاميل الذي سجلت به

ثانيا حاولت عشرات المرات تسجيل الدخول لكن تخرج لي رسالة خطأ مع العلم ان كلمة المرور صحيحة والاسم

حاولت كخطوة اخيرة عن طريق استرجاع كلمة السر خرجت لي رسالة مفادها ان اسم العضوية غير موجود

بانتظار ردكم شكرا

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