حصرياً: دجاج مشوي بالفرن على طريقتي

الموضوع في 'وصفات الأطباق الرئيسية الحصرية والمجربة' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏31 ديسمبر 2016 على 13:55.

  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    السلاااااااااام عليكم ورحمة الله
    أكثر أقسام المطبخ حباً في قلبي هوو هاااد تبع الأطباق الرئيسية :Love:
    ندخل في المهم، اليوم رح قدملكم طبق من تحضيري الخاص
    وبتمنى يعجبكم وتجربوه لأنو عنجد رووعة :giggle:
    نبدأ بسم الله

    المقادير
    2 كيلو دجاج
    4 حبات بطاطا متوسطة مقطعة دوائر
    2 حبات متوسطة بصل مقطعة حلقات
    نص كوب بقدونس
    2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم
    1 ملعقة صلصة الشطة [ هريسة ]
    شرائح نصف ليمونة
    4 ملاعق كبيرة زيت زيتون


    التوابل
    ملح حسب الرغبة
    ملعقة صغيرة فلفل أسود
    ملعقة صغيرة ونصف كزبرة

    [​IMG]

    طريقة التحضير
    قمت بوضع كل المكونات في صينية وقمت بخلط كل المكونات خلطاً جيداً كما هو موضح في الصورة
    ثم أضفت شرائح الليمون


    [​IMG]

    ثم قمت تغليفها بورق الألمنيوم وجهت الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وتركت الصينية في الفرن
    لمدة ساعتين ونصف ثم كشفتها وقمت بتحمير قطع الدجاج


    [​IMG]

    [​IMG]

    ثم قدمته مع الرز الأبيض والسلطة
    أتمنى أن يكون أعجبكم ونال رضاكم وإلى الملتقى بإذن الله مع وصفات جديدة
    في أمان الله :kiss:

     
    عبير الغرام معجب بهذا.
    سكون الفجر, ‏31 ديسمبر 2016 على 13:55
    #1
  2. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    بارك الله فيكم
     
    عبير الغرام معجب بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏31 ديسمبر 2016 على 13:58
    #2
  3. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك اختي الكريمة
    رووووعة مشكووورة حبيبتي
     
    عبير الغرام, ‏31 ديسمبر 2016 على 14:04
    #3