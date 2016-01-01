خمسون نصيحة فى تربية الأطفال

الموضوع في 'ركن تربية وتنشئة الأطفال' نشر بواسطة (منير), ‏24 ديسمبر 2016 على 13:10.

  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    ‏3 سبتمبر 2016
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    الإعجابات المتلقاة:
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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    *التربيـة والأطفـال*
    كثرة التهديد والوعيد تدفع الأطفال إلى الكذب؛ هروبًا من العقاب.
    *تربية 1*
    ‏أجمل شيء تهديه إلى أبنائك:
    حسن التعامل، وأمرهم بالصلاة.
    *تربية 2*
    طريقة إيقاظ الأطفال من النوم لها أثر كبير على نشاطهم هذا اليوم وشعورهم النفسي؛ فأحسنوا ذلك بلطف، ولين، وهدوء، بعيدًا عن التوتر والصراخ .
    *تربية 3*
    تجنب طرح أسئلة سلبية على ابنك:
    لماذا أنت بطيء لهذه الدرجة؟
    من علمك هذه الطريقة السخيفة؟
    لمَ لا تفهم الكلام؟
    كيف يمكن أن تقول شيئًا كهذا؟
    *تربية 4*
    ‏لكي تبني جسور حوار بينك وبين أطفالك:
    عليك أن تتقبل آرائهم، وتناقشها بلطف، ولين.
    *تربية 5*
    ‏سياسة العقاب الجماعي لأبنائك بسبب خطأ صدر من أحدهم، سياسة خاطئة جدًّا.
    *تربية 6*
    حين تكافئ ابنك حين ينجز عملًا ما،
    يزرع في داخل الطفل حب العمل، وأنه لن يكسب شيئًا يحبه الا بجهده.
    *تربية 7*
    بعض الآباء من حرصه على أبنائه يفرض عليهم حصارا جسديا وفكريا فلا يجلس إلا وهم أمامه، ولا يتحدث إلا بما يريدون،
    *ما هكذا يُربى الجيل الطموح*
    *تربية 8*
    ‏إن الطفل كثيراً ما يتخذ من أبويه مثلاً أعلى ثم يبدأ بتقليد ذلك المثل في سلوكياته ورؤيته للحياة وفي مشاعره.
    كونوا قدوة حسنة لأبنائكم!
    *تربية 9*
    البعض يظن أن التربية سهلة، ولكن الحقيقة أن أصعب مشروع في الحياة هي *"التربية"*..
    ولدان من بطن واحدة، كل له مزاج، وله تصرف، ويحتاج تعاملا خاصا .
    *تربية 10*
    ‏كثير ما يردد الناس، أن مشكلات الطفل طبيعية وستزول مع تقدم العمر؛
    في حين تثبت الدراسات أن جل مشكلات الكبار أصولها منذ الصغر.
    *تربية 11*
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    *"لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم،لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيب لكم"*
    *تربية 12*
    ‏إذا أراد أحد أولادك حاجة، ولم تتيسر له، فأمره بالصبر، وذكره بفوائده حتى يعتاده فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    *"ما أعطي أحد عطاء خيراً أوسع من الصبر"*
    *تربية 13*
    لا تتوقع من طفلك أن يتعلم درساً تلقنه إياه من أول مرة.
    *تربية 14*
    حين نستجيب لطلبات الطفل المعقولة؛
    نجعله يشعر في أعماقه بالامتنان لنا،
    هذا الامتنان هو الذي يولد الطاعة.
    *تربية 15*
    ثلاثة مفاتيح جوهرية للعملية التربوية:
    العلم بشؤون الأبناء، ثم الصبر على تعليمهم وتأديبهم، والدعاء لهم بالصلاح والنجاح.
    *تربية 16*
