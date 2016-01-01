أتزوجي يا طفلة '~'سلسلة وسوسهم وخليهم 1 '~ْ

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:06.

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  1. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

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    ذكر
    [​IMG]
    ها قد عدنا بالموضوع المنتظر ههه
    زمان بكري كانو النساء كي توصل في عمرها13 سنة تولي اسمها مرأة[​IMG]
    تلقاها تسيق وطيب وتخدم كل شغل الدار
    وتبدا يماها تمعنيلها بالزواج وقريب يفوتها التران
    أنا عمتي كنت نحسبها ختها تاع جداتي كي تقريبا قدها فالعمر والشكل
    ملامح عجوز ظهرت عليها فيث وقت واحد مع جداتي
    كي كبرت شويا عرف بلي عمتي هذيك وبلي جداتي تزوجت كي كان في عمرها 13 سنة وبتخميم تقريبي لقيت بلي جداتي كبيرة على عمتي ب 14 سنة برك
    وهكذاك وكبرتهم ولادها ونورمال
    في وقتنا هذا ماتحكيش على طفلة تاع 13 سنة الى حكيت عليها أحكي معاها على سبونجبوب [​IMG] ولا تومي وجيري
    ضرك المينيمو تاع الزواج فوقتنا هذا هو 19 سنة[​IMG] وبلاك كثر سورتو تاع المدن طلع لل 22 سنة وماتخافش
    مي بصح بزاف لي تقولك بوه عليك بنتي مزالها صغيرة خليها تقرى وتخرج طبيبة ممبعد ساهل
    ايه ممبعد ساهل تحكميه من وذنو وجيبيه
    حنا بزاف يقولك خليها تكمل تقرى ومع اكمالها يزيد فرص زواجها
    حنا بناتنا تامنوها المقولة هذي هههه
    تنوض كل صباح تقول ايه مزالني صغيرة شوف وجهي كي البوبية [​IMG] يتمناني أي واحد
    مي معلبالهاش بلي راهي تكبر هههه وكي تكبر اوتوماتيكمو ينقصلها الزين
    تكمل قرايتها[​IMG] وقد كانت ليكيدات الكثير من الخطابة
    فأصبحت في الخامسة والعشرون من العمر يجو يخطبوها تقول مزال نستعفا شويا نرجعو الهواء[​IMG] عيينا من لقراية
    والخطابة راهم يجو مي يجيها جورج قداحي في راسها صغير يقوللها
    لازم تبداي تخدمي باش راجلك مايقدرش يقولك ماتخدميش
    ايه صح عندها الحق قرات 20 سنة وفي الأخير مريحة فالدار
    اواه أصبري تلقاي خدمة ممبعد ساهل كي العادة الخطابة على راسهم أتزوج يا فقير
    تضرب عام عامين مريحة فالدار ومزالها تتخايل بلي بوبية [​IMG] في الزين
    اوووو الحمد لله تلقى خدمة في شركة وطنية لعقود ماقبل التشغيل
    تخلص مليون وميتين خمسمياتالف ماكياج وروايح وميتين فليكسي وربعمياتالف حوايج تبقى مياتالف تخبيها للعقوبة هههه
    بداو ينقسو الخطابة مي هذا ماعجبهاش وهذا مزعوق
    وحدة شابة[​IMG] كيما أنا نتزوج مزعوق بعيد الشر
    هذا فقير واش راح ندير عندو واش يوكلني لالالا نبقى عند والدية خير
    يجوزو العامين وأخيرا نوماوها ولات شهرية بثلثملاين ونص للشهر
    ايه علبالي غرتو مني شابة وعندي لطاي وخدامة ونخلص مليح
    السي ختنا وصلت ل 29 ومزالها شادة في الزين يامحاينك
    ايه غير ماتخافوش وماتغيروش يرك يجي فارس [​IMG] أحلامها فوق العود والكاليش موراه
    وبين ليلة وضحاها وبقبزت زر بان قانون المالية
    يا جماعة تقشفو الزواج مكاش السنة نابورتيوه للعام الجاي الى طلع البيترول
    الله خالب ختي زيدي عام من فضلك أوصللي 30 ممبعد ساهل
    حتى العام هذا تقشف اسمحينا ختي ماشي بيدنا
    معليش رانا 31 سنة على كل حال مزالها تشبه شويا فالزين
    اووووو جا عمي موح 45 سنة عامل في البلدية يخلص مليون وثمنمية للشهر
    واش عمي موح طمعت في فشهريتها أطلق الريح لرجليك
    ايه هذا هو لازم الصبر برك [​IMG]
    وتبدا فالجرائد هوما لي يسلكو
    فتات جزائرية من الوسط جميلة وأنيقة تبحث عن زوح محترم وقادر على المسؤولية
    يزيد عام ياو راهم يطيرو وزيد تسمع التزغريت يويويويوويييييي تزدق دزدق دزدق [​IMG] راكي معروضة للعرس ليوم
    ايه مسكينة جاها مكتوبها نروحو نفرحولها ونزهاو شويا وبلاك تشوفنا كاش عجوزة تخطبني لوليدها [​IMG]
    مي هذا العرس ناشف جاو غير على جال الماكلا
    معليش المهم مزالني شاية وكامل يتمناوني
    مرأة جزائرية من الوسط جميلة وأنيقة تبحث عن زوج للزواج
    خخخخ هذي المرة مكاش شروط المهم زوج
    اووووو أخيرا جا عمي عمر 49 سنة مطلق
    اواه انا ندي واحد مطلق لالا [​IMG] علاه مابقاوش الرجال
    عمي عمر غير روح شوف جيهة أخرى مكاش بنات للزواج هنا
    الطفلة راهي دور ف 39 ياو قريب العقد الرابع مي هكذاك وكي تشوف روحها في لمراية مزالها شابة وكامل الرجال يتمناوها
    خلاص هذي المرة لي جا نتزوج بيه الى بغا مطلق وعندو الدراري ياك المهم وحدي فالدار وزيد راني خدامة
    وبعد مجهودات الأم في البحث والأب أخيرا لقا صاحبو مزوج حب يزيد على سنة الله ورسوله
    علاه يابابا مانحبش نكون ضرة اواه غير هذا لي مانتزوجش ياك ماخيقتكم فالدار علاه حبيتو تليكيديوني
    ايه معليش يابنتي الرجال كامل يتمناوك ضرك يجي فارس[​IMG] بالعود خخخخ
    الطفلة ماولاتش طفلة راهي مرأة وفي فاتت العقد الرابع ب 4 أعوام وبلا زواج خلاص حبست لعراس [​IMG] وحفلات الختانة وأعياد الميلاد
    بدأ اليأس والحصرة تجي في بالها ومنذاك تنوض تهترف فالليل مرة يجيها عمي عمر ومنذاك عمي موح هوما هاربين هي كي ليكوبوي فوق العود تصيد فيهم مي جامي حكمت واحد ديما يهربولها خخخخ
    وفي يوم من الأيام التعيسة
    ضوء لمع وسط المدينة رسم ندائاً لمنادينا
    حينا يبدو ويختفي حينا تلك اشارة بات مان
    [​IMG]
    هههه جاء عمي رزقي 75 سنة شاب حنون وخلوق وقادر على المسؤولية
    قريب نديرو العرس [​IMG]
    حقا راكم كامل معروضين في عرسي
    شحال راني فرحانة سلكتلها على شعرة هههههه
    [​IMG]
     
