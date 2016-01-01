ذكاء معلمة

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة آمِيْرَتُه, ‏29 ديسمبر 2016 على 21:48.

  1. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
    :: مشرفة ::
    منتدى عـالم المـرأة الخـاص
    منتدى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2011
    المشاركات:
    14,373
    الإعجابات المتلقاة:
    16,764
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سوق أهراس
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

    مرحبا بالجميع
    قرأت قصة عن الحجاب : الكون كله يلبس الحجاب أعجبتني فأردت نقلها لعل المغزى يصل للأخوات وتستفدنّ منها

    [​IMG]
    ..........
    قامت معلمة في إحدى المدارس بعمل درس نموذجي للطالبات عن الحجاب وفوائدة للمرأة، فعندما أتت الحصة المقررة لعمل هذا الدرس، قامت بتوزيع مجموعة من الحلوى على الطالبات، وهي على نوعين : بعضها كان بغلاف المصنع له، والبعض الآخر بدون الغلاف.
    وبعد أن وزعت جميع هذه الحلوى على الطالبات، وجدت أن جميع الطالبات قد أخذوا الحلوى ذات غلاف المصنع.
    ثم قالت المعلمة للطالبات :     لماذا لم تأخذن الحلوى التي ليس لها غلاف؟
    فكان الجواب بكل تأكيد هو : لأن الحلوى التي ليس لها غلاف قد تكون مجرثمةأو وسخة، وبالتالي تضرنا!..
    فقالت المعلمة :     هذه الحلوى مثلكن، والغلاف مثل الحجاب،كثيرآت اللآتي يؤمن أن الحجاب ليس بفرض ..!
    ولكن لو تأملنا قليلاً نجد أن الكون كله يتحجب :
    1. الكرة الأرضية عليها غلاف
    2. و الثمار الندية عليها غلاف
    3. و السيف يحفظ داخل غمده
    4. والقلم بدون غطاء يجف حبره وتنعدم فائدته و يلقى تحت الاقدام لأنه فقد الغطاء
    5. و التفاحة لو نزعت قشرتها و تركتها فسدت
    6. و الموز لو نزعت قشرته انقلب أسود
    7. ترى لماذا تغلف بناتنا كتبهن و دفاترهن ؟إلا لحمايتها !
    و المرأة زهرة جميلة الكل يشتهي أن يقطفها فلابد أن نحميها بالحجاب الشرعي ...
    من أروع ما قرأت وأنت ما رأيكِ!؟
     
    عبير الغرام و جيهان جوجو معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏29 ديسمبر 2016 على 21:48
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    6,883
    الإعجابات المتلقاة:
    17,650
    نقاط الجوائز:
    351
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    قصة في قمة الروعة ماشاءلله
    اسلوبها في اقناع الطالبات ذكي
    وياريت البنات اللواتي غير محجبات حجااب شرعيا يهتدين
    ويصن اجسامهن الطاهرات من الاعين الخبيثة
    فالحجاب يدل على احتشامهن وطهارتهن
    بارك الله فيك وجزاك كل خير على الموضوع الهادف
    بالتوفيق^^
     
    عبير الغرام معجب بهذا.
    جيهان جوجو, ‏29 ديسمبر 2016 على 21:59
    #2
  3. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,769
    الإعجابات المتلقاة:
    4,213
    نقاط الجوائز:
    191
    جزاكم الله كل خير هذه القصة الجميلة
    ليت قومي يعلمون
     
    عبير الغرام و آمِيْرَتُه معجبون بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏29 ديسمبر 2016 على 22:03
    #3
  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
    :: مشرفة ::
    منتدى عـالم المـرأة الخـاص
    منتدى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2011
    المشاركات:
    14,373
    الإعجابات المتلقاة:
    16,764
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سوق أهراس
    اللهم آمين
    شكرا على المرور
     
    عبير الغرام و MOHAMED LAMINE7 معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏29 ديسمبر 2016 على 22:11
    #4
  5. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    863
    الإعجابات المتلقاة:
    1,557
    نقاط الجوائز:
    51
    السلام عليكم
    قصة رااااائعة
    بارك الله فيك اختي الكريمة
     
    عبير الغرام, ‏29 ديسمبر 2016 على 22:18
    #5