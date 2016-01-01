نتائـج أوسكــار اللمة الجزائـــرية لسنة 2016

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:40.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,843
    الإعجابات المتلقاة:
    52,263
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    kalama/djelfa
    [​IMG]
    بعد تحية الإسلام نتقدم بأجمل تحيات الإحترام والتقدير لكل الأعضاء

    كما وعدناكم ها نحن نضرب لكم موعدا هذه الليلة من أجل الإعلان عن

    الأسماء الفائزة في أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2016

    [​IMG]


    وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة

    بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم

    دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه

    من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة


    أفضل عضو/ أفضل عضوة:

    هما
    habchisalaheddin
    sosobibicha
    يتحصلان على
    وسام
    [​IMG]
    + 1000 نقطة شرفية


    -- الأعضاء المرشحون --

    NOUREDDINE 31
    Mr Brahim
    أسير نفسي
    seifellah
    issac570
    habchisalaheddin
    حمزةusma
    Abdelhalim Bend
    الخليـل
    الطيب الجزائري84
    العَنْقَاءُ
    rycerz

    Oum Loukmane
    @R@ZIK
    كارلا
    "viola"
    ملاك التراب
    أم عثمان
    قطر الندى
    Hiba habouba
    bouchra la charemonte
    zohor kfz
    Djaouid 98
    sosobibicha
    Malika Tlm
    عاشقة الكرة
    Twinkle Stars
    باتنية و نص
    نعمات
    sozy
    hadil2044
    GI Joe
    يتحصلون على وسام الترشح
    [​IMG]
    + 300 نقطة شرفية

    أفضل مشرف /أفضل مشرفة:

    الامين محمد
    سكون الفجر

    وسام أفضل مشرف/وسام أفضل مشرفة

    [​IMG]
    + 1000 نقطة شرفية



    -- المشرفون المرشحون لأفضل مشرف للسنة ( منظمون قبل أو في بداية 2016) --

    hakim story
    Skor m@k

    -- المشرفات المرشحات ( منظمات قبل أو في بداية2016) --

    sarakoukou
    لؤلؤة قسنطينة
    أم منيــــــر

    الذين ترشحوا يتحصلون على وسام
    الترشح ++ 300 نقطة شرفية


    أفضل عضو شرفي:
    ЯέКîά Яồมkà
    تتحصل على وسام

    [​IMG]
    + 1000 نقطة شرفية

    -- أعضاء الشرف المرشحون --

    بقايا إنسان
    rose09000
    وسام الترشح+

    + 300 نقطة شرفية

    -- المشرفون المرشحون *مشرف متألق* (انضموا حديثا او قديما) --

    Ma$Ter
    أبو عبد السميع
    امين احمد

    الفائز Ma$Ter
    يتحصل على وسام المشرف المتألق +1000 نقطة شرفية
    البقية على وسام الترشح+300 نقطة شرفية


    -- المشرفون المرشحون *مشرف فعال* (انضموا حديثا أو قديما) --

    ابو ليث
    KimoB
    ملامح شاعر
    الفائز ابو ليث
    يتحصل على وسام المشرف الفعال +1000 نقطة شرفية
    البقية على وسام الترشح+300 نقطة شرفية

    -- المشرفات المرشحات *مشرفة متألقة* (انضممن حديثا او قديما) --

    جيهان جوجو
    أشــواق19
    آمِيْرَتُه
    ليليا مرام

    الفائزة آمِيْرَتُه تتحصل على وسام المشرف المتألق +1000 نقطة شرفية
    البقية تتحصلن على وسام الترشح+300 نقطة شرفية

    -- المشرفات المرشحات *مشرفة فعالة* (انضممن حديثا أو قديما) --

    yaso ياسمين
    حكاية القمر
    بنقابي افتخر
    Đỉaмơŋđ

    الفائزة بنقابي افتخر تتحصل على وسام المشرف الفعال+1000 نقطة شرفية
    البقية تتحصلن على وسام الترشيح+300 نقطة شرفية.

    -- المرشحون لأفضل مشرف تميز خلال مشواره لسنوات --

    الزهرة الحمراء
    أم لينة
    AmiR@RoRo
    الفائزة الزهرة الحمراء
    تتحصل على وسام افضل مشرف+1000 نقطة شرفية
    البقية على وسام الترشح+300 نقطة شرفية.

