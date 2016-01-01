منهجية المراجعة في العلوم الطبيعية

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعتبر مادة العلوم الطبيعية مادة لها خصوصيتها لأنها تجمع بين الحفظ و الفهم و كثيرا ما نجد الطلاب يعانون من نقائص في هذه المادة نحاول تقديم نصائح عملية لتجاوزها و الحصول على علامات مرضية في المادة ـ تحضير الدروس في العلوم الطبيعية قبل دراستها يعتبر أمر ضروري ـ متابعة الدرس مع الأستاذ بتركيز و الاعتماد على النفس في حل النشاطات لما في ذلك من استخدام للعقل و قدراته ـ مراجعة الدروس و عدم تركها تتراكم ـ حل تمارين و مواضيع اختبارات متنوعة للتعود عليها ـ أهم شيء في مادة العلوم الطبيعية منهجية الإجابة لذا ينصح بتخصيص وقت كاف لمعرفة تفاصيل المنهجية نصائح حول منهجية الإجابة في مادة العلوم الطبيعية من مطويات كليك منهجية الإجابة نصائح حول منهجية الإجابة في مادة العلوم الطبيعية من إعداد المتفوق عبد الرحمن لحلاف إن مادة علوم الطبيعة و الحياة مادة يتخوف منها الكثير من التلاميذ، ليس لصعوبة معارفها أو غير ذلك من صعوبة الفهم و إنما لعدم إدراكهم كيفية الإجابة عن أسئلتها و المنهجية المتبعة في ذلك، و هذه إن شاء الله الطريقة المتبعة طريقة معالجة أسئلة علوم الطبيعة و الحياة: المواضيع في مادة علوم الطبيعة و الحياة في السنة النهائية تتكون من تمارين، كل تمرين مقسم في الغالب إلى 3 أجزاء مرقمة بالأرقام الرومانية... و قبل الجزء الأول نجد مقدمة يغفل الكثير من التلاميذ عنها و لكنها أهم من الكثير من الأسئلة... لأنها تبين الغرض من الدراسة التي يوضحها التمرين... و بالتالي ففهمها يعين على فهم المطلوب في السؤال الأخير الذي قد يبدو غريبا إن لم نقرأ المقدمة (السؤال في الجزء الثالث) و الذي يكون على شكل نص علمي أو مخطط أو رسم تخطيطي وظيفي أو غير وظيفي...( مثال عن سؤال غريب:" اكتب نصا علميا توضح فيه العلاقة بين كذا و كذا...). لكل سؤال في هذه المادة مدلوله الخاص به و بالتالي طريقة إجابة خاصة به أيضا ـ1ـ التحليل: كثيرا ما يطلب من التلميذ تحليل وثيقة معينة سواءا تعلق الأمر بصورة أو منحنى أو جدول أو غير ذلك، فالتحليل هو مجرد قراءة أولية للمعطيات بهدف الوصول إلى فكرة بسيطة، و يمر تحليل الوثيقة بثلاث مراحل وهي أ- تقديم المعطيات، و هي تبيان طبيعة و محتوى الوثيقة مثل: يمثل المنحنى تغيرات كذا بدلالة كذا، أو يمثل الجدول تطور كمية كذا بتغيير نسبة كذا٠٠٠ ب- قراءة المعطيات و ملاحظتها: و نشخص فيها المعطيات و المحتوى الواردة في الوثيقة دفعة واحدة إذا تعلق الأمر بتجربة أو ملاحظة وحيدة، أما إذا قدمت عدة تجارب أو مراحل في الوثيقة (مثال: قبل و بعد إضافة الصوديوم المشع، هنا توجد مرحلتان) فإننا نقسم قراءة المعطيات على أجزاء حسب طبيعة و عناصر الوثيقة٠ ج- الاستنتاج أو الفكرة المنظمة : و هي الخلاصة و النتيجة المتوصل إليها من خلال استقراء معطيات التجربة و هناك من الأساتذة من يجعلها مستقلة عن التحليل، لكن الأصل أنها تدخل في التحليل، و لهذا يستحسن إضافة الاستنتاج دون طلب ذلك و لو استدعى الأمر إعادته في السؤال الذي بعده ـ2ـ المقارنة: تكون في الغالب إجابتها على شكل جدول فيه خانة أوجه التشابه و خانة أوجه الاختلاف، يضاف إليه استنتاج يستحسن كتابته شأنه شأن التحليل٠ ـ3ـ التفسير: و يعني تبيان لماذا كانت النتائج بهذه الصورة و لم تكن بغيرها فتستعمل فيها روابط مثل بسبب أو لأن أو نتيجة ل... و تعتمد على المعارف و المكتسبات القبلية أو بعض الوثائق أو المعلومات المرفقة التي عادة ما تبين أثر إضافة مادة معينة أو تغيير شرط ما٠٠٠ ـ4ـ الفرضية: هي تفسير أولي غير مبرهن عليه للظاهرة و لا يشترط أن يكون التفسير الصحيح ، و إنما ينبغي فقط أن يكون منطقيا لا يناقض الحقائق الواردة في المعطيات، و لهذا في الغالب يمكن تقديم عدة فرضيات... و عند الأجابة عن السؤال " هل هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية؟" فإن الإجابة تكون بنعم إذا كانت الفرضية هي التفسير الصحيح، أما إذا كانت الفرضية أو الفرضيات خاطئة فإن الإجابة تكون بلا... و لهذا فيمكن ترك اقتراح الفرضية بعد التأكد من صحتها لإدراج فرضية منطقية٠ ـ5ـ الاستنتاج أو المعلومات المستخرجة: و تكون من المستحسن في شكل نقاط أو رؤوس أقلام، و يأتي سؤالها عادة بعد الكثير من أسئلة التحليل و التفسير و غيرها بحيث ندمج كل ما اكتسبناه من دراسة التمرين ككل في شكل نقاط٠ ـ6ـ النص العلمي: و يكون عادة آخر سؤال في التمرين إن وجد و يعتمد على كل المعلومات المتوصل إليها في مختلف أجزاء التمرين السابقة و كذا المعارف و المكتسبات بحيث تدمج و تستعمل كل الألفاظ و المصطلحات العلمية و يجب اجتناب التعابير و الأساليب و الكلمات ذات الطابع الأدبي... و من أهم الأمور الواجب مراعاتها عدم البخل في توظيف المعلومات ، فيجب أن يكون النص وافيا من الناحية المعرفية و لا يجب البخل في تقديمها ـ7ـ المخطط: هو نص علمي على شكل إطارات و دوائر مكتوب عليها الأعضاء و الأجهزة أو العناصر بينها أسهم و خطوط عليها وظائف أو معادلات كيميائية أو أسماء مراحل... و لكنه من ناحية المعلومات مثل النص العلمي٠ ـ8ـ الرسم التخطيطي: و هو رسم فيه عدة أشكال ( خلايا، أنسجة، أنوية، جزيئات، أغشية...) يحوي نفس المعلومات التي يحويها نص علمي أو مخطط، و لهذا فيعتمد على النتائج التجريبية و معطيات الوثايق في التمرين و على المعارف المدروسة في القسم... و هو أيضا يكون آخر سؤال في التمرين، و أما إذا طلب رسم تخطيطي " وظيفي" فيجب تدعيم الرسم بأسهم و اتجاهات بمعنى أنه لا يمكن قراءة الرسم من اتجاه آخر غير الذي وضع عليه٠٠٠ وفقنا الله واياكم في أمان الله