طريقة البيتيفور بالشوكولاتة

المكوّنات

أربعمئة غرام من الزبدة النباتيّة.

بيضة.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم.

ستّ ملاعق من بودرة الكاكاو.

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

مئتا غرام من الشوكولاتة بالحليب.

كأس من حبيبات الشوكولاتة.

كأسان من السكر الأبيض البودرة.

مكوّنات البيتيفور المقرمش بالشوكولاتة

كيلو من الدقيق الأبيض.

مئتا غرام من الزبدة النباتيّة.

بيضتان.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم.

كأسان من السكر الأبيض المطحون ناعماً.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

سبع ملاعق صغيرة من الكاكاو البودرة.

مكوّنات البيتيفور بالفانيلا ثلاث كؤوس من الدقيق الأبيض، متعدد الاستخدامات.

كأس من السكر البودرة.

كأس من الزبدة النباتية.

نصف ملعقة كبيرة من الباكينغ باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

بيضتان كبيرتان. نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو.

نصف كأس من مربى المشمش (للزينة).

نصف كأس من الشوكولاتة المذابة (للزينة).

طريقة التحضير