    -- المراقبون المرشحون --

    Djamel.Dz
    حكيك
    ابوندى
    الحلم الوردي

    افضل مراقب
    ابوندى
    يتحصل على وسام+1000 نقطة شرفية
    البقية على وسام الترشح+300 نقطة شرفية.

    + سيتم تكريم الأعضاء الذين يفيدون في منتدى مشكلتي وهذه أسماء المرشحين :

    خديجةph
    رابح66
    الصارم المسلول

    افضل عضو في منتدى مشكلتي :
    خديجةph
    تتحصل على وسام+1000 نقطة شرفية
    البقية وسام الترشح+300 نقطة شرفية.


    -- المواهب المرشحة --
    في فن الرسم لدينا :

    من رسمي العشوائي والتقني
    soumia hadj

    تفضلوا.... رأيكم يهمني
    نورالدين 38
    الموهبة الفائزة هي :
    من رسمي العشوائي والتقني
    soumia hadj
    تتحصل معنا على وسام افضل موهبة +1000 نقطة شرفية
    اما نورالدين 38 يتحصل على وسام الترشح+300 نقطة شرفية
    في فن التصوير لدينا :

    [ حصري ] , تصويري في رمضـآنْ
    Naz iha

    ما اخترتــه لكم من مكتبة صوري
    ضيوف وسـنغادر

    لقطـآآت من عدســتِـي
    sarah_97

    ''من عدستي'' ايوب فوتوغرافي -
    aYyÖub aDaM

    سلسلة ما أجمل بلادي ( مستغانم II )
    Oussama Golden Bird

    الموهبة الفائزة هي :
    [ حصري ] , تصويري في رمضـآنْ
    Naz iha
    تتحصل معنا على وسام افضل موهبة+1000 نقطة شرفية
    البقية يتحصلون على وسام الترشح+300 نقطة شرفية.
    في فن المهارات اليدوية لدينا :

    عش البلبل بالمراحل
    Fatiha Ben

    شمعآتي ^^( عمآيل ايديآ وحيآة عينيآ )
    ملكًة الاحسآس
    الموهبة الفائزة معنا هي
    شمعآتي ^^( عمآيل ايديآ وحيآة عينيآ )
    ملكًة الاحسآس
    تتحصل معنا على وسام افضل موهبة+1000 نقطة شرفية
    Fatiha Ben
    تتحصل على وسام الترشح+300 نقطة شرفية

    في التصميم :

    شعاري الجديد Chameleon مع التحريك
    Rochdi.dz

    لاصحاب الخبرة ما رايكم في هذه التصاميم
    Msb security
    افضل موهبة معنا
    شعاري الجديد Chameleon مع التحريك
    Rochdi.dz
    يتحصل على وسام افضل موهبة+1000 نقطة شرفية
    Msb securityيتحصل على وسام الترشح+300 نقطة شرفية.

    في فن كتابة الخواطر والأشعار لدينا :

    عيد ميلادي الثامن و الثلاثين !! ♡♡
    هآلة

    ذَآتَ يَومٍٍ . . كُنتُ طٍفلآ صَغٍير !
    Lovely ღ smile

    هذا النبيُّ نزل من الوادي أُميٌ
    نِدَاءً خَفِيًّا

    فناء "الياء" !؟
    *حزن النبلاء*

    مأساة.. طفل عربيّ..
    فارس البوح

    ضفاف الخريف المتساقط
    bleu roi

    الفائز في هذه المجموعة
    هذا النبيُّ نزل من الوادي أُميٌ
    نِدَاءً خَفِيًّا
    يتحصل على وسام افضل موهبة+1000 نقطة شرفية
    البقية يتحصلون على وسام الترشح+300 نقطة شرفية.


