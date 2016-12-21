ملخص فرنسية ^^

الموضوع في 'منتدى الثالثة ثانوي والتحضير لشهادة البكالوريا 2017' نشر بواسطة sosobibicha, 21 ديسمبر 2016.
السلام عليكم
ان شاء الله يفيدكم
دعواتكم
بالتوفيق للجميع
شكرآآآآآ اختــــــــي سلاف
بارك الله فيكي
ان شاء الله يستفادو منها
بارك الله فيك سوسو
العفو
و فيك بركة اختي
ان شاء الله
اسعدني تواجدك
في امان الله
و فيك بركة
شكرا لمرورك بارك الله فيك
دمت بخير
سلام عليكم اختي سليمة
بارك الله فيك
بالتوفيق لكم
وعليكم السلام
و فيك بركة
شكرا لك و بارك الله فيك على المرور و الرد
بالتوفيق للجميع
دمت بخير
بااااررك اله فيييييك
ختي ربي يجازيك ويكتبوا فاعمالك الصالحة بارك الله فيك
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