مقادير خلية النحل

خلية النحل بالجبنة

المكونات

ربع كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من حليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة ملح.

كوبان من الدقيق.

كوبان من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت.

علبتان من جبنة كيري للحشوة، أو أي نوع حسب الرغبة.

ربع كوب من السمسم.

بيضة مخلوطة مع ملعقة كبيرة من الحليب لدهن الوجه.

نصف كوب من العسل أو كوب من الشيرة (القطر) .

طريقه التحضير

تخلط المقادير مع بعضها وتُعجن حتى تتكوّن عجينة مطاطيّة ثم تترك لتختمر.

تقطع العجينة إلى دوائر وتفرد كل دائرة وتُرقّق، وتوضع فيها الجبنة الكيري ثم تطبّق العجينة على الحشوة وتقطع إلى مربعات صغيرة.

توضع العجينة في الصينيّة مع ترك مسافة سنتيمترين بين كل قطعة والأخرى لأنها ستكبر، تترك لتختمر مرة ثانية لمدة خمسة عشر دقيقة تقريباً.

يُسخّن الفرن بدرجة 180 ويُدهن وجه الصينية بالبيض ويرش السمسم على الوجه ثم توضع في الفرن حتى تتحمر مدة تتراوح بين 12 إلى 15 دقيقة. وبعد أن تكون جاهزة نصب الشيرة على الوجه أو العسل.

خلية النحل بالقشطة

المكونات