تذكير فيما يخص الصور الرمزية وصور التواقيع

الموضوع في 'منتدى الإعلانات الإدارية' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏22 ديسمبر 2016.

  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: صاحبة الموقع :: طاقم الإدارة

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    ** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
    ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية بشكلها الجديد **
    ** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **

    لقد نبهنا في موضوع سابق لنقطة الصور الرمزية المخالفة
    يرجى مراجعة الموضوع من هنا

    وقد اعتبرنا أن كل الصور المتوفرة على ما يلي صور مخالفة
    - وضع صور النساء
    * بما في ذلك صور النساء المحجبات وحتى المتجلببات
    كل عنصر نسوي ممنوع ولا يهم مقدار السترة في الصورة
    * بما في ذلك عدم ظهور النساء في الصورة بشكل واضح
    وظهور جزء فقط من الجسم كاليدين أو جزء آخر
    - وضع صور الرجال من عارضين وغيرهم
    - وضع صور تجمع بين الجنسين
    - وضع صور شخصية للأعضاء
    - وضع صور الفنانين أو المشاهير
    - وضع صور مخلة بالحياء
    - وضع صور مفزعة
    - وضع صور دعائية
    - وضع صور مخالفة للشرع أو العادات والتقاليد

    بانتقالنا إلى اللمة الجديدة قمنا بمسح كل الصور لكننا نلاحظ
    أن مثل هذه الصور التي نبهنا الأعضاء حولها بدأت في الظهور
    مجددا على الملفات الشخصية لبعض الأعضاء وأيضا في التواقيع

    وعليه يرجى الالتزام بما جاء أعلاه وتغيير الصورة الرمزية
    لكل معني بالأمر وإلا سنضطر لحرمان الأعضاء المعنيين في حالة
    عدم الاستجابة من استخدام الصور الرمزية لنختار لهم رمزية
    تخص شبكة فورألجيريا ونثبتها على ملفاتهم ولن يستطيعوا
    تغييرها من بعد ذلك .

    رحم الله امرئ عرف قدر نفسه

    بارك الله في الجميع

    تحيات منتدى اللمة الجزائرية
     
    مشاغب, Fethi.dz, soumia hadj و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏22 ديسمبر 2016
    #1
  2. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    بارك الله فيك
     
    soumia hadj و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    NOUREDDINE 31, ‏22 ديسمبر 2016
    #2
  3. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات

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    انا راني مداير سبحة ما نعرف لا راهي مخالفة او لا انا اقترح انو يكون هناك بعض الاعضاء من الطاقم الاشرافي عندهم مهمة تنبيه الاعضاء عن طريق الرسائل يعني يقولو للعضو انو الصورة مخالفة باش يغيرها وايضا لو يقترحو عليه صور شخصية مسموح بها من طرف الادارة يكون افضل والله اعلم
     
    angegardienretour, soumia hadj و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    hakim story, ‏22 ديسمبر 2016
    #3
  4. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    أنا تاني والله ماعلابالي اذا مخالفة الصورة الي راني دايرها
     
    soumia hadj و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    NOUREDDINE 31, ‏22 ديسمبر 2016
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: صاحبة الموقع :: طاقم الإدارة

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    أهلا أخي ...
    والله المهمة هذي نقدرو كامل نتكفلو بيها مش شرط نعينو مجموعة من الطاقم تستكلف بالموضوع.
    أي واحد فينا إذا شاف شي مخالف إذا قدر يتوسط مع العضو ونصحه أحسن إذا لا ع الأقل يقوم بتنبيهنا بتبليغ بالعضو لنتكفل بأمره .
    يعني كامل مسؤولين من العضو لي سجل اليوم لأول عضو سجل في اللمة.
    مشكور أخي .
     
    soumia hadj معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏22 ديسمبر 2016
    #5
  6. sosobibicha

    sosobibicha :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    شكرا لكم و بارك الله فيكم
    في امان الله
     
    soumia hadj و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    sosobibicha, ‏22 ديسمبر 2016
    #6
  7. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بالفعل هذه الظاهرة عادت الى الظهور مرة اخرى
    رأيت البارحة بعض العضوات تضعن صورا مخالفة (صور فتيات متبرجات في وضعيات مختلفة)
    الرجاء من كل عضوة تحذف هذه الصورة وتتقي الله
    قبل ان تطبق قوانين المنتدى
    والى جميع الاعضاء الرجاء ان تغيروا وتضعوا صورا ترضي الله
     
    soumia hadj و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏22 ديسمبر 2016
    #7
  8. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    شكرا على التذكيييير
    بالنسبة انه كل عضو يساعد صعب ممكن يصرا تصادمات او الأعضاء ميقبلوش النصيحة
    و صورة تاعي مليحة نضن
     
    الورد الأحمر و soumia hadj معجبون بهذا.
    فيتامين سي, ‏22 ديسمبر 2016
    #8
  9. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    مشاغب معجب بهذا.
    فيتامين سي, ‏30 ديسمبر 2016 على 13:56
    #9
  10. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    حاب نسقسي صور متحركة
    مسموحة ولا لا
    و صورتي مخالفة ولا لا
     
    مشاغب, ‏30 ديسمبر 2016 على 14:09
    #10