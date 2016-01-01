وسائل الانفصال الاجتماعي !

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الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة حكاية قمر, ‏25 ديسمبر 2016 على 13:53.

  1. حكاية قمر

    حكاية قمر
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عطر الله ألسنتكم بذكره
    من الجميل أن نلتقي نجتمع ونتعرف بأناس آخرين نتبادل واياهم الأفكار
    وننمي قدراتنا المعرفية ونجعل منا أشخاصا منفتحين ع العالم الخارجي
    لكن هيهات للانفتاح ع العالم الخارجي أن يسبب لنا انغلاقا ع أنفسنا وع المقربين منا
    بهذا التطور الحاصل والكم الهائل من التكنولوجيات ووسائل الاتصال التي قربت البعيد
    لكن للأسف جعلت من القريب بعيدا وحتى أنها جعلت من الشخص بحد ذاته بعيدا عن نفسه !
    فوسائل الاتصال هته التي كان الأحرى بها أن تكون باستعمال محدود معقول
    صرنا نستهلكها كالهواء
    ويقال اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده ليصير بذلك
    الاتصال انفصالا !
    فأين الخلل فينا أو في كونها متوفرة زيادة
    وبأسعار معقولة
    قد يتحدث الواحد منا يلوم نفسه بالدرجة الأولى
    ويعاتب نفسه من الاستعمال الغير العقلاني لها
    فيقرر الانقطاع عنا وهنا المشكل
    فالحل ليس بالانقطاع انما بالامتناع عنها في غير الضروريات
    كأن تمسك هاتفك 24 ساعة ولو بغير حاجة
    وهناك من يراه ملاذه من همومه فتراه يهرب من واقعه
    لاجئا الى العالم الافتراضي أو لا يكاد يغيب عنا حال الشباب والهاتف
    والاتصلات في كل وقت
    هذا بالنسبة لشخص الكبير المسؤول عن نفسه
    أما ذاك الفتى الناشئ الذي يمتلك من الوقت ما يجعله يمل
    من كونه لازال صغيرا فالأمر مختلف فهو نكاد نقول من المستحيل
    أن يفكر بالانقطاع عنها لغير الضرورة بالعكس يجدها لتسلية والمرح
    والهروب من واقعه والأمر هنا بيد الأكبر منه
    الذين يتحكمون بمصروفه الخاص بهته الأمور
    الموضوع مكرر ودائم الطرح مادامت الاتصالات سببا
    في انفصالنا فالى متى ونحن نناقش ونمضي
    تاركين خلفنا نصائحا لو طبقناها نحن لكنا بسلام
    كل هذا وذاك يجعل منا نتساءل
    أولا
    و قبل كل شيء هل هناك حل لمرض العصر هذا
    ؟
    الحل دائما موجود اذا هل هو بقرار منا أم يحتاج حربا خارجية
    ع قول الصحافة تدخل خارجي !
    برأيكم من الأحق بهذا الوقت الذي يمضيه البعض خلف أجهزته ؟
    ماذا عنا نحن هل قمنا بمحاولة التغيير وما هي الخطة التي اتبعناها
    لتحقيق ذلك؟
    والأهم ما الذي يجعلنا مدمني التواصل؟
    وفي الأخير هل الموضوع يتطلب منا تكراره مرة ع مرة
    ضاربين بذلك ناقوس الخطر
    أو يا خوفي أن يصير أمرا عاديا لا يتحتاج لتعقيد
     
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    حكاية قمر, ‏25 ديسمبر 2016 على 13:53
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    تــــــــــــــم الاعتمــــــــــــاد
    أختي
    موضوعك في الصميــــــــــم
    و خير دليل على كلماتك يوم كان المنتدى مغلق
    و الله حسينا بالوحشة

    المهم أختي لــــــــــــي عـــــــــــــودة للمناقشة
     
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    الامين محمد, ‏25 ديسمبر 2016 على 14:57
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
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    شكرا ع الاعتماد
    ننتظر عودتك أخي
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏25 ديسمبر 2016 على 15:10
    #3
  4. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    عطر الله مسائك بكل خير اختي الكريمة حكاية قمر
    قد يكون التكرار مفيد وخاصة في هذا المجال
    أولا لتذكر ثانيا لأن مثل هذه الموضيع تحتاج لتجديد
    لأنها مشاكل العصر وثالثا قد نرى حلول لم نراها بالأمس
    وهذا العلم الشاسع الذي أصبح منبر لمن لا منبر له وكتاب مفتوح بالعلم المفيد والغير مفيد وهروب كما ذكرتي للكثير من واقعهم وسيلة تعارف تجعل العالم قرية صغيرة وقد يكون فيه من المخاطر للصغير قبل الكبير
    1- حقيقة ادمانه مرض ولكل داء دواء إن وجد الطبيب المختص
    2- بالنسبة لإدماننا كراشدين يجب أن يكون الحل من أنفسنا
    ونحاول تنظيم وقتنا وإعطاء الوقت المعقول لهذا العالم
    بالنسبة لمن هم صغار السن وهم أكثر عرضة لهذا الخطر والإدمان يجب تدخل الوالدين بأبعادها عن هذا الخطر بتخصيص نزهة في كل مرة مع ترك الهواتف الذكية جعلهم يمارسون رياضتهم المفضلة والحلول بالنسبة لهم كثير كما هي كذالك حلول بالنسبة لراشدين ويجب أن لا يحرمنا النت من النزهة والرياضة
    وقراءة الكتب فالكتاب يضل خير جليس
    3-الوقت أحق به ما خلقنا من أجله عبادة الله وأعني هنا العبادة بفهومها الشامل وقد يساعدنا عالم النت في هذا الهدف
    نكون مفيدين ومستفيدين
    4-بالنسبة لإدماننا قد يختلف من شخص لآخر وان كنت أرى ليس المكوث احيانا طويلا خلف الجهاز إدمان بل حين يفصلنا عن الواقع
    5-التكرار كما ذكرت سالفا لمثل هذه الموضيع يجب أن يكون لضرورته في كل الوقت
    6-بالنسبة لخوفك أصبح أمر واقع فهو صار شيء عادي عند الكثير
    كاعدتك طرح مميز مشكورة اختي الكريمة
     
