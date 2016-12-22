تذكير فيما يخص الصور الرمزية وصور التواقيع



** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد **

** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **



لقد نبهنا في موضوع سابق لنقطة الصور الرمزية المخالفة

يرجى مراجعة الموضوع من هنا



وقد اعتبرنا أن كل الصور المتوفرة على ما يلي صور مخالفة

- وضع صور النساء ** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد **** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **

* بما في ذلك صور النساء المحجبات وحتى المتجلببات

كل عنصر نسوي ممنوع ولا يهم مقدار السترة في الصورة

* بما في ذلك عدم ظهور النساء في الصورة بشكل واضح

وظهور جزء فقط من الجسم كاليدين أو جزء آخر