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:06
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:06
    #1
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  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    راها ولات صح هذه الظاهرة
    وفيه ظاهرة أخري
    كن مرأة ما يجيهاش خطاب
    تقلهم راني نكمل في قرايتي أصلا
    دوماج:p
    عوقتهم :sneaky:
    موضوع هايل والله
    يعطيك الصحة
    نحيت علينا وعليهم ;)
     
    العَنْقَاءُ, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:32
    العَنْقَاءُ, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:32
    #2
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  3. Skor m@k

    Skor m@k
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    ابه شفت يا خو كيفاه ضرك يهربو يخافو يتوسوسو خخخخ
    يدورو يدورو ويولو ليا يدو العبرة
    ما تشرطيش يا مخلوقة خخخخ
    الشكر لك خوو
     
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:34
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:34
    #3
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  4. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    ههههههه ايييه الله غالب مانقدرش نحضر للعرس باسكو قتلني واحد السيد بالضحك ههههههههههههه
    ضوء لمع وسط المدينة :ROFLMAO: هههههههههه
    الله يعطيك الربح خويا ههههههههههه :LOL:
    مازلتو تمنشرو فينا ماشبعتوش :devilish: خخخخخخخ
    يعطيك الصحة على التوسويسة و أكيد راك وسوست نص جميلات الجزائر :p لي راهم يستناو في باتمان تاعهم :alien:
    مليحة الطفلة كي تقرا اذا حبت و تحقق أحلامها :cool: مي أكيد كل شيئ زاد عن حده إنقلب الى ضده :rolleyes:
    يعني مش لازم اذا قرت تخدم و تزيد تترسم في الخدمة
    و تزيد تكثرلها بالشروط هذا طويل .. هذا سمين .. هذا هذا ....o_O
    و أكيد في الاخير كلش بالمكتوب
    مشكور خويا
    تحياتي
     
