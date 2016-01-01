حصرياً: كيكة البسكويت من مطبخ سكون الفجر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم جميعاً، كيف حالكم؟ أسأل الله أن تكونوا بخير سأقدم لكم اليوم كيك البسكويت من مطبخي وعلى طريقتي الخاصة لنبدأ بسم الله المقادير بسكويت عادي 1 كوب كريما 3 ملاعق كبيرة سكر 2 ملعقة كبيرة كاكاو 1 كوب حليب شوكولا سائلة للتزين طريقة التحضير قمت بوضع كيس التغليف في قاع القالب الذي سأصنع فيه الكيك ثم قمت بوضع قطع البسكوت في الحليب ورصها في القالب على الشكل التالي ثم قمت بخفق الكريما السائلة مع الكاكاو الى أن إشتد قوامها ثم أضفت السكر وقمت بتقليبها ثم وضعت كمية من الكريما المخفوقة وسط البسكويت كما في الصورة ثم أعدت الكرّة مع قطع البسكويت وتغطيسها في الحليب ثم رصها فوق الكريما وبقيت على هذا المنوال حتى أنهيت الطبقات وحصلت على ثلاث طبقات في هذا القالب والطبقة الرابعة ستكون الأخيرة ثم قمت بطوي أطراف كيس التغليف ووضعت قطعة أخرى فوقه ثم أدخلته الفريزر [ المجمدة ] بعد أربع ساعات قمت بإخراج الكيكة من القالب وزينتها بالشوكولا السائلة وها هي من الداخل أتمنى أن تجربوها وتعجبكم أحبتي في الله إلى الملتقى مع وصفات جديدة وحصرية في أمان الله