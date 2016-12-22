أفعال المقاربة والرجاء والشروع

الموضوع في 'منتدى سنة ثالثة متوسط' نشر بواسطة LINA NONA, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:45.

  1. LINA NONA

    LINA NONA :: عضو فعّال ::

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    أفعال المقاربة والرجاء والشروع



    هي : كاد وأخواتها من الأفعال الناقصة ، التي تعمل عمل كان ، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها ، وتنصب الخبر ويسمى خبرها .



    أقسامها : تنقسم كاد وأخواتها ثلاثة أقسام .

    الأول : ما دل على المقاربة ، وهي : كاد ، وأوشك ، وكرب .

    وهذه الأفعال سميت بأفعال المقاربة ؛ لأنها تدل على قرب وقوع الخبر .

    نحو : كاد الوقت يقطعنا . وأشك الماء أن يغيض . وكرب المطر يهطل .



    الثاني : ما دل على الرجاء ، وهي : عسى ، وحرى ، واخلولق .

    وسميت بأفعال الرجاء لأنها تفيد تمني وقوع الخبر .

    نحو قوله تعالى : { عسى ربكم أن يرحمكم }1 .

    77 ـ وقوله تعالى ك { عسى الله أن يأتي بالفتح }2 .

    41 ـ ومنه قول هدبة بن خشرم :

    عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب

    ونحو : حرى المسافر أن يعود . ونحو : اخلولق المهمل أن يجتهد .



    الثالث : ما دل على الشروع ، وهي : جعل ، وأخد ، وأنشأ ، وشرع ، وطفق ، وعلق ، وهبَّ ،

    وبدأ ، وابتدأ ، وقام ، وانبرى .

    وتل هذه الأفعال على البدء في الخبر " العمل " .

    ويلحق بها كل فعل تضمن معناها ، ودل على البدء في العمل ، ولا يرفع فاعلا .

    نحو : شرع المهندسون يخططون الملعب ، وأخذ العمال يضعون حجر الأساس .

    ونحو : بدأ الناس يتسابقون في الاحتفال به ، وجعل اللاعبون يتدربون بنشاط .

    أحكامها : ينطبق على كاد وأخواتها ما ينطبق على كان وأخواتها من أحكام .

    ــــــــــ

    1 ـ 8 الإسراء .

    2 ـ 52 المائدة .



    خبر كاد وأخواتها : ـ

    يختلف خبر كاد وأخواتها عن خبر كان وأخواتها ؛ لأن خبر كاد لا يكون إلا جملة فعلية فعلها مضارع مسند إلى ضمير يعود إلى اسمها ، وبعضها يقترن بأن المصدرية ، وبعضها يمتنع اقترانه ، وسنوضح ذلك في موضعه .

    تنقسم كاد وأخواتها من حيث اقتران أخبارها بأن إلى ثلاثة أقسام : ـ

    1 ـ أفعال تقترن أخبارها بـ " أن " كثيرا ، وهي : حرى ، واخلولق .

    نحو : حرى المسافر أن يعود ، واخلولق المطر أن يسقط .

    2 ـ أفعال يجوز اقترانها بـ " أن " . وهي : كاد ، وأوشك ، وكرب ، وعسى .

    فأوشك ، وعسى الغالب في أخبرها الاقتران بـ " أن " .

    نحو : أوشك الغيم أن ينقشع .

    ومنه قول الشاعر* :

    لو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا

    ومنه قول جرير :

    إذا جهل الشقي ولم يقدر ببعض الأمر أوشك أن يصابا

    78 ـ ونحو قوله تعالى : { عسى ربي أن يهديني سواء السبيل }1 .

    ومنه قول الشاعر* :

    عسى الله بعد الناي أن يصقب النوى ويُجمع شملٌ بعهدها وسرورُ

    ويقل اقترانها بـ " أن " . نحو : عسى فرج يأتي يه الله .

    ومنه قول هدبة بن الخشرم :

    عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب

    ونحو : أوشك المتسابق أن يفوز .

    أما كاد وكرب فالغالب فيهما عدم الاقتران بـ " أن " .

    ــــــــــــــــ

    * الشاهد بلا نسبة . 1 ـ 22 القصص .

    * الشاهد بلا نسبة .



    نحو : كاد اللاعب يسقط على الأرض .

    ومنه قوله تعالى : { يكاد البرق يخطف أبصارهم }1 .

    وقوله تعالى : { وكادوا يقتلونني }2 .

    ومثال اقتران خبر كاد بأن وهو قليل ، 43 ـ قول أبي زيد الطائي :

    كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود

    ومثال عدم اقتران خبر كرب بأن : كرب الوقت ينصرم .

    44 ـ ومنه قول الشاعر* :

    كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب

    ومثال اقتران خبرها بأن قولهم : " كاد الفقر أن يكون كفرا " .

    45 ـ ومنه قول الشاعر* :

    سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعا

    3 ـ ما يمتنع اقتران خبره ب " أن " .

    تمتنع أخبار جميع أفعال الشروع الاقتران بأن ، وعلة عدم الاقتران أن المقصود من هذه الأفعال وقوع الخبر في الحال ، و " أن " للاستقبال ، فيحصل التناقض باقتران أخبار تلك الأفعال بها .

    ما ينصرف من هذه الأفعال وما لا ينصرف

    من المعروف أن جميع أفعال المقاربة والرجاء والشروع أفعال جامدة لا تتصرف ، فلم يسلم منها إلا صيغة الماضي فقط ماعدا : كاد وأوشك . فأنهما يتصرفان ، فيأخذ منهما الفعل الماضي كما في جميع الأمثلة السابقة ، وكذلك المضارع والأمر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ن والمصدر .
     
    LINA NONA, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:45
    #1
  2. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    بارك الله فيك
     
    NOUREDDINE 31, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:48
    #2
    جيهان جوجو و LINA NONA معجبون بهذا.
  3. LINA NONA

    LINA NONA :: عضو فعّال ::

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    وفيك شكرا
     
    LINA NONA, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:50
    #3
    جيهان جوجو معجب بهذا.
  4. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

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    جزاك الله خيرا
    بالتوفيق والنجاح للجميع
     
    جيهان جوجو, ‏23 ديسمبر 2016 على 13:09
    #4

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