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    ملامح شاعر, ‏25 ديسمبر 2016 على 19:07
    #4
  5. حكاية قمر

    حكاية قمر
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    أقسام الأدب والثقافة

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    أهلا بالأخ الكريم
    وأنت كذلك دائما ما تبهرنا بنقاشاتك
    بخصوص ما قلت فقد أصبت العبادة والمطالعة أمور تستحق منا أن نقوم بها
    فهما بمثابة الغذاء الروحي والفكري لنا
    بارك الله فيك ولك ووفقنا الله لما يرضاه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:33
    #5
  6. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    العالم الإفتراضي هو جزء من حياتنا لا يمكن الإستغناء عنه هذه حقيقة فرضت علينا في هذا العصر

    لا باس إذا استفدنا منه لأنه اختصر علينا الكثير لكن الجزء المظلم هو الإدمان على هذا العالم لدرجة الابتعاد عن الواقع

    وهنا المشكلة التي يتخبط فيها الأغلبية .

    فلب ما يحدث يعود إلى الفراغ الذي موجود في حياة الناس و ثانيا الواقع المرير والمشاكل الإجتماعية التي يعيشها الكثير

    جعلت من هذا العالم ملاذ فلو رجعنا إلى الوراء قبل ظهور التكنولوجيا نجد أن التلفاز كان يملأ وقت الناس و الآن

    استبدلت بالنت إذن الخلاصة تتمثل في النقطتين السابقتين التي ذكرتهما .

    ذلك الإستهزاء الذي وصل بنا إلى أن نقلد بعضنا أي عندما نرى الكل يقضي أغلب أوقاته في العالم الإفتراضي نفعل مثلهم ونطبق مقولة إذا عمت خفت .

    هذا العالم أخذ من أعمارنا ونحن لا نشعر لدرجة أن الأعوام تسيير بسرعة وهذا ما سنندم عليه في المستقبل لأننا لم نعيش

    حياتنا الحقيقية بكل ما فيها ، لمعرفة الحل لابد أن نفهم المشكلة فللخروج من هذه الدوامة علينا أن نملأ الفراغ بأشياء

    تفيدنا وتطورنا وثانيا أن نحل مشاكلنا الخاصة بدل الهروب منها وننظم تواجدنا بالعالم الإفتراضي على أساس أخذ ما يفيدنا ونترك ما لا يفيد .

    ربما لانستطيع تغيير المجتمع مرة واحدة لكن الفرد يستطيع أن يتغير لهذا يجب أن تكون هذه المسألة فردية وكل واحد منا يتخلص من سلبياته

    خصوصا لما تكون سنة جديدة نقيم فيها أوضاعنا ونحدد أهدافنا .

    تسلمي
     
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    bleu roi, ‏26 ديسمبر 2016 على 10:28
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    صراحة... هذا موضوع لاهو بالجديد و لا هو بالقديم
    وسائل التواصل هذه و الله فككتالروابط المجتمعية
    و اسقطت الحواجز و نسفت العديد من الاخلاق
    .............
    اسمحولي نقلبها بالدارجة
    .....
    رحمة على والديك...تلقى طفل مولا 12 و لا 13 سنة ...يطلع منشور في الفيس بوك يقول فيه * كرهت حياتي *
    ههه
    وشمن حياة ؟؟؟ ...ياودي ناس راها بالعوايل و سيدي عبد الله و ماقالوش كرهت حياتي ...
    و زيد ....ظهرت حكاية * amie *...شني *امي * هذي ؟؟؟ .....تلقى الطفلة تهدر مع واحد و لا العكس
    وكي تقولو و لا تقولها كيفاه ؟؟ تقلك * آمي * ....اووو؟؟؟ ...
    هذي العادات جديدة علينا ؟؟ حنا موالف كل واحد في قدرو ......وزيد ..في الدار الوحدة ...تلقاهم مجتمعين في غرفة وحدة* العائلة* ... ..بصح كل واحد في عالم وحدو مع البورطابل تاعو ينقر فيه منا و ملهيه ...
    ياودي الله يهدينا و خلاص
    .........
    السلام عليكم
     
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    habchisalaheddin, ‏26 ديسمبر 2016 على 10:51
    #7
  8. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    في الصميم بارك الله فيك ...
    اكاد أجزم ان ما تطرقتي اليه واقع بعينه وبلا رتوش
    اصبح الانسان منا رهين موبايله ويتواصل مع الاغراب بشكل اكبر واكثر من اهله وذوي القربى ...
    لاادري هل اصبحت عقول الناس مغيبه ؟!! ربما ..!
     
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    aljentel, ‏26 ديسمبر 2016 على 18:26
    #8
  9. حكاية قمر

    حكاية قمر
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    بارك الله فيكم ولكم
    ع النقاش
    موفقين ^^
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏29 ديسمبر 2016 على 14:39
    #9