    ابتعدوا عن شراء القصير، واحرصوا على تربية أطفالكم على الحشمة؛ فهي وقار المرء وسر تميزه والحصن الحصين له من التردي أخلاقيًّا.
    *تربية 17*
    عودهم حل خلافاتهم البسيطة بأنفسهم، وعزز المبادر بالحل، وكن عادلا في تصرفاتك لتكسبهم الإنصاف .
    *تربية 18*
    حين ترفض طلب الطفل في البداية، ثم تستجيب لذلك بعد الإلحاح والغضب؛ فإنك ترسخ في نفسه أهمية البكاء للحصول على ما يريد.
    *تربية 19*
    تعويد الطفل على ‏المسؤولية تمنح الموهوب قوةً.
    *تربية 20*
    بعض الآباء يريدون من أبنائهم أن يكونوا نسخة منهم في تصرفاتهم وأذواقهم، ودراستهم وتخصصاتهم؛
    وهذا تحطيم لشخصياتهم.
    *تربية 21*
    نبرة الصوت التي تتكلّم بها مع ولدك مهمة بقدر معنى الكلام الذي تقوله.
    *تربية 22*
    المشاغبة عند الطفل ليست مذمومة دائمًا؛ فقد تعني التميز، وشخصيةً تكره الجمود، وتحتاج إلى توجيه، ونماء لا للتوبيخ، والإقصاء.
    *تربية 23*
    مسح رأس الطفل من الأب، واحتضانه من الأم: أمر في غاية الأهمية؛ لتلبية احتياجاته النفسية، والعاطفية.
    *تربية 24*
    ضبط الأعصاب في تربية الأبناء لا يعني تجاهل أخطائهم، وإنما توخي الحكمة، والحذر في التعامل مع السلوكيات السلبية.
    *تربية 25*
    لا تقارن أبنائك بأبناء الآخرين وخاصة من الأقارب.. وتأكد أن التميز يأتي منك لا منهم؛ فاحرص على أن يشار إلى أبنائك بالبنان.
    *تربية 26*
    تربية الأبناء على الشجاعة لا تكون بتعلم الألعاب القتالية، وإنما بتعزيز الثقة بالنفس، والتوكل على الله، والخوف منه لا من سواه.
    *تربية 27*
    عودوا أطفالكم على الصدق من خلال الصدق معهم.. كونوا صادقين أمامهم، ولا تطلقوا عليهم وصف: "كذاب"
    بل قولوا : [ هذا خطأ ]
    *تربية 28*
    عوّد طفلك أن يلجأ إلى الله تعالى، ويطلب منه العون والقوة، وردّد أمامه الإستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
    *تربية 28*
    الكذب سلوك مكتسب لا ينشأ مع الطفل؛ وإنما يتعلمه، ويكتسبه من البيئة المحيطة به.
    *تربية 29*
    أطفالنا يسيئون التصرف كثيرًا حين يشعرون بالنعاس؛ لأن هذا الشعور يوتره، لذا من مصلحة الطفل النوم باكرًا؛ لينمو دماغه بشكل صحي.
    *تربية 30*
    الرصيد المعنوي الذي تودعونه في أبنائكم صباحًا، أنفع بكثير من الرصيد المادي الذي تتركونه في أيديهم؛ لتلبية احتياجاتهم.
    *تربية 31*
    عودوا أطفالكم على إحترام الأخوال والأعمام، وتقديرهم، وحتى إن وجد خلاف معهم، فلا تقحموا أطفالكم في هذا الخلاف.
    *تربية 32*
    ‏الإسراف في مديح جمال البنات، وأناقة الأبناء يصرف وعيهم إلى الإهتمام بالمظهر, أما الثناء على المشاعر النبيلة، والخلق الحسن؛ فيصرفهم للجوهر.
    *تربية 33*
    ‏اصطحاب الطفل مبكرًا إلى المدرسة، أو النشاط، والوصول قبل غيره من الطلاب، يؤثر إيجابيًّا على سلوكه .
    *تربية 34*
    من أخطر الأمور التي تدمر الإبداع لدى الطفل هي السخرية من أدائه، وتخطئته أمام أقرانه..
    *الحكمة مطلوبة*.
    *تربية 35*
    في اللحظة التي تقارن فيها طفلك بالآخرين؛ اعلم أنك زرعت فيه عقدة نفسية كبيرة ستلازمه مدى الحياة.
    *تربية 36*
    ‏الرد على صراخ طفلك الغاضب بالصراخ؛ يُعلّمه أن وسيلة النقاش الوحيدة أثناء الغضب هي الصراخ لا غير.
    *تربية 37*
