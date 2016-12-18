بنك paysera افضل بديل بايونير ونتلر وبطاقة قيزا كارد بـ 8دولار فقط !!و العديد من المزايا

** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ** ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد ** ** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ** سنقوم بشرح طريقة الحصول على بطاقة Visa على بركة الله فلا سهل الا ما جعله الله سهلا ===== يوفر بنك Paysera في ليتوانيا، بطاقة فيزا حقيقية لمدة أربعة سنوات و عمولة جد مخفضة* كلفة البطاقة : 7€ + 1€ للتوصيل للبيت * العمولة الشهرية : 0.5€ أي 6€ سنويا صورة بطاقة الفيزا Paysera البنك يمنحك الفرصة لفتح حساب بنكي حقيقي و ليس افتراضي كباقي البنوك اي سيصبح لديك حساب جاري في اوروبا مع رقم IBAN و swift code مزايا Paysera * حساب بنكي للاستقبال و الارسال عبر IBAN و SWIFT Code ( معلومة مؤكدة: جوجل أدسنس لا تسحب لحساب بنكي خارج دولتك رغم أنه حساب IBAN )+ امكانية سحب الرصيد الى Payza و Webmoney + امكانية سحب الرصيد الى حساب بنكي في دولتك أو مستخدم آخر مستوى عالي جدا من الامن يوفره البنك لزبائنه - سعر طلب الفيزا كارد هو رمزي جدا مقارنة بالبنوك الاخرى و يقدر ب 8 يورو فقط - امكانية طلب خمسة بطاقات اخرى لافراد عائلتك بنفس السعر - البطاقة صالحة لمدة اربعة سنوات و يمكن ربطها مع بايبال او اي بنك اخر كما انه يمكنك استخدامها في اي صراف حول العالم - امكانية استقبال الاموال على حسابك حتى عن طريق الرسائل النصية (الخاصية تمنح حسب تقدير البنك للزبون ) و العديد من المزايا الاخرى يمكننا التطرق اليها لاحقا - امكانية فتح حساب تجاري و ربطه بسكريبتات مختلفة كالووكوميرس و whmcs و يمكن لزبائنك الدفع بارياحية عن طريق بلوغين هذا البنك سياسة البنك تتخالف مع بيع كل انوع السرفرات و سيتم غلق اي حساب يستقبل اموال عن طريق بيع cccam و IPTV عمولة الفيزا كارد عمولة الفيزا كارد شهريا هي 0.5 يورو اي انه يقتطع في السنة 6 يورو حقوق البطاقة .... و هذا افضل بكثير مقارنة ببنك بايونيير الذي يقتطع 25 دولار سنويا كحقوق البطاقة ان لم تخنني الذاكرة - الشراء من الانترنت داخل الدول الاوروبية او المواقع التي حساباتاها في اوروبا مجاني ولا يقتطع اي عمولة شرط ان يكون المنتوج بعملة اليورو - الشراء من الانترنت بعملات اخرى عمولته 0.1 يورو + 1 بالمئة - سحب المال عن طريق الصراف الالي داخل اوروبا عمولته 1 يورو فقط - سحب المال من خارج اوروبا عمولته 1.5 يورو - الاطلاع على رصيد حسابك عن طريق الصراف الالي عمولته 0.3 يورو فقط اضغط على زر Open Account و املأ الاستمارة التالية بكل بساطة ( لا تختر حساب Business الا اذا كان عندك سجل تجاري ) بعدها ستصلك رسالة التاكيد على ايمايلك قم بتاكيد الحساب ثم اختر المستوى الذي تريده . المستوى standart فقط هو من يعطيك امكانية طلب الفيزا كارد و رقم ايبان لذا عليك باختياره بعد اختيار المستوى ننتقل الى الصفحة المخصصة لرفع وثائقك 1/ تفعيل الايميل بكود التحقق 2/ تفعيل الهاتف بالكود المرسل على رسالة قصيرة 3/ ارسال بطاقة التعريف أو جواز السفر 4/ الاجابة على أسئلة للتعرف عليك و تسمى KYC Questionnaire اختصارا : Know Your Client المرحلة الأخيرة ** بعد تفعيل كل هذه الاجراءات ، سوف تتاح لك آخر عملية للتحقق و تتم عبر ســـــــــكايــــــب او جواز السفر فقط كيف تشحن حساب Paysera ؟=====بعد حصولك على الحساب البنكي IBAN ، وهو رقم كالتالي: LTXXXXXXXXXXXXX ، حيث يمكنك الآن تحويل مبلغ الى حسابك من أجل طلب البطاقة البلاستيكية يمكن استخدام احدى البنوك التالية لاجراء عملية التحويل الى حسابك البنك. ******** منقوول للامانة