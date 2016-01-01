أتزوجي يا طفلة '~'سلسلة وسوسهم وخليهم 1 '~ْ

إقتباس لمشاركة ام راس يابس: ↑ من متابعي قناة براعم

ريحانه و جوجو و جماعتهم الكبيرة

و الدمى المضحكة

فكرتني نروح نتفرجو هاذي شحال مشفتوش

انا ختكم اذا شفتو كرتون شباب كيما ماشا قولولي عليه خاطينا mbc3 احنامن متابعي قناة براعمريحانه و جوجو و جماعتهم الكبيرةو الدمى المضحكةفكرتني نروح نتفرجو هاذي شحال مشفتوشانا ختكم اذا شفتو كرتون شباب كيما ماشا قولولي عليه



تفكرت حاجة زادت وسوستني فوق توسويسي

مااااااااااااااالهم بنات المدينه مااااااااالهم المهمتفكرت حاجة زادت وسوستني فوق توسويسيمااااااااااااااالهم بنات المدينه مااااااااالهم إضغط للتوسيع...

ههههههههههههههههه والله غير ضحكتيني يا مهبولة ههههه

خصارة ماجيتش نتفرج الميكيات هههه لوكان هكذاك راني قلتلك كاش ميكي ههه

ايه بنات المدينة يبقاو صغار فالعقل على بنات الريف بعام ولا عامين هذا مكان خخخخ ​