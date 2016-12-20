شرح طريقة إنشاء محادثة {رسالة سابقا}

** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **

** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد **

** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **



سنشرح لكم في هذا الموضوع طريقة إنشاء محادثة أو إرسال رسالة في منتدى اللمة الجزائرية

ويمكننا عمل هذا من خلال طريقتين إما عن طريق الدخول إلى ملف الشخصي الذي نريد مراسلته

أو عن طريق أيقونة المحادثة وهذا ما سنتعرض له في هذا الموضوع.

1- عن طريق الملف الشخصي للعضو:

ندخل إلى ملف العضو الذي نريد مراسلته .../

ربما لاحظتم أنه بمجرد الضغط على اسم عضو ما تفتح نافذة صغيرة من خلالها يمكننا مراسلة

العضو فورا دون الإضطرار إلى الدخول إلى ملفه الشخصي .

أو في حالة دخولنا إلى الملف الشخصي نختار تبويب {معلومات} ثم نختار محادثة

2- عن طريق أيقونة المحادثة:

نفتح أيقونة المحادثة أعلى الصفحة الموجودة بجانب اسم العضوية ونختار منها بدء محادثة جديدة

بعدها ننتقل إلى نافذة جديدة نكتب فيها اسم العضو الذي نريد محادثته ندخل اسم للمحادثة

ونكتب رسالتنا التي نريد إرسالها .../

ملاحظة: يمكن إدخال أكثر من اسم أي محادثة أكثر من شخص في محادثة واحد

أي بعبارة أخرى إنشاء مجموعة دردشة

هذه هي الخطوات الممكنة من أجل فتح محادثات والاستفادة من هذه الخاصية .

تصفح ممتع