ملخص فرنسية ^^

رُغْمَ ،، | ڪلِ شَيءٍ | ​

{ كُلِّ مَآ حَدَثْ }وَ { مَآ سـ يَحْدُثْ } ` ​

أثِقُ بـ/ رَبٍّ [ لَمْ يُحزِنِيْ إلَّآ لـ يُسْع‘ـدِنِيْ فِيمَآ بَع‘ـدْ ] ​

وَ أبْقَىْ ​