100/100 كيكة ناجحة بالمنزل بالصور

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملىء السماوات والأرض وملىء ما بينهما وملىء ما شاء من بعد ، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي رزقنا من فضله أســعد الله أوقاتكم أحبتي في الله مقادير الكيكة الاسفنجية : 8 حبات بيض 260 غ سكر ناعم 260 غ فرينة 1 كيس خميرة كميائية للحلويات قرصة ملح ــــــــــــــــــــــ كريم شانتي علبة قشدة مكثفة علبة لاجولي للوجه الافقي / حسب الذرق / انا درت تع ااناناس ــــــــــــــــــــ سكر وماء وقشرة ليمون للسيرو /خفيف/ ـــــــــــــــــــــ التزين اختياري على بركة الله نبدأ الكيكة : يفصل الصفار عن البياض يضاف للبياض قرصة ملح يوضع السكر /منخول/ في وعاء توضع الفرينة /منخولة/ مع الخميرة في وعاء آخر * نطلعو البياض مليح حتى يشد روحو مليح ثم نزيدو عليه السكر ونطلعوه مليح بالباتور حتى يبقى شاد روحو ثم نطلع الصفار حتى يتغير لونه للاصفر الفاتح مع قليل من عطر الليمون ثم نضيفوه على خليط البياض ونخلطو بالباتور مليح نحبسو الباتور ونضيف الفرينة ثم نخلط بسPاتيل ولا ملعقة خشبية رويدا رويدا مثلما في الصور 180 درجة حرارة الفرن المدة : 20 دقيقة نتي كي تستيها بعود خشبي تعرفي وكي تطيب طفي افرن و ما تخرجيهاش من الفرن افتحي الفرن شويا وخليها 10 دقايق ثم خرجيها نحيها من الصينية ديركت فوق كش منديل جاف / مخاطر هي تعرق / ههه ياو راهي تدير فالسبور مهم خليها تبرد تماما ثم قطعيها انا قسمت المستطيل على النص برك به نسهل عملية تقطيع الطبقات اوكي بالنسبة لكريم شانتي طلعتها اختي مع نصف ملعقة مرغرين بدرجة حرارة الغرفة وحليب بارد وقليل من الفاني اما القشدة المكثفة طلعتها مع سكر ناعم اولا شربي الكيكة بالسيرو اللي طيبتيه / حقا نحي شويا من هذاك السيرو ورجعيه فوق النار يثقل به ديري فيه الفواكه لي تقطعيها وتزيني بيها / ثم بعد السيرو ديري الكريمة عملت كراميل السكر به نشكل بيه اشكال للتزين كيما هذا والحمد لله كله بفضله تعالى اتمنى ان تجربوا وتنجح معكم ههه خلو طرونش لام ياسمين في أمان الله