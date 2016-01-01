حصرياً: دجاج مشوي بالفرن على طريقتي

السلاااااااااام عليكم ورحمة الله أكثر أقسام المطبخ حباً في قلبي هوو هاااد تبع الأطباق الرئيسية ندخل في المهم، اليوم رح قدملكم طبق من تحضيري الخاص وبتمنى يعجبكم وتجربوه لأنو عنجد رووعة نبدأ بسم الله المقادير 2 كيلو دجاج 4 حبات بطاطا متوسطة مقطعة دوائر 2 حبات متوسطة بصل مقطعة حلقات نص كوب بقدونس 2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم 1 ملعقة صلصة الشطة [ هريسة ] شرائح نصف ليمونة 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون التوابل ملح حسب الرغبة ملعقة صغيرة فلفل أسود ملعقة صغيرة ونصف كزبرة طريقة التحضير قمت بوضع كل المكونات في صينية وقمت بخلط كل المكونات خلطاً جيداً كما هو موضح في الصورة ثم أضفت شرائح الليمون ثم قمت تغليفها بورق الألمنيوم وجهت الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وتركت الصينية في الفرن لمدة ساعتين ونصف ثم كشفتها وقمت بتحمير قطع الدجاج ثم قدمته مع الرز الأبيض والسلطة أتمنى أن يكون أعجبكم ونال رضاكم وإلى الملتقى بإذن الله مع وصفات جديدة في أمان الله