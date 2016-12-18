بنك paysera افضل بديل بايونير ونتلر وبطاقة قيزا كارد بـ 8دولار فقط !!و العديد من المزايا

الموضوع في 'منتدى سوق المال والبنوك' نشر بواسطة flamengo10, ‏18 ديسمبر 2016.

  1. flamengo10

    flamengo10 :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جانفي 2016
    المشاركات:
    65
    الإعجابات المتلقاة:
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    ** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
    ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد **
    ** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **

    ;);) سنقوم بشرح طريقة الحصول على بطاقة Visa ;);)
    على بركة الله فلا سهل الا ما جعله الله سهلا
    =====
    يوفر بنك Paysera في ليتوانيا، بطاقة فيزا حقيقية لمدة أربعة سنوات و عمولة جد مخفضة
    * كلفة البطاقة : 7€ + 1€ للتوصيل للبيت
    * العمولة الشهرية : 0.5€ أي 6€ سنويا
    صورة بطاقة الفيزا Paysera

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    البنك يمنحك الفرصة لفتح حساب بنكي حقيقي و ليس افتراضي كباقي البنوك اي سيصبح لديك حساب جاري في اوروبا مع رقم IBAN و swift code

    مزايا Paysera

    * حساب بنكي للاستقبال و الارسال عبر IBAN و SWIFT Code
    ( معلومة مؤكدة: جوجل أدسنس لا تسحب لحساب بنكي خارج دولتك رغم أنه حساب IBAN )
    + امكانية سحب الرصيد الى Payza و Webmoney
    + امكانية سحب الرصيد الى حساب بنكي في دولتك أو مستخدم آخر

    مستوى عالي جدا من الامن يوفره البنك لزبائنه
    - سعر طلب الفيزا كارد هو رمزي جدا مقارنة بالبنوك الاخرى و يقدر ب 8 يورو فقط
    - امكانية طلب خمسة بطاقات اخرى لافراد عائلتك بنفس السعر
    - البطاقة صالحة لمدة اربعة سنوات و يمكن ربطها مع بايبال او اي بنك اخر كما انه يمكنك استخدامها في اي صراف حول العالم
    - امكانية استقبال الاموال على حسابك حتى عن طريق الرسائل النصية (الخاصية تمنح حسب تقدير البنك للزبون )
    و العديد من المزايا الاخرى يمكننا التطرق اليها لاحقا
    - امكانية فتح حساب تجاري و ربطه بسكريبتات مختلفة كالووكوميرس و whmcs و يمكن لزبائنك الدفع بارياحية عن طريق بلوغين هذا البنك
    سياسة البنك تتخالف مع بيع كل انوع السرفرات و سيتم غلق اي حساب يستقبل اموال عن طريق بيع cccam و IPTV

    عمولة الفيزا كارد
    عمولة الفيزا كارد شهريا هي 0.5 يورو اي انه يقتطع في السنة 6 يورو حقوق البطاقة .... و هذا افضل بكثير مقارنة ببنك بايونيير الذي يقتطع 25 دولار سنويا كحقوق البطاقة ان لم تخنني الذاكرة
    - الشراء من الانترنت داخل الدول الاوروبية او المواقع التي حساباتاها في اوروبا مجاني ولا يقتطع اي عمولة شرط ان يكون المنتوج بعملة اليورو
    - الشراء من الانترنت بعملات اخرى عمولته 0.1 يورو + 1 بالمئة
    - سحب المال عن طريق الصراف الالي داخل اوروبا عمولته 1 يورو فقط
    - سحب المال من خارج اوروبا عمولته 1.5 يورو
    - الاطلاع على رصيد حسابك عن طريق الصراف الالي عمولته 0.3 يورو فقط

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    اضغط على زر Open Account و املأ الاستمارة التالية بكل بساطة
    ( لا تختر حساب Business الا اذا كان عندك سجل تجاري )

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    بعدها ستصلك رسالة التاكيد على ايمايلك قم بتاكيد الحساب

    ثم اختر المستوى الذي تريده . المستوى standart فقط هو من يعطيك امكانية طلب الفيزا كارد و رقم ايبان لذا عليك باختياره


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    بعد اختيار المستوى ننتقل الى الصفحة المخصصة لرفع وثائقك
    1/ تفعيل الايميل بكود التحقق
    2/ تفعيل الهاتف بالكود المرسل على رسالة قصيرة
    3/ ارسال بطاقة التعريف أو جواز السفر
    4/ الاجابة على أسئلة للتعرف عليك و تسمى KYC Questionnaire اختصارا : Know Your Client
    المرحلة الأخيرة
    ** بعد تفعيل كل هذه الاجراءات ، سوف تتاح لك آخر عملية للتحقق و تتم عبر ســـــــــكايــــــب او جواز السفر فقط

    [​IMG]

    كيف تشحن حساب Paysera ؟
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    بعد حصولك على الحساب البنكي IBAN ، وهو رقم كالتالي: LTXXXXXXXXXXXXX ، حيث يمكنك الآن تحويل مبلغ الى حسابك من أجل طلب البطاقة البلاستيكية
    يمكن استخدام احدى البنوك التالية لاجراء عملية التحويل الى حسابك البنك.
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    منقوول للامانة ​
     
    flamengo10, ‏18 ديسمبر 2016
    #1
  2. RockyTarek

    RockyTarek :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 جانفي 2016
    المشاركات:
    13
    الإعجابات المتلقاة:
    9
    نقاط الجوائز:
    3
    البطاقة ب 8 أورو و ليس دولار + أصبح سعرها حاليا 3 أورو فقط و الرسوم الشهرية ب 0.45 أورو بعدما كانت ب نصف دولار


    بالتوفيق
     
    RockyTarek, ‏7 جانفي 2017
    #2
  3. lamcool

    lamcool :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    171
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    7
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    staoueli
    بارك الله فيك أخي على جهدك
     
    lamcool, ‏14 جانفي 2017 على 19:51
    #3

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