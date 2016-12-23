مقادير خلية النحل

خلية النحل بالجبنة المكونات ربع كوب من السكر. ملعقتان كبيرتان من حليب البودرة. ملعقة كبيرة من الخميرة. رشة ملح. كوبان من الدقيق. كوبان من الماء الدافئ. ربع كوب من الزيت. علبتان من جبنة كيري للحشوة، أو أي نوع حسب الرغبة. ربع كوب من السمسم. بيضة مخلوطة مع ملعقة كبيرة من الحليب لدهن الوجه. نصف كوب من العسل أو كوب من الشيرة (القطر). طريقه التحضير تخلط المقادير مع بعضها وتُعجن حتى تتكوّن عجينة مطاطيّة ثم تترك لتختمر. تقطع العجينة إلى دوائر وتفرد كل دائرة وتُرقّق، وتوضع فيها الجبنة الكيري ثم تطبّق العجينة على الحشوة وتقطع إلى مربعات صغيرة. توضع العجينة في الصينيّة مع ترك مسافة سنتيمترين بين كل قطعة والأخرى لأنها ستكبر، تترك لتختمر مرة ثانية لمدة خمسة عشر دقيقة تقريباً. يُسخّن الفرن بدرجة 180 ويُدهن وجه الصينية بالبيض ويرش السمسم على الوجه ثم توضع في الفرن حتى تتحمر مدة تتراوح بين 12 إلى 15 دقيقة. وبعد أن تكون جاهزة نصب الشيرة على الوجه أو العسل. خلية النحل بالقشطة المكونات أربعة أكواب من الدقيق. كوب ونصف من الحليب السائل الدافئ. ملعقتان صغيرتان من السكر. ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة. رشة ملح. نصف ملعقة صغيرة من البايكنغ باودر. 75 غراماً من الزبدة. ثلاثمئة غرام من قشطة. كوب من العسل. ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل. طريقة التحضير يخلط السكر مع الخميرة والحليب في وعاء وتترك المكونات جانباً حتى تتفعّل الخميرة. يوضع كل من الدقيق، والبايكنغ باودر والملح في وعاء الخلاط الكهربائيّ، تخلط المكونات حتى تتداخل. تضاف الزبدة وخليط الخميرة وتعجن المكونات بواسطة يديك حتى تشكّلي عجينة ليّنة. توضع العجينة في وعاء مدهون بالقليل من زيت الذرة ثم تترك جانباً لمدة ساعة حتى تتخمّر ويتضاعف حجمها. تقطع العجينة إلى كرات متساوية الحجم ثم تفرد كل قطعة منها على اليد وتحشى بالقليل من القشطة. تكور العجينة من جديد وتوضع داخل صينية مدهونة بالقليل من الزيت مع ترك فراغ سنتيمترين لأن العجينة ستنفش. تعاد الكرّة حتى نحصل على صينية عجينة شبه خلية النحل. تغطى الصينية بالنايلون أو قطعه من القماش النظيف وتترك جانباً مدة ثلاثين دقيقة حتى تتخمّر من جديد. تُدهن وجه الكرات بالحليب السائل ثم تدخل إلى فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180 حتى تنضج. تخرج خلية النحل من الفرن، وتدهن بالعسل ثم تقدم مباشرة. حشوات لخلية النحل هناك من يتركها سادة دون حشوة ويكتفي بالقطر الموجود أعلاها. كنوع حلويات قشطة مخلوطة بالقليل من القرفة. قطع من التمر. قطع من العجوة المخلوطة بالقليل من الهيل أو الزعفران. جبن كريمي أي نوع. نوتيلا. جبن عكاوي بالسكر. قطع من الشوكولاتة المفضلة (مارس، أو سنكرس، أو جالكسي، أو أي نوع آخر)