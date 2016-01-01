جديد مسابقة مميزون تأهل أعضاء واضافة مرحلة نهائية الرجاء الدخول

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏29 ديسمبر 2016 على 21:22.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أهلا وسهلا بكم من جديد

    بعد الانقطاع الذي شهدته اللمة والذي أثر نوعا ما على مسابقة مميزون


    رأينا أنه من الأفضل أن نضيف مرحلة أخرى تكون نهائية للمسابقة حتى نرى مشاركات نوعية بشكل أفضل


    وقد قمنا بالاطلاع على جميع المواضيع وفرزها

    قبل كل شيء نشكر الجميع على المشاركة

    وجميع مواضيع المسابقة تجدونها هنا



    أما المواضيع التي ستتأهل معنا الى المرحلة النهائية هي :


    من منتدى الحياة الزوجية








    20






    من منتدى التصوير الخاص :












    من منتدى الطبخ :

    رأينا ان التطبيقات كانت متقاربة وجميعها جيدة وعليها يأتهلن



    Oum Loukmane



    سكون الفجر






    من منتدى بوح القلم :









    من منتدى واش راك تهدر :













    كل الشكر لجميع من شارك معنا

    والآن الأعضاء الذين تأهلوا معنا

    عليكم بخوض المرحلة النهائية وهذه المواضيع المطروحة في كل مجال :


    منتدى الحياة الزوجية

    فكرة الموضوع تكون عن :

    عمل الزوجة هل يأثر على الحياة الزوجية ؟

    يجب ان يكون الموضوع بقلم العضو+منسق وفيه لمسة خاصة للعضو مع متابعته لموضوعه

    يعني يكون متميز ليحقق شرط المسابقة.


    منتدى التصوير الخاص :


    المطلوب تطبيق هذا الدرس


    واضافة لمسة خاصة على الموضوع من طرفكم


    منتدى الطبخ :


    تطبيق هذه الوصفة مع اضافة لمسة خاصة على الموضوع



    منتدى بوح القلم :

    كتابة خاطرة عن الحب

    انتم احرار في نوع الحب (عن حب الام،عن الحب، ..الخ


    منتدى واش راك تهدر:


    علاه الجزايري يخلي بلادو ويسافر لبلدان اخرى ؟


    تكتبو حول هذا الموضوع وحاولو تتوسعو في الموضوع

    واللمسة الخاصة والتنسيق متنساوش



    ننتظر منكم مواضيع قوية للمرحلة النهائية



    بالتوفيق للجميع


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    تحت اشراف :
    الامين محمد
    أم ياسمينdz

     
    Lovely ღ smile, آمِيْرَتُه و الامين محمد معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏29 ديسمبر 2016 على 21:22
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
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    منتدى الحوار والنقاش الهادف
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    يلا شباب بدنا ابداع يليق بالمسابقة
    و بهته المـــرحلة
    ابـــــــــــــــداع و ليس مواضيع عادية
     
    الامين محمد, ‏29 ديسمبر 2016 على 21:28
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
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    الف مبرروك للمتأهلين
    و إِنْ شَاْءَ اللَّه بالتوفيق
    في المتابعة(y)
     
    yaso ياسمين, ‏29 ديسمبر 2016 على 21:30
    #3
  4. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    Nëvêr Lànd
    السلام عليكم

    بارك الله فيكم . .

    بالنسبة لأم لقمان فهي حاليا بالعمرة يعني ما تقدرش تشارك في هاذ المرحلة :( للأسف
    ادعولها ربي يرجعهالنا بالسلآمة و يتقبل منها

    عقوبة ليكم ان شا الله ^^

    بالتوفيق للبقية :)
     
    آمِيْرَتُه معجب بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏29 ديسمبر 2016 على 21:33
    #4
  5. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
    :: مشرفة ::
    منتدى عـالم المـرأة الخـاص
    منتدى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

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    السلام عليكم
    مبارك للمتأهلين
    وبالتوفيق في بقية المراحل
     
    آمِيْرَتُه, ‏29 ديسمبر 2016 على 21:52
    #5