خمسون نصيحة فى تربية الأطفال

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *التربيـة والأطفـال* كثرة التهديد والوعيد تدفع الأطفال إلى الكذب؛ هروبًا من العقاب. *تربية 1* أجمل شيء تهديه إلى أبنائك: حسن التعامل، وأمرهم بالصلاة. *تربية 2* طريقة إيقاظ الأطفال من النوم لها أثر كبير على نشاطهم هذا اليوم وشعورهم النفسي؛ فأحسنوا ذلك بلطف، ولين، وهدوء، بعيدًا عن التوتر والصراخ . *تربية 3* تجنب طرح أسئلة سلبية على ابنك: لماذا أنت بطيء لهذه الدرجة؟ من علمك هذه الطريقة السخيفة؟ لمَ لا تفهم الكلام؟ كيف يمكن أن تقول شيئًا كهذا؟ *تربية 4* لكي تبني جسور حوار بينك وبين أطفالك: عليك أن تتقبل آرائهم، وتناقشها بلطف، ولين. *تربية 5* سياسة العقاب الجماعي لأبنائك بسبب خطأ صدر من أحدهم، سياسة خاطئة جدًّا. *تربية 6* حين تكافئ ابنك حين ينجز عملًا ما، يزرع في داخل الطفل حب العمل، وأنه لن يكسب شيئًا يحبه الا بجهده. *تربية 7* بعض الآباء من حرصه على أبنائه يفرض عليهم حصارا جسديا وفكريا فلا يجلس إلا وهم أمامه، ولا يتحدث إلا بما يريدون، *ما هكذا يُربى الجيل الطموح* *تربية 8* إن الطفل كثيراً ما يتخذ من أبويه مثلاً أعلى ثم يبدأ بتقليد ذلك المثل في سلوكياته ورؤيته للحياة وفي مشاعره. كونوا قدوة حسنة لأبنائكم! *تربية 9* البعض يظن أن التربية سهلة، ولكن الحقيقة أن أصعب مشروع في الحياة هي *"التربية"*.. ولدان من بطن واحدة، كل له مزاج، وله تصرف، ويحتاج تعاملا خاصا . *تربية 10* كثير ما يردد الناس، أن مشكلات الطفل طبيعية وستزول مع تقدم العمر؛ في حين تثبت الدراسات أن جل مشكلات الكبار أصولها منذ الصغر. *تربية 11* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *"لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم،لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيب لكم"* *تربية 12* إذا أراد أحد أولادك حاجة، ولم تتيسر له، فأمره بالصبر، وذكره بفوائده حتى يعتاده فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *"ما أعطي أحد عطاء خيراً أوسع من الصبر"* *تربية 13* لا تتوقع من طفلك أن يتعلم درساً تلقنه إياه من أول مرة. *تربية 14* حين نستجيب لطلبات الطفل المعقولة؛ نجعله يشعر في أعماقه بالامتنان لنا، هذا الامتنان هو الذي يولد الطاعة. *تربية 15* ثلاثة مفاتيح جوهرية للعملية التربوية: العلم بشؤون الأبناء، ثم الصبر على تعليمهم وتأديبهم، والدعاء لهم بالصلاح والنجاح. *تربية 16* ابتعدوا عن شراء القصير، واحرصوا على تربية أطفالكم على الحشمة؛ فهي وقار المرء وسر تميزه والحصن الحصين له من التردي أخلاقيًّا. *تربية 17* عودهم حل خلافاتهم البسيطة بأنفسهم، وعزز المبادر بالحل، وكن عادلا في تصرفاتك لتكسبهم الإنصاف . *تربية 18* حين ترفض طلب الطفل في البداية، ثم تستجيب لذلك بعد الإلحاح والغضب؛ فإنك ترسخ في نفسه أهمية البكاء للحصول على ما يريد. *تربية 19* تعويد الطفل على المسؤولية تمنح الموهوب قوةً. *تربية 20* بعض الآباء يريدون من أبنائهم أن يكونوا نسخة منهم في تصرفاتهم وأذواقهم، ودراستهم وتخصصاتهم؛ وهذا تحطيم لشخصياتهم. *تربية 21* نبرة الصوت التي تتكلّم بها مع ولدك مهمة بقدر معنى الكلام الذي تقوله. *تربية 22* المشاغبة عند الطفل ليست مذمومة دائمًا؛ فقد تعني التميز، وشخصيةً تكره الجمود، وتحتاج إلى توجيه، ونماء لا للتوبيخ، والإقصاء. *تربية 23* مسح رأس الطفل من الأب، واحتضانه من الأم: أمر في غاية الأهمية؛ لتلبية احتياجاته النفسية، والعاطفية. *تربية 24* ضبط الأعصاب في تربية الأبناء لا يعني تجاهل أخطائهم، وإنما توخي الحكمة، والحذر في التعامل مع السلوكيات السلبية. *تربية 25* لا تقارن أبنائك بأبناء الآخرين وخاصة من الأقارب.. وتأكد أن التميز يأتي منك لا منهم؛ فاحرص على أن يشار إلى أبنائك بالبنان. *تربية 26* تربية الأبناء على الشجاعة