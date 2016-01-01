قاطو خط وخطّ من مطبخي

مساء/ صباح الخير عليكم كيف حال الجميع ان شاءالله بألف خير ولأن اخواتي في المنتدى طلبن وصفة هذا القاطو لي درتلو اسم من راسي متديروش عليا ههه عاودت طيبتو وصورت الخطوات لعيونكن ^^ الوصفة: 3بيضات+كاس سكر+كاس زيت+كاس نشاء+فانيلا+خميرة الحلوى+قرصة ملح+كمية كاكاوو+فرينة حسب الحاجة. الطريقة: نخلط البيض+السكر+الزيت+قرصة الملح+النشاء+الفانيلا نضيف الخميرة والفرينة تدريجيا حتى الحصول على عجينة طرية مثل عجينة اللمبوط نقسم العجينة على 2 على ورق اضع جزء من العجينة افتحها جيدا بالحلال بشكل دائرة واضعها بورقها جانبا اقوم بمزج الكاكاوو على العجينة رقم 2 جيدا وافتحها هي ايضا على ورق اخر اضع العجينة البيضاء على مائدة واضع عليها العجينة السوداء ألف واشكل حربوش الفه جيدا بالورق واضعه في الثلاجة مدة 10 دقائق ازيل الورق وابدأ في التقطيع اسويه في بلاطو لما نضج غطست الجوانب في الكونفيتير والنوا دكوكو نتمنى يعجبكم شهية طيبة ^^