أتزوجي يا طفلة '~'سلسلة وسوسهم وخليهم 1 '~ْ

ها قد عدنا بالموضوع المنتظر ههه زمان بكري كانو النساء كي توصل في عمرها13 سنة تولي اسمها مرأة تلقاها تسيق وطيب وتخدم كل شغل الدار وتبدا يماها تمعنيلها بالزواج وقريب يفوتها التران أنا عمتي كنت نحسبها ختها تاع جداتي كي تقريبا قدها فالعمر والشكل ملامح عجوز ظهرت عليها فيث وقت واحد مع جداتي كي كبرت شويا عرف بلي عمتي هذيك وبلي جداتي تزوجت كي كان في عمرها 13 سنة وبتخميم تقريبي لقيت بلي جداتي كبيرة على عمتي ب 14 سنة برك وهكذاك وكبرتهم ولادها ونورمال في وقتنا هذا ماتحكيش على طفلة تاع 13 سنة الى حكيت عليها أحكي معاها على سبونجبوب ولا تومي وجيري ضرك المينيمو تاع الزواج فوقتنا هذا هو 19 سنة وبلاك كثر سورتو تاع المدن طلع لل 22 سنة وماتخافش مي بصح بزاف لي تقولك بوه عليك بنتي مزالها صغيرة خليها تقرى وتخرج طبيبة ممبعد ساهل ايه ممبعد ساهل تحكميه من وذنو وجيبيه حنا بزاف يقولك خليها تكمل تقرى ومع اكمالها يزيد فرص زواجها حنا بناتنا تامنوها المقولة هذي هههه تنوض كل صباح تقول ايه مزالني صغيرة شوف وجهي كي البوبية يتمناني أي واحد مي معلبالهاش بلي راهي تكبر هههه وكي تكبر اوتوماتيكمو ينقصلها الزين تكمل قرايتها وقد كانت ليكيدات الكثير من الخطابة فأصبحت في الخامسة والعشرون من العمر يجو يخطبوها تقول مزال نستعفا شويا نرجعو الهواء عيينا من لقراية والخطابة راهم يجو مي يجيها جورج قداحي في راسها صغير يقوللها لازم تبداي تخدمي باش راجلك مايقدرش يقولك ماتخدميش ايه صح عندها الحق قرات 20 سنة وفي الأخير مريحة فالدار اواه أصبري تلقاي خدمة ممبعد ساهل كي العادة الخطابة على راسهم أتزوج يا فقير تضرب عام عامين مريحة فالدار ومزالها تتخايل بلي بوبية في الزين اوووو الحمد لله تلقى خدمة في شركة وطنية لعقود ماقبل التشغيل تخلص مليون وميتين خمسمياتالف ماكياج وروايح وميتين فليكسي وربعمياتالف حوايج تبقى مياتالف تخبيها للعقوبة هههه بداو ينقسو الخطابة مي هذا ماعجبهاش وهذا مزعوق وحدة شابة كيما أنا نتزوج مزعوق بعيد الشر هذا فقير واش راح ندير عندو واش يوكلني لالالا نبقى عند والدية خير يجوزو العامين وأخيرا نوماوها ولات شهرية بثلثملاين ونص للشهر ايه علبالي غرتو مني شابة وعندي لطاي وخدامة ونخلص مليح السي ختنا وصلت ل 29 ومزالها شادة في الزين يامحاينك ايه غير ماتخافوش وماتغيروش يرك يجي فارس أحلامها فوق العود والكاليش موراه وبين ليلة وضحاها وبقبزت زر بان قانون المالية يا جماعة تقشفو الزواج مكاش السنة نابورتيوه للعام الجاي الى طلع البيترول الله خالب ختي زيدي عام من فضلك أوصللي 30 ممبعد ساهل حتى العام هذا تقشف اسمحينا ختي ماشي بيدنا معليش رانا 31 سنة على كل حال مزالها تشبه شويا فالزين اووووو جا عمي موح 45 سنة عامل في البلدية يخلص مليون وثمنمية للشهر واش عمي موح طمعت في فشهريتها أطلق الريح لرجليك ايه هذا هو لازم الصبر برك وتبدا فالجرائد هوما لي يسلكو فتات جزائرية من الوسط جميلة وأنيقة تبحث عن زوح محترم وقادر على المسؤولية يزيد عام ياو راهم يطيرو وزيد تسمع التزغريت يويويويوويييييي تزدق دزدق دزدق راكي معروضة للعرس ليوم ايه مسكينة جاها مكتوبها نروحو نفرحولها ونزهاو شويا وبلاك تشوفنا كاش عجوزة تخطبني لوليدها مي هذا العرس ناشف جاو غير على جال الماكلا معليش المهم مزالني شاية وكامل يتمناوني مرأة جزائرية من الوسط جميلة وأنيقة تبحث عن زوج للزواج خخخخ هذي المرة مكاش شروط المهم زوج اووووو أخيرا جا عمي عمر 49 سنة مطلق اواه انا ندي واحد مطلق لالا علاه مابقاوش الرجال عمي عمر غير روح شوف جيهة أخرى مكاش بنات للزواج هنا الطفلة راهي دور ف 39 ياو قريب العقد الرابع مي هكذاك وكي تشوف روحها في لمراية مزالها شابة وكامل الرجال يتمناوها خلاص هذي المرة لي جا نتزوج بيه الى بغا مطلق وعندو الدراري ياك المهم وحدي فالدار وزيد راني خدامة وبعد مجهودات الأم في البحث والأب أخيرا لقا صاحبو مزوج حب يزيد على سنة الله ورسوله علاه يابابا مانحبش نكون ضرة اواه غير هذا لي مانتزوجش ياك ماخيقتكم فالدار علاه حبيتو تليكيديوني ايه معليش يابنتي الرجال كامل يتمناوك ضرك يجي فارس بالعود خخخخ الطفلة ماولاتش طفلة راهي مرأة وفي فاتت العقد الرابع ب 4 أعوام وبلا زواج خلاص حبست لعراس وحفلات الختانة وأعياد الميلاد بدأ اليأس والحصرة تجي في بالها ومنذاك تنوض تهترف فالليل مرة يجيها عمي عمر ومنذاك عمي موح هوما هاربين هي كي ليكوبوي فوق العود تصيد فيهم مي جامي حكمت واحد ديما يهربولها خخخخ وفي يوم من الأيام التعيسة ضوء لمع وسط المدينة رسم ندائاً لمنادينا حينا يبدو ويختفي حينا تلك اشارة بات مان هههه جاء عمي رزقي 75 سنة شاب حنون وخلوق وقادر على المسؤولية قريب نديرو العرس حقا راكم كامل معروضين في عرسي شحال راني فرحانة سلكتلها على شعرة هههههه