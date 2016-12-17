شرح كيفية التسجيل في اللمة الجزائرية وطريقة استعادة كلمة المرور

** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ** ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد ** ** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ** سنشرح لكم في هذا الموضوع طريقة التسجيل في منتدى اللمة الجزائرية وأيضا كيفية استعادة كلمة المرور في حالة نسيانها أو ضياعها 1- طريقة التسجيل نضغط على أيقونة التسجيل في واجهة المنتدى أو من أعلى المنتدى من زر تسجيل الدخول ثم نختار خيار تسجيل عضوية جديدة ثم نكتب الاسم الذي نختاره لعضويتنا ونضغط على زر التسجيل {الخيار المؤشر عليه بسهم يخص الأعضاء المسجلين لتسجيل دخولهم} نكمل تعبئة الحقول المطلوبة في التسجيل كما هو موضح أسفله بالنسبة للتحقق نحدد الخانة المؤشر عليها بسهم أحمر فتظهر النافذة في الصورة أسفله في الخطوة أعلاه نقوم بتحديد الصور المطلوبة في المربع الأزرق {المطالب تتغير كل مرة} ثم نضغط على تأكيد {VALIDER} نقوم بعدها بتحديد خيار الموافقة على الشروط والقوانين ونضغط على زر التسجيل كما هو موضح في الصورة أسفله نكون بهذا قد انتهينا من عملية التسجيل وسنلاحظ أن عضويتنا سجلت الدخول ما علينا بعدها سوى انتظار موافقة الإدارة على عضويتك وأهلا وسهلا بك بيننا . 2- طريقة استعادة كلمة المرور نستطيع استعادة كلمة مرورنا في حالة نسيناها بدون اللجوء إلى الإدارة وانتظار ردها ومن أجل هذا يجب أن نسجيل ببريد إلكتروني صحيح ومفعل لأننا نحتاجه في هذه العملية ومن أجل القيام باستعادة كلمة مرورنا نتبع الخطوات التالية: نضغط على السؤال المؤشر عليه بالسهم الأحمر أعلاه لننتقل إلى الصفحة الموالية نقوم بكتابة اسم عضويتنا أو بريدنا الإلكتروني ثم نقوم بعملية التحقق بالتأشير على الخانة المشار إليها بالسهم الأحمر سننتقل بمجرد التأشير عليها إلى نافذة التحقق بالصور ونختار الصور المطلوبة في المربع الأزرق ونضغط على زر التأكيد بعدها نضغط على زر إعادة تعيين كلمة المرور ستظهر لنا رسالة مفادها أن استمارة تعيين كلمة المرور أرسلت إلى بريدنا الإلكتروني ننتقل إلى بريدنا الإلكتروني الذي استخدمناه في عملية التسجيل ونفتح البريد الوارد من منتدى اللمة الجزائرية نضغط على رابط إعادة التعيين لينقلنا إلى اللمة من أجل تعيين كلمة مرور جديدة وتأكيدها نقوم بالضغط على زر حفظ التعديلات لنتوجه مباشرة إلى المنتدى ونجد أن عضويتنا قد سجلت الدخول وتصفح ممتع . تحيات إدارة منتدى اللمة الجزائرية