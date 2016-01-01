تحضير نص اختراع البريد الإلكتروني للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 10:41.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    الفكرة العامة:
    عمل النيان قديما على تحسين حياته خاصة في مجالات الاتصال حيث وصل الى احدث وسيلة الا وهي
    البريد الالكتروني.

    الافكار الاساسية :
    -جعل وسائل الاتصال العالم قرية صغيرة واحلال مخترعيها مكانة مرموقة في العالم.
    2-ابداع مخترف التلغراف طريقة جديدة من طرق التواصل.
    3-بيان الكاتب اهم الاحداث في مجال الاتصال في القديم
    4-ظهور مجال جديد من مجالات الاتصال في سبعينيات القرن الماضي الا وهم البريد الالكتروني.
    5-دون التاريخ قديما اهم المخترعين و المبدعين في مجال الاتصال

    المغزى:
    الغاية او الاختراع

    تلخيص:
    بالرغم من أن التاريخ يذكر بكثير من الوفاء هؤلاء الأشخاص الذين ابتكروا وسائل الاتصالات السابقة ، إلا أن هذا التاريخ يكاد يغفل أحد أهم الشخصيات التي تركت بصماتها على سجل التقدم والحضارة الإنسان ، انه المخترع (( راي توملينسون )) ،الذي ابتكر لنا البريد الإلكتروني الذي نكاد نعتمد عليه بشكل شبه مطلق في تواصلنا مع الآخرين .
    يعتبر البريد الالكتروني e_mail أحد أهم ثمار ثورة الاتصالات في القرن الحالي ة و قد نجم عن ابتكاره ةاحداث قفزة نوعية هائلة في عالم التخاطب و تراسل المعطيات بين الناس ة لمختلف الأغراض الشخصية و الرسمية أو لنقل و تبادل المعلومات و الملفات على اختلاف أنواعها متخطيا بذلك حواجز المكان و الزمانة و ليتحول عالمنا الى أصغر من قرية تضم مختلف الأجناس و الأعراق و ليصبح التفاهم بينهم سهلا و ميسرا​
     
    NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 10:41
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