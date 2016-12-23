وصفات لتبييض الوجه بسرعة

البشرة من إعجاز الخالق عز وجل ونجد إعجازاً علمياً في تكوينها، وهي تتركّب من طبقتين، ترتكز كلّ من الطبقتين على طبقة من الدّهن تحت الجلد، فالطبقة الأولى: هي البشرة الخارجيّة المرئيّة، وهي تقوم بحماية الوجه، وتتكون من خلايا ميّتة على سطح الوجه، أمّا الطبقة الثّانية: فهي الطبقة الدّاخلية التي تقوم بتغذية البشرة، لاحتوائها على البروتينات، والأوعية الدمويّة، والأعصاب، وجزيئات الشّعيرات، والغدد الدّهنية، وغدد التعرّق. وإنّ لتبييض الوجه طرقاً متعدّدةً، تختلف باختلاف المنطقة المراد تبييضها، ومن أهمّ الطّرق المعروفة والفعّالة التّالي

ملعقتان من القشطة.

ملعقتان من الحليب الجافّ.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة نشا.

ملعقة دقيق.

طريقة التّحضير:

اخلطي المكوّنات جيّداً حتى تتمازج, ثمّ ضعيها في الثّلاجة حتّى تبرد، وضعي الماسك على وجهك لمدّة ربع ساعة، ثمّ اغسلي وجهك ونشّفيه جيّداً. وصفة زيت الزّيتون المكوّنات:

ملعقة كبيرة من زيت الزّيتون.

عصير نصف ليمونة.

صفار بيضة.

اخلطي المكوّنات جيداً حتّى ينتج لديك نسيج متماسك، وضعيه على بشرتك لمدّة 15 دقيقة، ثمّ اغسليه بالماء الدّافئ.

وصفة الطماطم والزّبادي المكوّنات:

حبّة كبيرة من الطماطم.

ملعقتان من الزّبادي.

طريقة التّحضير:

ضعي المكوّنات في الخلاط حتى تصبح كريميّة القوام، ثمّ افرديه على وجهك لمدّة 20 دقيقة، ثمّ نظفي بشرتك بالماء البارد. يمكن تكرار الخلطة مرّتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

وصفة الحليب والعسل المكوّنات:

ملعقة صغيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التّحضير:

اخلطي المكوّنات جيّداً، ثمّ ضعي الخليط على وجهك، ودلّكيه بحركات دائرية، ثمّ اتركيه لمدّة15 دقيقة، واشطفيه بعدها بالماء. استخدمي الحليب الخالي من الدّسم أو قليل الدّسم إذا كانت بشرتك دهنيّة، أمّا إذا كانت بشرتك جافّة، فاستخدمي الحليب كامل الدّسم.

وصفة البيض وماء الزّهر المكوّنات:

بياض بيضة.

3 نقاط من ماء الورد وماء الزّهر.

ملعقتان من بودرة النّشا.

طريقة التّحضير:

اخلطي المكوّنات جيّداً، حتّى يصبح للخليط قوام كريميّ، ثمّ طبّقيه على وجهك لمدّة 20 دقيقة، ثمّ أزيليه بالماء الفاتر.

وصفة زيت الزّيتون والنّشا المكوّنات:

القليل من زيت الزّيتون.

نشا.

طريقة التّحضير: