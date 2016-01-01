هل التبان كلمة عربية

التُّبّان





يستعمل كثير من الناس كلماتٍ غيرَ عربية، وقد يكون لهذه الكلمات مقابل في اللغة العربية فيتحتم المصير إلى العربي، ويتولى أهل العربية نشره بين الناس حتى يحل محل الكلمة غير العربية، ألا تلاحظون أن هناك كثيراً من الكلمات تدخل في خطابنا العربي الفصيح كما هي في اللغة الأجنبية، مع أن البديل العربي موجود. مر علي جملة من الكلمات العربية في المعجمات العربية والناس يستعملون بدلها إما كلمة غير عربية، أو كلمةً حروفها عربية لكنها لا تنطبق على عين الشيء، وقد يكون فيها تحريف في النطق، وعلى أهل الاختصاص ومجامع اللغة أن يبحثوا عن البديل العربي أو الاتفاق على تعريب سهل





ورد في لسان العرب 13/ 72





والتُبّان بالضم والتشديد سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط، يكون للملاحين، وفي حديث عمار أنه صلى في تبّان، فقال: إني ممثون، أي يشتكي مثانته، وقيل التبان شبه السراويل الصغير. وفي حديث عمر: صلى رجل في تُبّان وقميص، تذكّره العرب، والجمع تبابين ا. هـ





وفي كتاب الحج من صحيح البخاري (فتح الباري 3/ 463) باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدّهن .. وفيه: ولم ترَ عائشة بالتبان بأساً للذين يرحلون هودجها. قال ابن حجر: التبان سراويل قصير بغير أكمام .. وقد وصل أثرَعائشة سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها حجّت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فليلبسونها وهم محرِمون ... قال ابن حجر: وكأن هذا رأي رأته عائشة، وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم ا. هـ





وفي المعجم الوسيط أن التبان سراويل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها تستر العورة، وقد يُلبس في البحر والجمع تبابين، (مع) يعني معرب، وهو اللفظ الأجنبي الذي غيّره العرب بالنقص أو الزيادة أو القلب.ا





قلت: من قول ابن حجر رحمه الله: إنها ـ أي التبان ـ سراويل قصير بغير أكمام قد يكون هو ما يعرفه الناس بقولهم: كلسيون، ولعلها كلمة فرنسية أو نحو هذا، وقد يكون التبان هو ا لسراويل القصير إلى نصف الفخذ أو قريب من هذا، وهو ما يقال له: شورت وهي كلمة إنجليزية تعني قصير، أما التبان في الإنجليزية فلعله





pantie أو panty





وهو سراويل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها، والجمع تبابين،

والظاهر من الكلام أنها كلمة عربية والعلم عند الله تعالى