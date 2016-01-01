مشاركتي في (مسابقة مميزون) الفصول الأربعة بعدستي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبتي في الله في منتدى اللمة الجزائرية؟ أسأل الله أن تكونوا بخير وبصحة ممتازة قبل أن تشاهدوا الصور أرجوا أن أخبركم بأن الصور مختلفة تماماً عن تلك الصور التي شاركتم بها لأني وبكل أسف لم أستطع المشاركة بإلتقاطات من عدستي في أرض الجزائر الطيبه لذا إستأذنت المشرفة الغالية وسأشارككم بهذه المجموعة من الصور وأتمنى لكم الفوز في هذه المسابقة الشيقة سأبدأ إلتقاطاتي بالربيع الجميل وألوانه الخلابة وهنا الصيف وأشعة الشمس الجميلة ولا يحلو فصل الصيف إلا بالقرب من البحر وهنا الخريف، وننهي السنة الجميلة بالشتاء والثوب الأبيض الجميل الذي ترتديه الأرض في فصل الشتاء أتمنى من كل قلبي أن تكون إلتقاطاتي قد نالت إعجابكم والى الملتقى بإذن الله أحبكم في الله في أمان الله