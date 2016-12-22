تذكير فيما يخص الصور الرمزية وصور التواقيع

** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ** ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد ** ** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ** لقد نبهنا في موضوع سابق لنقطة الصور الرمزية المخالفة يرجى مراجعة الموضوع من هنا وقد اعتبرنا أن كل الصور المتوفرة على ما يلي صور مخالفة - وضع صور النساء * بما في ذلك صور النساء المحجبات وحتى المتجلببات كل عنصر نسوي ممنوع ولا يهم مقدار السترة في الصورة * بما في ذلك عدم ظهور النساء في الصورة بشكل واضح وظهور جزء فقط من الجسم كاليدين أو جزء آخر - وضع صور الرجال من عارضين وغيرهم - وضع صور تجمع بين الجنسين - وضع صور شخصية للأعضاء - وضع صور الفنانين أو المشاهير - وضع صور مخلة بالحياء - وضع صور مفزعة - وضع صور دعائية - وضع صور مخالفة للشرع أو العادات والتقاليد بانتقالنا إلى اللمة الجديدة قمنا بمسح كل الصور لكننا نلاحظ أن مثل هذه الصور التي نبهنا الأعضاء حولها بدأت في الظهور مجددا على الملفات الشخصية لبعض الأعضاء وأيضا في التواقيع وعليه يرجى الالتزام بما جاء أعلاه وتغيير الصورة الرمزية لكل معني بالأمر وإلا سنضطر لحرمان الأعضاء المعنيين في حالة عدم الاستجابة من استخدام الصور الرمزية لنختار لهم رمزية تخص شبكة فورألجيريا ونثبتها على ملفاتهم ولن يستطيعوا تغييرها من بعد ذلك . رحم الله امرئ عرف قدر نفسه بارك الله في الجميع تحيات منتدى اللمة الجزائرية