    شجعوا أبنائكم على اختيار الصداقات المناسبة، علموهم كيفية اختيار الصديق: وفقا لأخلاقه، وتميزه، أو حفظه للقرآن مثلًا.
    *تربية 38*
    ‏أبعدوا أبنائكم عن الخوف من المستقبل، أو قلة الرزق، وعودوهم على التوكل على الله، كونوا قدوة لهم في ذلك في القول والعمل.
    *تربية 39*
    ‏إهمال الأهل لما يشاهدونه من الطفل من عدوانية وعدم تنبيههم له؛ يرسل رسالة تشجيعية على الإستمرار في ذلك.
    *تربية 40*
    ‏لنعلم أولادنا:
    آداب الكلام، البشاشة والتبسم، إحترام الكبير، آداب التحدث بالهاتف، آداب الحوار، الإعتذار عند الخطأ، أدب العطاس والتثاؤب.
    *تربية 41*
    ‏لصحة طفلك :
    وجبة الإفطار هي من تمد طفلك بالطاقة والحيوية البدنية والذهنية؛
    فهي مهمة له قبل الذهاب للمدرسة، نوّعي في تقديمها، والإهتمام بها.
    *تربية 42*
    رأيك في ولدك يؤثر على شخصيته.
    امدحه بصفات حسنة؛ حتى لو لم تكن فيه باعتدال؛ لعله يتصف بها مع الوقت، ولا تصفه بصفاته القبيحة؛ حتى لا تتأصل فيه.
    *تربية 43*
    ‏إذا أردت أن تعلم أطفالك الرحمة والإحترام، فعليك أن تستخدم طرقا رحيمة ومحترمة.
    *تربية 44*
    ‏عندما يكسر ابنك أثاثاً فأنت بين خيارين:
    إما ان تضربه؛ فيتعلم الكذب، وتخسر شخصيته، أو تجعله يصلح ما أفسده؛ فيتعلم المسؤولية وتقوى شخصيته.
    *تربية 45*
    ‏إياك ولوم الطفل أو انتقاده أمام الآخرين! بل انتظر حتى تعودا للمنزل وتحدث معه.
    *تربية 46*
    أ‏بني.. حبيبي:
    إني أحذرك من قرناء السوء؛ فإنك إن هممت بخير؛ ثبطوك، وإن عزمت على شر؛ شجعوك، وإن استحييت من فعل منكر؛ هونوه عليك.
    *تربية 47*
    قولك لطفلك إذا أصاب:
    (أحسنت) سنة لما جاء عند البخاري من حديث ابن مسعود قال:
    قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف،
    فقال: (أحسنت).
    *تربية 48*
    ‏اغرس في نفس ابنك القيم الدينية السامية، والأخلاق الإسلامية الفاضلة، وأدّبه بآداب الإسلام.
    *تربية 49*
    ‏لا تستغني أبدًا عن الدعاء لأبنائك؛
    فهو سلاح نافع جدًا في توجيههم للصواب، فالدعاء هو أقوى وسيلة إصلاح
    للأسف جهل قدرها كثير منا..
    *تربية 50*
    ‏قال المعرّي :
    "ربَّيت شِبلا فلما أن غدا أسدا
    عدا عليكَ فلولا ربُه أكلك "
    اتقوا الله فى فلذات اكبدكم
     
    (منير), ‏24 ديسمبر 2016 على 13:10
    (منير), ‏24 ديسمبر 2016 على 13:10
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏السبت
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    1
    الإقامة:
    فرنسا
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    نصائح قيمة ومفيدة للتربية
    مشكور أخي الفاضل على المجهو    د
    .....حلم كبير......(y)
     
    حلم كبير, ‏26 ديسمبر 2016 على 16:53
    حلم كبير, ‏26 ديسمبر 2016 على 16:53
    #2
    (منير) معجب بهذا.
  3. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    628
    الإعجابات المتلقاة:
    1,293
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    تستحقون كل ماهو مفيد وجديد
    بوركتم على التفاعل
     
    (منير), ‏26 ديسمبر 2016 على 19:26
    (منير), ‏26 ديسمبر 2016 على 19:26
    #3