    sozy, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:38
    sozy, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:38
    #4
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  5. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    هل تركت لهم حاجة :p
    وسوستك ضربتهم في الرأس
    راح تشوف وشوشات تاعهم بعد حين ;)
    لقد عملت لهم فرض فوجائي هكذا
    ممنوع التشويش
    على الشباب أن يترقبوا تعليقاتهم
    والمراقبة بحذر :sneaky:
    عجبني الموضوع
    صح باهي (y)

     
    العَنْقَاءُ, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:39
    العَنْقَاءُ, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:39
    #5
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  6. Skor m@k

    Skor m@k
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    منتدى واش راك تهدر
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    وعليكم السلام
    أول موسوسة معانا هههه والى ماتوسوستيش كاين زوج حلول هههه
    يا إما ماشي شابة هههه
    ولا مزوجة هههه
    شفتي ياختي هوما يديرو رايهم ويبقاو يرفضو الزواج ممبعد في الأخير يقولك ماشي لافوت تاعي خخخ
    لي بغا الشباح مايقول آح خخخ
    الشكر لك ختي
     
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:42
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:42
    #6
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  7. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    ايه يضرك يدخلو يوشوشو علينا ويقولو بلي غيورين ومعلاباليش كيفاه هههه
    هام معروفين البنات لي ماتزوجوش صغار كامل يولو موسوسين
    وحتى الصغار ضرك يتوسوسو والأول فيهم يقبلو بيه هههه
     
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:45
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:45
    #7
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  8. ام راس يابس

    ام راس يابس :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    احم وعليكم السلام:giggle:
    نكذب عليك كون نقولك بلي متوسوستش:cautious:
    زيد مع الليستا تاع توم و جيري .ماشا و ميشكا(كنت نتفرج فيه دركا مع صحبتي) .الفهد الوردي.نقار الخشب.زينه و نحول.الحديقة السرية.جزيرة الكانغو.حتى دورا و حديقة المرح و نام القمر تاع براعم نبغي نتفرجهم:Love::Love:
    اششش نام القمر:LOL:
    نظيف نظيف
    سبونج بوب مقرف منحبهش:X3:
    ....
    سن الزواج عدنا 24 باه تكوني واعرة و الكيد تاعك يكون كمل النمو تاعه(y)(y)
    و كيفاه حياتي قاع و انا نقرا و التوتر تاع القرايا و منخدمش:unsure: ....حرام هكا:confused::mad:
    بقية القصه منجمش نشارك فيها مزال موصلتلهاش:rolleyes:
    رانا عاد فالبدية:p
     
    ام راس يابس, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:54
    ام راس يابس, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:54
    #8
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  9. فعل الخير غايتي

    فعل الخير غايتي :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم

    حبيتو تخلعونا !!! مستحيل
    انا وحدة منتوسوسش من موضوع الزواج لانو عندي قناعة تامة بلي هذا مكتوب ربي
    و الباقي راك قستها
    شكرا
     
    فعل الخير غايتي, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:57
    فعل الخير غايتي, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:57
    #9
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  10. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    وعليكم السلام
    ايه هيه براعم وسبايستون كامل حافضتها قلتلكم يناس مازالها صغيرا ههه
    ايه كملي راكي فالجامعة مزال عليك زيدي اصبري مزالكي صغيرة ختي هههه
    توسويسة من نوع بريل ايزيس
    [​IMG]
    نصيحة كملي زيدي أتفرجي mbc3 ههههه
     
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:59
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 20:59
    #10
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  11. Skor m@k

    Skor m@k
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    وعليكم السلام
    كامل كانو يقولو هكذا بصح غير ربي لي عالم ههه
    علبالك لي توسوس لي يقول هكذا ههههه
    هاي معروفة عليكم نتوما لبنات هههه
    توسويسة كبيرة من نوع قريزيل هههه
    [​IMG]
     
