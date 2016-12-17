شرح كيفية التسجيل في اللمة الجزائرية وطريقة استعادة كلمة المرور

الموضوع في 'منتدى الإعلانات الإدارية' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏17 ديسمبر 2016.

  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    [​IMG]

    ** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
    ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد **
    ** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **

    سنشرح لكم في هذا الموضوع طريقة التسجيل في منتدى اللمة الجزائرية
    وأيضا كيفية استعادة كلمة المرور في حالة نسيانها أو ضياعها

    1- طريقة التسجيل
    نضغط على أيقونة التسجيل في واجهة المنتدى أو من أعلى المنتدى من زر تسجيل الدخول
    [​IMG]
    ثم نختار خيار تسجيل عضوية جديدة ثم نكتب الاسم الذي نختاره لعضويتنا ونضغط على زر التسجيل
    {الخيار المؤشر عليه بسهم يخص الأعضاء المسجلين لتسجيل دخولهم}

    [​IMG]
    نكمل تعبئة الحقول المطلوبة في التسجيل كما هو موضح أسفله
    [​IMG]
    [​IMG]
    بالنسبة للتحقق نحدد الخانة المؤشر عليها بسهم أحمر فتظهر النافذة في الصورة أسفله
    [​IMG]
    في الخطوة أعلاه نقوم بتحديد الصور المطلوبة في المربع الأزرق {المطالب تتغير كل مرة}
    ثم نضغط على تأكيد {VALIDER} نقوم بعدها بتحديد خيار الموافقة على الشروط والقوانين
    ونضغط على زر التسجيل كما هو موضح في الصورة أسفله
    [​IMG]
    نكون بهذا قد انتهينا من عملية التسجيل وسنلاحظ أن عضويتنا سجلت الدخول
    [​IMG]
    ما علينا بعدها سوى انتظار موافقة الإدارة على عضويتك وأهلا وسهلا بك بيننا .

    2- طريقة استعادة كلمة المرور
    نستطيع استعادة كلمة مرورنا في حالة نسيناها بدون اللجوء إلى الإدارة وانتظار ردها
    ومن أجل هذا يجب أن نسجيل ببريد إلكتروني صحيح ومفعل لأننا نحتاجه في هذه العملية
    ومن أجل القيام باستعادة كلمة مرورنا نتبع الخطوات التالية:
    [​IMG]
    نضغط على السؤال المؤشر عليه بالسهم الأحمر أعلاه لننتقل إلى الصفحة الموالية
    [​IMG]
    نقوم بكتابة اسم عضويتنا أو بريدنا الإلكتروني ثم نقوم بعملية التحقق بالتأشير على الخانة المشار إليها بالسهم الأحمر
    سننتقل بمجرد التأشير عليها إلى نافذة التحقق بالصور ونختار الصور المطلوبة في المربع الأزرق ونضغط على زر التأكيد
    [​IMG]
    بعدها نضغط على زر إعادة تعيين كلمة المرور
    [​IMG]
    ستظهر لنا رسالة مفادها أن استمارة تعيين كلمة المرور أرسلت إلى بريدنا الإلكتروني
    [​IMG]
    ننتقل إلى بريدنا الإلكتروني الذي استخدمناه في عملية التسجيل ونفتح البريد الوارد من منتدى اللمة الجزائرية
    [​IMG]
    [​IMG]
    نضغط على رابط إعادة التعيين لينقلنا إلى اللمة من أجل تعيين كلمة مرور جديدة وتأكيدها
    [​IMG]
    نقوم بالضغط على زر حفظ التعديلات لنتوجه مباشرة إلى المنتدى ونجد أن عضويتنا قد سجلت الدخول
    [​IMG]

    وتصفح ممتع .

    تحيات إدارة منتدى اللمة الجزائرية
     
    آمِيْرَتُه, habchisalaheddin و Fethi.dz معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏17 ديسمبر 2016
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    عندما أردت الدخول وقعت في مشكلة كلمة المرور
    وأخبرتني بأنها خاطئة ، الحمد الله
    رجعت للأميل وأسترجعتها
    إن شاء الله لا تحصل للجميع
    رغم أني متأكد من كلمة المرور
    المهم طريقة جميلة تلك الخاصة للروبوت
    عندما عملت على إرجاع كلمة المرور تخرج حصل حظر لعضويتك
    خلعتني شوية الجملة تلك [​IMG]
    للحظة تشعر المنتدي مثل فيسبوك
    سريع وخفيف سريع الإستجابة
    هبال صح
    [​IMG]
    اللمة الأفضل
     
    Fethi.dz و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏18 ديسمبر 2016
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أول محاولة استرجاع كلمة المرور :)

    أجل المنتدى أصبح أسرع من ناحية التجاوب وأيضا فيه الكثير من خصائص مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة وهو المطلوب .

    ان شاء الله سيتم تحسين المنتدى يوما عن يوم حتى يصبح بنفس شكل اللمة القديمة مع المميزات الجديدة .

    شكرا أخي .
     
    العَنْقَاءُ معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏18 ديسمبر 2016
    #3
  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم
    كي كنت نعدل على بيانات في الحالة الاجتماعية لقيت مخطوبة مت بالضحك خممتو فالمخطوبات بقاو لي هدرين عليهم يقارعو العام الجاي قوليلهم نديرلكم الخاصية ههه
    اللوك الجديد شباب بزاف يعطيكم الصحة و شكرا على الشرح
     
    الورد الأحمر و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏20 ديسمبر 2016
    #5
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    لقد أرسلت لك البيانات في رسالة أختي لاريمان وعدلي على كلمة المرور فيما بعد عنمدا تسجلين الدخول بها .
     
    الورد الأحمر, ‏20 ديسمبر 2016
    #6
  6. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
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    بارك الله فيكم
     
    yaso ياسمين, ‏17 جانفي 2017 على 15:05
    #7

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