ملخص فرنسية ^^

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الموضوع في 'منتدى الثالثة ثانوي والتحضير لشهادة البكالوريا 2017' نشر بواسطة sosobibicha, ‏21 ديسمبر 2016.

  1. sosobibicha

    sosobibicha :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    ان شاء الله يفيدكم

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    دعواتكم
    بالتوفيق للجميع​
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, الصحافية الساخرة و عآشقة الجنة معجبون بهذا.
    sosobibicha, ‏21 ديسمبر 2016
    #1
  2. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    شكرآآآآآ اختــــــــي سلاف
    بارك الله فيكي
    ان شاء الله يستفادو منها
     
    sosobibicha معجب بهذا.
    عآشقة الجنة, ‏21 ديسمبر 2016
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    بارك الله فيك سوسو
     
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    أم ياسمينdz, ‏21 ديسمبر 2016
    #3
  4. sosobibicha

    sosobibicha :: عضو فعّال ::

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    العفو
    و فيك بركة اختي
    ان شاء الله
    اسعدني تواجدك
    في امان الله
    و فيك بركة
    شكرا لمرورك بارك الله فيك
    دمت بخير
     
    sosobibicha, ‏21 ديسمبر 2016
    #4
  5. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
    :: مشرفة ::
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    هٌناكَ حيْثُ الحلم يلمعْ~
    سلام عليكم اختي سليمة
    بارك الله فيك
    بالتوفيق لكم
     
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    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏21 ديسمبر 2016
    #5
  6. sosobibicha

    sosobibicha :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام
    و فيك بركة
    شكرا لك و بارك الله فيك على المرور و الرد
    بالتوفيق للجميع
    دمت بخير
     
    sosobibicha, ‏22 ديسمبر 2016
    #6
  7. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

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    تيارت
    بااااررك اله فيييييك
     
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    miss victoria, ‏22 ديسمبر 2016
    #7
  8. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو منتسِب ::

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    ختي ربي يجازيك ويكتبوا فاعمالك الصالحة بارك الله فيك
     
    الصحافية الساخرة, ‏9 جانفي 2017 على 18:28
    #8

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