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:02
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:02
    #11
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  12. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    اوساكا..
    صباح الخير -___-
    يعني بديت بينا و لا وشني ...تبا اقسم بالله ق توسوست هههههههههههههههه
    فتاة جميلة تبحث عن زوج لا يهم وشمن فصيلة المهم اروااح خخخخخخ
    اصلا مزلت صغيرة :cry: و راني نقرا خخخخخ قالك الطفلة تقولك راني نقرا و هي كون تسمع باللي هدرو عليها بالغلطة برك تروح دير ليماش ههههههههه
    علاه ديرلنا هاك علاه ..مالك ياك نورمال تديها مالجلفة هههههههههههههههه
    و منتزجش تشوف خخخخخخخ يسموك تجيب باطة القاطو و تهبط قالو جوورنال ومنعرف :sneaky:
    صحيت وسوستني كيما يلزم لازم نجري على روحي :p

    يعطيك الصحة ^^​
     
    "viola", ‏25 ديسمبر 2016 على 21:02
    "viola", ‏25 ديسمبر 2016 على 21:02
    #12
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  13. Skor m@k

    Skor m@k
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    صباح النور هههه
    والله صح ماولاش يهم مواصفات الزوج مع التقشف المهم يجي يامحاينك هههه
    هههه واله عندك الحق يقولو مزالنا صغار مي يسمعو هذيك اتزوجت ههههه
    تولي توفيق في 1500 متر ولا ميسي فالمراوغات باش تسمع برك الى صغيرة عليها هههه
    توسويسة من نوع طبسي لوبيا هههه
    [​IMG]
     
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:08
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:08
    #13
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  14. ام راس يابس

    ام راس يابس :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    في دارنا
    خاطينا mbc3 احنا:censored: من متابعي قناة براعم :Love:
    ريحانه و جوجو و جماعتهم الكبيرة
    و الدمى المضحكة :geek:
    فكرتني نروح نتفرجو هاذي شحال مشفتوش :unsure:
    انا ختكم اذا شفتو كرتون شباب كيما ماشا قولولي عليه :cry:    :cry:
    المهم:cautious:
    تفكرت حاجة زادت وسوستني فوق توسويسي :confused:
    مااااااااااااااالهم بنات المدينه مااااااااالهم :mad::mad::mad:
     
    ام راس يابس, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:22
    ام راس يابس, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:22
    #14
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  15. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    دارنا
    ياااااااااو و نحكمك اليوم نهارك
    شكون يسلكك مني با وجه البق
    خلينا منتوسوسوش رانا ملاح دجا شا يخصنا
    @ام راس يابس هل تفكرين فيما افكر ؟؟؟؟؟! :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
     
    فيتامين سي, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:24
    فيتامين سي, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:24
    #15
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  16. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    @ام راس يابس
    هههههههههه بنات المدينة احم احم
    و واش عندهم ولاد القرى هههههههههههه     (وسوسهم و خليهم )
     
    فيتامين سي, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:26
    فيتامين سي, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:26
    #16
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  17. Skor m@k

    Skor m@k
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    ههههههههههههههههه والله غير ضحكتيني يا مهبولة ههههه
    خصارة ماجيتش نتفرج الميكيات هههه لوكان هكذاك راني قلتلك كاش ميكي ههه
    ايه بنات المدينة يبقاو صغار فالعقل على بنات الريف بعام ولا عامين هذا مكان خخخخ
     
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:26
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:26
    #17
    ام راس يابس معجب بهذا.
  18. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    شفنااااهم بنات الريف ... @ام راس يابس لحد الان قوليلي اي عقل شفتيه عندهم سيرتو سيرتو اطفال الكبار تاعهم ياا ااااااع .قلبي وجعني ....اععععععععع
     
    فيتامين سي, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:29
    فيتامين سي, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:29
    #18
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  19. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    @ام راس يابس
    كاين كوميك تاع البطة لي شفناه صباح مع بعض ولا السناجب و هذاك البطريق تاني ^^
     
    فيتامين سي, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:32
    فيتامين سي, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:32
    #19
  20. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

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    QUOTE="فيتامين سي, post: 6417007, member: 182568"]ياااااااااو و نحكمك اليوم نهارك
    شكون يسلكك مني با وجه البق
    خلينا منتوسوسوش رانا ملاح دجا شا يخصنا
    @ام راس يابس هل تفكرين فيما افكر ؟؟؟؟؟! :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:[/QUOTE]
    هههه اواه انت صح توسوستي ديجا ختك جيت نوسوسها وسوستني بالميكا ماشا ولا معلباليش اسمو ههههه
    شايخصكم ريحو حاوزو الخطابة ممبعد ارواحي نمدلك نصائح هههه
    [​IMG]
    ههههه ماعندهم والو قلت على لبنات لي عندهم فرق هههه
     
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:32
    Skor m@k, ‏25 ديسمبر 2016 على 21:32
    #20
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