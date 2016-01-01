قاطو خط وخطّ من مطبخي

الموضوع في 'وصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:12.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    مساء/ صباح الخير عليكم
    كيف حال الجميع ان شاءالله بألف خير


    ولأن اخواتي في المنتدى طلبن وصفة هذا القاطو
    لي درتلو اسم من راسي متديروش عليا ههه :rolleyes:
    عاودت طيبتو وصورت الخطوات

    لعيونكن ^^

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    الوصفة:
    3بيضات+كاس سكر+كاس زيت+كاس نشاء+فانيلا+خميرة الحلوى+قرصة ملح+كمية كاكاوو+فرينة حسب الحاجة.
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    الطريقة:
    نخلط البيض+السكر+الزيت+قرصة الملح+النشاء+الفانيلا
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    نضيف الخميرة والفرينة تدريجيا
    حتى الحصول على عجينة طرية مثل عجينة اللمبوط

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    نقسم العجينة على 2
    على ورق اضع جزء من العجينة افتحها جيدا بالحلال بشكل دائرة واضعها بورقها جانبا

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    اقوم بمزج الكاكاوو على العجينة رقم 2 جيدا
    وافتحها هي ايضا على ورق اخر
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    اضع العجينة البيضاء على مائدة واضع عليها العجينة السوداء
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    ألف واشكل حربوش
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    الفه جيدا بالورق واضعه في الثلاجة مدة 10 دقائق

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    ازيل الورق وابدأ في التقطيع اسويه في بلاطو
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    لما نضج غطست الجوانب في الكونفيتير والنوا دكوكو

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    نتمنى يعجبكم شهية طيبة ^^





     
    أم ياسمينdz, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:12
    #1
    ЯέКîά Яồมkà, لؤلؤة قسنطينة و سكون الفجر معجبون بهذا.
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
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    الإعجابات المتلقاة:
    22,514
    يمي يمي شهية جداً وشكلها غير شكل ما شاء الله لا قوة الا بالله
    تسلمي ايديكِ حبيبتي على الوصفة الشهية
    صحة وهنا
     
    سكون الفجر, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:14
    #2
    Oum Loukmane معجب بهذا.
  3. فعل الخير غايتي

    فعل الخير غايتي :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 جانفي 2016
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    الإعجابات المتلقاة:
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    تشهي حنا نسموها الرولي و لا حلزونة
    صحيتي ختي
     
    فعل الخير غايتي, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:16
    #3
    Oum Loukmane معجب بهذا.
  4. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    وعليكم السلام ورحمة الله
    اممممم يا شوشو والله غير اسم وخيرتيه
    عجبني بزآآآف
    انا نقوله الرولي ههه
    شكرآ على الوصفة حبووبتي يعطيك الصحة
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:17
    #4
    Oum Loukmane معجب بهذا.
  5. مشاغب

    مشاغب :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    72
    الإعجابات المتلقاة:
    68
    وعليكم سلام
    واو اختيار يعطيك صحة
    ڨاطو هايل
    ربي يخليك لينا بها طيبيلنا
    مخم متنسايش دزيلي( تبعثيلي) شوية عجبني بزاف
     
    مشاغب, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:27
    #5
    Oum Loukmane معجب بهذا.
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    9,674
    الإعجابات المتلقاة:
    32,380
    السلام عليكم
    يعطيك الصحة أختي أم ياسمين قاطو هايل وساهل
    ورايح يعجب الصغار والكبار
    بارك الله فيك
    تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏22 ديسمبر 2016 على 22:28
    #6
    Oum Loukmane معجب بهذا.
  7. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 ديسمبر 2014
    المشاركات:
    1,880
    الإعجابات المتلقاة:
    5,013
    السلام عليكم
    شكرًا على الوصفه إن شاء الله نجربه
     
    Oum Loukmane, ‏23 ديسمبر 2016 على 06:36
    #7

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