لا تكون بتعلم الألعاب القتالية، وإنما بتعزيز الثقة بالنفس، والتوكل على الله، والخوف منه لا من سواه. *تربية 27* عودوا أطفالكم على الصدق من خلال الصدق معهم.. كونوا صادقين أمامهم، ولا تطلقوا عليهم وصف: "كذاب" بل قولوا : [ هذا خطأ ] *تربية 28* عوّد طفلك أن يلجأ إلى الله تعالى، ويطلب منه العون والقوة، وردّد أمامه الإستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. *تربية 28* الكذب سلوك مكتسب لا ينشأ مع الطفل؛ وإنما يتعلمه، ويكتسبه من البيئة المحيطة به. *تربية 29* أطفالنا يسيئون التصرف كثيرًا حين يشعرون بالنعاس؛ لأن هذا الشعور يوتره، لذا من مصلحة الطفل النوم باكرًا؛ لينمو دماغه بشكل صحي. *تربية 30* الرصيد المعنوي الذي تودعونه في أبنائكم صباحًا، أنفع بكثير من الرصيد المادي الذي تتركونه في أيديهم؛ لتلبية احتياجاتهم. *تربية 31* عودوا أطفالكم على إحترام الأخوال والأعمام، وتقديرهم، وحتى إن وجد خلاف معهم، فلا تقحموا أطفالكم في هذا الخلاف. *تربية 32* الإسراف في مديح جمال البنات، وأناقة الأبناء يصرف وعيهم إلى الإهتمام بالمظهر, أما الثناء على المشاعر النبيلة، والخلق الحسن؛ فيصرفهم للجوهر. *تربية 33* اصطحاب الطفل مبكرًا إلى المدرسة، أو النشاط، والوصول قبل غيره من الطلاب، يؤثر إيجابيًّا على سلوكه . *تربية 34* من أخطر الأمور التي تدمر الإبداع لدى الطفل هي السخرية من أدائه، وتخطئته أمام أقرانه.. *الحكمة مطلوبة*. *تربية 35* في اللحظة التي تقارن فيها طفلك بالآخرين؛ اعلم أنك زرعت فيه عقدة نفسية كبيرة ستلازمه مدى الحياة. *تربية 36* الرد على صراخ طفلك الغاضب بالصراخ؛ يُعلّمه أن وسيلة النقاش الوحيدة أثناء الغضب هي الصراخ لا غير. *تربية 37* شجعوا أبنائكم على اختيار الصداقات المناسبة، علموهم كيفية اختيار الصديق: وفقا لأخلاقه، وتميزه، أو حفظه للقرآن مثلًا. *تربية 38* أبعدوا أبنائكم عن الخوف من المستقبل، أو قلة الرزق، وعودوهم على التوكل على الله، كونوا قدوة لهم في ذلك في القول والعمل. *تربية 39* إهمال الأهل لما يشاهدونه من الطفل من عدوانية وعدم تنبيههم له؛ يرسل رسالة تشجيعية على الإستمرار في ذلك. *تربية 40* لنعلم أولادنا: آداب الكلام، البشاشة والتبسم، إحترام الكبير، آداب التحدث بالهاتف، آداب الحوار، الإعتذار عند الخطأ، أدب العطاس والتثاؤب. *تربية 41* لصحة طفلك : وجبة الإفطار هي من تمد طفلك بالطاقة والحيوية البدنية والذهنية؛ فهي مهمة له قبل الذهاب للمدرسة، نوّعي في تقديمها، والإهتمام بها. *تربية 42* رأيك في ولدك يؤثر على شخصيته. امدحه بصفات حسنة؛ حتى لو لم تكن فيه باعتدال؛ لعله يتصف بها مع الوقت، ولا تصفه بصفاته القبيحة؛ حتى لا تتأصل فيه. *تربية 43* إذا أردت أن تعلم أطفالك الرحمة والإحترام، فعليك أن تستخدم طرقا رحيمة ومحترمة. *تربية 44* عندما يكسر ابنك أثاثاً فأنت بين خيارين: إما ان تضربه؛ فيتعلم الكذب، وتخسر شخصيته، أو تجعله يصلح ما أفسده؛ فيتعلم المسؤولية وتقوى شخصيته. *تربية 45* إياك ولوم الطفل أو انتقاده أمام الآخرين! بل انتظر حتى تعودا للمنزل وتحدث معه. *تربية 46* أبني.. حبيبي: إني أحذرك من قرناء السوء؛ فإنك إن هممت بخير؛ ثبطوك، وإن عزمت على شر؛ شجعوك، وإن استحييت من فعل منكر؛ هونوه عليك. *تربية 47* قولك لطفلك إذا أصاب: (أحسنت) سنة لما جاء عند البخاري من حديث ابن مسعود قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف، فقال: (أحسنت). *تربية 48* اغرس في نفس ابنك القيم الدينية السامية، والأخلاق الإسلامية الفاضلة، وأدّبه بآداب الإسلام. *تربية 49* لا تستغني أبدًا عن الدعاء لأبنائك؛ فهو سلاح نافع جدًا في توجيههم للصواب، فالدعاء هو أقوى وسيلة إصلاح للأسف جهل قدرها كثير منا.. *تربية 50* قال المعرّي : "ربَّيت شِبلا فلما أن غدا أسدا عدا عليكَ فلولا ربُه أكلك " اتقوا الله فى فلذات اكبدكم