جديد مسابقة مميزون تأهل أعضاء واضافة مرحلة نهائية الرجاء الدخول

أهلا وسهلا بكم من جديد بعد الانقطاع الذي شهدته اللمة والذي أثر نوعا ما على مسابقة مميزون رأينا أنه من الأفضل أن نضيف مرحلة أخرى تكون نهائية للمسابقة حتى نرى مشاركات نوعية بشكل أفضل وقد قمنا بالاطلاع على جميع المواضيع وفرزها قبل كل شيء نشكر الجميع على المشاركة وجميع مواضيع المسابقة تجدونها هنا تجميع مواضيع مسابقة مميزون أما المواضيع التي ستتأهل معنا الى المرحلة النهائية هي : من منتدى الحياة الزوجية رفض المجتمع لتعدد الزوجات و قبوله لتعدد العشيقات مشاركتي في مسابقة مميزون لاريمان رفض المجتمع لتعدد الزوجات و قبوله لتعدد العشيقات مشاركتي في مسابقة مميزون نجمة البحر 20 { مميزون } رفض المجتمع لتعدد الزوجات و قبوله لتعدد العشيقات عاشقة الإحسان من منتدى التصوير الخاص : مشاركـتي في مسـآبقة ~ مميزونْ ~ { الارض الطيبة } عاشقة الجنّة الأَرْض الـطَّـيِـــبَة { مُمَيَّــــزُونْ } AmiR@RoRo مشاركتي في مسابقة مميزون {لأرض الطيبة} ~ Skor m@k من منتدى الطبخ : رأينا ان التطبيقات كانت متقاربة وجميعها جيدة وعليها يأتهلن مشاركتي في مسابقة مميزون Oum Loukmane مشاركتي في مسابقة مميزون سكون الفجر مشاركة *soumia hadj* في مسابقة مميزون soumia hadj من منتدى بوح القلم : المحبة ....مميزون ملاك التراب صُُدفَة ..مشارََكتِِي في (مميَزُون) كارلا من منتدى واش راك تهدر : مميزون الحمد لله على نعمة أنا جزائري... BLEU PEARL { مُمَيَّزُونْ }....حاجة مليحة وشكون قال بلادي ماشي مليحة ليليا مرام حاجة مليحة ....{ مُمَيَّزُونْ }.....و يقلك دزاير ما فيهاش الخير... habchisalaheddin كل الشكر لجميع من شارك معنا والآن الأعضاء الذين تأهلوا معنا عليكم بخوض المرحلة النهائية وهذه المواضيع المطروحة في كل مجال : منتدى الحياة الزوجية فكرة الموضوع تكون عن : عمل الزوجة هل يأثر على الحياة الزوجية ؟ يجب ان يكون الموضوع بقلم العضو+منسق وفيه لمسة خاصة للعضو مع متابعته لموضوعه يعني يكون متميز ليحقق شرط المسابقة. منتدى التصوير الخاص : المطلوب تطبيق هذا الدرس كأس ماء من تصويري واضافة لمسة خاصة على الموضوع من طرفكم منتدى الطبخ : تطبيق هذه الوصفة مع اضافة لمسة خاصة على الموضوع شُوصُون ~ من مطبخِي منتدى بوح القلم : كتابة خاطرة عن الحب انتم احرار في نوع الحب (عن حب الام،عن الحب، ..الخ منتدى واش راك تهدر: علاه الجزايري يخلي بلادو ويسافر لبلدان اخرى ؟ تكتبو حول هذا الموضوع وحاولو تتوسعو في الموضوع واللمسة الخاصة والتنسيق متنساوش ننتظر منكم مواضيع قوية للمرحلة النهائية بالتوفيق للجميع تحت اشراف : الامين محمد أم ياسمينdz