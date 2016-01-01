100/100 كيكة ناجحة بالمنزل بالصور

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملىء السماوات والأرض وملىء ما بينهما وملىء ما شاء من بعد ،

أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين