نتائـج أوسكــار اللمة الجزائـــرية لسنة 2016

ألُفَ ألُفَ مٌبّرَوَوَكِ

لُلُفَائزُيَنَ

وَشِكِرَ لُكِلُ مٌنَ سِاُهمٌ فَيَ

فَيَ

ُهذَا الُصّرَحُ الُجْمٌيَلُ

سِوَاء اْعضُاء اوَ مٌشِرَفَيَنَ اوَ ادِارَيَيَنَ

تْحُيَاتْيَ...

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