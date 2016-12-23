طريقة البيتيفور بالشوكولاتة المكوّنات أربعمئة غرام من الزبدة النباتيّة. بيضة. ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم. ستّ ملاعق من بودرة الكاكاو. كيلو من الدقيق الأبيض. نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. مئتا غرام من الشوكولاتة بالحليب. كأس من حبيبات الشوكولاتة. كأسان من السكر الأبيض البودرة. مكوّنات البيتيفور المقرمش بالشوكولاتة كيلو من الدقيق الأبيض. مئتا غرام من الزبدة النباتيّة. بيضتان. ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم. كأسان من السكر الأبيض المطحون ناعماً. ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا. سبع ملاعق صغيرة من الكاكاو البودرة. مكوّنات البيتيفور بالفانيلا ثلاث كؤوس من الدقيق الأبيض، متعدد الاستخدامات. كأس من السكر البودرة. كأس من الزبدة النباتية. نصف ملعقة كبيرة من الباكينغ باودر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. بيضتان كبيرتان. نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا. أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو. نصف كأس من مربى المشمش (للزينة). نصف كأس من الشوكولاتة المذابة (للزينة). طريقة التحضير نضع الزبدة والبيض في وعاء كبير، ونخفقهم بواسطة المضرب الشبكي اليدويّ، أو الكهربائي حسب الرغبة. نضيف إلى مزيج البيض الدقيق الأبيض المنخول، والسكر، والباكينغ باودر، والفانيلا، والكاكاو، ونخلط جميع هذه المكوّنات مع بعضها البعض بواسطة اليد، وذلك حتى تتشكّل لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نضع العجينة في وعاء مجوّف، ونتركها في مكان دافئ، لمدّة لا تقلّ عن النصف ساعة، حتى ترتاح العجينة ويتضاعف حجمها. نشغل الفرن على حرارة مئة وستين درجة مئوية. نقطّع العجينة بواسطة القطاعات الخاصة بالبيتيفور، وذلك للحصول على الأشكال التي نرغب بها. نغلّف صينية بورق الزبدة، ثم نرصّ فيها قطع البيتيفور، وندخلها إلى الفرن المسخّن، لمدّة تتراوح ما بين الاثنتي عشرة دقيقة إلى الخمس عشرة دقيقة، حتى تنضج بشكل كامل. نخرج الصينية من الفرن، ونتركها جانباً حتى تبرد. نضع الشوكولاتة في وعاء، وندخله إلى الميكرويف، لمدّة لا تقل عن الدقيقة، وذلك حتى تذوب الشوكولاتة وتصبح سائلة. نحشي قطع البيتيفور بالشوكولاتة السائلة، ثمّ نغلّفها، ونضع إحدى جهاتها في الشوكولاتة، ونزيّنها بالشوكولاتة الحبيبات، ونقدّمها باردة. ملاحظة: يتمّ تحضير طرق البيتي فور بنفس الخطوات المذكورة مسبقاً وبالترتيب ذاته حتى نحصل على بيتي فور هشّ ولذيذ.