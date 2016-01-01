ذكاء معلمة

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قامت معلمة في إحدى المدارس بعمل درس نموذجي للطالبات عن الحجاب وفوائدة للمرأة، فعندما أتت الحصة المقررة لعمل هذا الدرس، قامت بتوزيع مجموعة من الحلوى على الطالبات، وهي على نوعين : بعضها كان بغلاف المصنع له، والبعض الآخر بدون الغلاف.

وبعد أن وزعت جميع هذه الحلوى على الطالبات، وجدت أن جميع الطالبات قد أخذوا الحلوى ذات غلاف المصنع.

ثم قالت المعلمة للطالبات :

لماذا لم تأخذن الحلوى التي ليس لها غلاف؟

فكان الجواب بكل تأكيد هو :

لأن الحلوى التي ليس لها غلاف قد تكون مجرثمةأو وسخة، وبالتالي تضرنا!

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فقالت المعلمة :

هذه الحلوى مثلكن، والغلاف مثل الحجاب،كثيرآت اللآتي يؤمن أن الحجاب ليس بفرض ..!

ولكن لو تأملنا قليلاً نجد أن الكون كله يتحجب :

1. الكرة الأرضية عليها غلاف

2. و الثمار الندية عليها غلاف

3. و السيف يحفظ داخل غمده

4. والقلم بدون غطاء يجف حبره وتنعدم فائدته و يلقى تحت الاقدام لأنه فقد الغطاء

5. و التفاحة لو نزعت قشرتها و تركتها فسدت

6. و الموز لو نزعت قشرته انقلب أسود

7. ترى لماذا تغلف بناتنا كتبهن و دفاترهن ؟إلا لحمايتها !

و المرأة زهرة جميلة الكل يشتهي أن يقطفها فلابد أن نحميها بالحجاب الشرعي

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