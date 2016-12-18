بنك paysera افضل بديل بايونير ونتلر وبطاقة قيزا كارد بـ 8دولار فقط !!و العديد من المزايا













** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **

** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد **

** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **



سنقوم بشرح طريقة الحصول على بطاقة Visa ** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد **** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **

على بركة الله فلا سهل الا ما جعله الله سهلا

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يوفر بنك Paysera في ليتوانيا، بطاقة فيزا حقيقية لمدة أربعة سنوات و عمولة جد مخفضة​ * كلفة البطاقة : 7€ + 1€ للتوصيل للبيت

* العمولة الشهرية : 0.5€ أي 6€ سنويا

صورة بطاقة الفيزا Paysera​





البنك يمنحك الفرصة لفتح حساب بنكي حقيقي و ليس افتراضي كباقي البنوك اي سيصبح لديك حساب جاري في اوروبا مع رقم IBAN و swift code



مزايا Paysera ​



* حساب بنكي للاستقبال و الارسال عبر IBAN و SWIFT Code

( معلومة مؤكدة: جوجل أدسنس لا تسحب لحساب بنكي خارج دولتك رغم أنه حساب IBAN )​ + امكانية سحب الرصيد الى Payza و Webmoney

+ امكانية سحب الرصيد الى حساب بنكي في دولتك أو مستخدم آخر​

مستوى عالي جدا من الامن يوفره البنك لزبائنه ​

- سعر طلب الفيزا كارد هو رمزي جدا مقارنة بالبنوك الاخرى و يقدر ب 8 يورو فقط ​ - امكانية طلب خمسة بطاقات اخرى لافراد عائلتك بنفس السعر

- البطاقة صالحة لمدة اربعة سنوات و يمكن ربطها مع بايبال او اي بنك اخر كما انه يمكنك استخدامها في اي صراف حول العالم

- امكانية استقبال الاموال على حسابك حتى عن طريق الرسائل النصية (الخاصية تمنح حسب تقدير البنك للزبون ) ​ و العديد من المزايا الاخرى يمكننا التطرق اليها لاحقا

- امكانية فتح حساب تجاري و ربطه بسكريبتات مختلفة كالووكوميرس و whmcs و يمكن لزبائنك الدفع بارياحية عن طريق بلوغين هذا البنك ​ سياسة البنك تتخالف مع بيع كل انوع السرفرات و سيتم غلق اي حساب يستقبل اموال عن طريق بيع cccam و IPTV​

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عمولة الفيزا كارد

عمولة الفيزا كارد شهريا هي 0.5 يورو اي انه يقتطع في السنة 6 يورو حقوق البطاقة .... و هذا افضل بكثير مقارنة ببنك بايونيير الذي يقتطع 25 دولار سنويا كحقوق البطاقة ان لم تخنني الذاكرة ​

- الشراء من الانترنت داخل الدول الاوروبية او المواقع التي حساباتاها في اوروبا مجاني ولا يقتطع اي عمولة شرط ان يكون المنتوج بعملة اليورو ​ - الشراء من الانترنت بعملات اخرى عمولته 0.1 يورو + 1 بالمئة ​ - سحب المال عن طريق الصراف الالي داخل اوروبا عمولته 1 يورو فقط

- سحب المال من خارج اوروبا عمولته 1.5 يورو

- الاطلاع على رصيد حسابك عن طريق الصراف الالي عمولته 0.3 يورو فقط

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اضغط على زر Open Account و املأ الاستمارة التالية بكل بساطة ​

( لا تختر حساب Business الا اذا كان عندك سجل تجاري )​ ​



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بعدها ستصلك رسالة التاكيد على ايمايلك قم بتاكيد الحساب ​

ثم اختر المستوى الذي تريده . المستوى standart فقط هو من يعطيك امكانية طلب الفيزا كارد و رقم ايبان لذا عليك باختياره ​



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​ بعد اختيار المستوى ننتقل الى الصفحة المخصصة لرفع وثائقك

1/ تفعيل الايميل بكود التحقق

2/ تفعيل الهاتف بالكود المرسل على رسالة قصيرة

3/ ارسال بطاقة التعريف أو جواز السفر

4/ الاجابة على أسئلة للتعرف عليك و تسمى KYC Questionnaire اختصارا : Know Your Client

المرحلة الأخيرة

** بعد تفعيل كل هذه الاجراءات ، سوف تتاح لك آخر عملية للتحقق و تتم عبر ســـــــــكايــــــب او جواز السفر فقط ​





كيف تشحن حساب Paysera ؟ ​

=====​ بعد حصولك على الحساب البنكي IBAN ، وهو رقم كالتالي: LTXXXXXXXXXXXXX ، حيث يمكنك الآن تحويل مبلغ الى حسابك من أجل طلب البطاقة البلاستيكية

يمكن استخدام احدى البنوك التالية لاجراء عملية التحويل الى حسابك البنك.

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منقوول للامانة ​