    -- المواضيع المرشحة --

    من منتدى النقاش

    تشجيع المنتوج المحلي..منتجاتنا الجزائرية
    حفيدة الخنساء

    من المنتدى العام

    الطريق إلى حبك..
    نزهة الفلاح

    من منتدى واش راك تهدر:

    صاحبك سااااااااااااااااامط
    قرصان الساحل

    من منتدى عادات وتراث وتقاليد الجزائر:

    يناير وعادات الأمازيغ في حدث بالجامعة بعدستي حصري على لمتي
    BLEU PEARL

    من منتدى هنا فرغ واش كاين في قلبك

    آدم و حواء يتساألان (العدد الثاني)
    Princesse Diyor

    من عالم الأدب :

    [[ موضوع تعلمي تفاعلي عن الشعر الحر = شعر التفعيلة ]
    أمير جزائري حر

    من منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم :
    سلسلة بأعدادها
    طفولتك أيها العضو/ة اللماوي تحت عدساتنا
    نجمة البحر20

    الموضوع الفائز هو
    يناير وعادات الأمازيغ في حدث بالجامعة بعدستي حصري على لمتي
    BLEU PEARL
    تتحصل صاحبته على وسام افضل موضوع+1000 نقطة شرفية
    البقية يتحصلون على وسام الترشح+300 نقطة شرفية.


    تحية لكل الساهرين على تقدم هذا الصرح إلى الأمام
    لكل من يساهم بوقته ومجهوداته لإحياء هذا الصرح
    لكل من يبث الروح الحية التي تنبض أخوة داخل المنتدى
    لكل من مازالوا أو غادرونا لأسباب

    كونوا بخير


    -ادارة منتدى اللمة الجزائرية-


    ملاحظة:سيتم توزيع الجوائز حين يتم التعديل على المنتدى بشكل نهائي.









     
    sosobibicha, AmiR@RoRo, *amani* و 4 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:40
    #1
  2. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,006
    الإعجابات المتلقاة:
    19,069
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    ألف مبروك للفائزين
    كل واحد باسمه
    ومزيد من العطاء ان شاء الله ^^
    مع اني توقعت فوز الاخت الحلم الوردي لكن حظ اوفر لها المرة القادمة
     
    التعديل الأخير: ‏31 ديسمبر 2016 على 23:57
    سكون الفجر معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:46
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2013
    المشاركات:
    8,571
    الإعجابات المتلقاة:
    22,722
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    ياااااااااااااااااااااااااااااا الله شووووو فرحت والله من جوييييت قلبي ❤❤❤❤❤
    منشان الله ما حدا يآخذني عم اكتب بلهجتي ها هههه
    مباااااارك لييييي ولكل الفائزين وبتمنى نكون عند حسن ظن الجميع
    والله فرحت كتير لاني ما كنت بتوقع نفسي بين الفايزيييين ❤

    مبارك للجميع، الله يجزيكم الخير ويوفقكم ويعنيا ربي على حمل هالمسؤولية ويعطينا القوة على تقديم الأفضل ان شاء الله

    مبااااااارك لكم جميعاً، أحبكم في الله ❤
     
    yaso ياسمين و حكاية قمر معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:53
    #3
  4. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,211
    الإعجابات المتلقاة:
    3,195
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    دارنا
    الف الف مبرووووووك لكل الفائزين .عقبال لنجاحات اكثر و اكثر و اكثر :D:D:D:D:D:D
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    فيتامين سي, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:57
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    3,491
    الإعجابات المتلقاة:
    7,723
    نقاط الجوائز:
    191
    الإقامة:
    جزر القمر
    ألُفَ ألُفَ مٌبّرَوَوَكِ
    لُلُفَائزُيَنَ
    وَشِكِرَ لُكِلُ مٌنَ سِاُهمٌ فَيَ
    فَيَ
    ُهذَا الُصّرَحُ الُجْمٌيَلُ
    سِوَاء اْعضُاء اوَ مٌشِرَفَيَنَ اوَ ادِارَيَيَنَ
    تْحُيَاتْيَ...
     
    yaso ياسمين, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:58
    #5
  6. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 ديسمبر 2013
    المشاركات:
    5,642
    الإعجابات المتلقاة:
    17,652
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    تلمسان...الجزائر
    الف مبروك للجميع
    المزيد من التالق ان شاء الله
    شكرا لكل الساهرين على هذا الصرح العظيم
     
    أم منيــــــر, ‏1 جانفي 2017 على 00:02
    #6
  7. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,046
    الإعجابات المتلقاة:
    2,449
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جيجل
    السلام عليكم
    الف مبرووووك للفائزين المتألقين
    مزيدا من التقدم والنجاح
     
    *amani*, ‏1 جانفي 2017 على 00:03
    #7
  8. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 جوان 2013
    المشاركات:
    13,833
    الإعجابات المتلقاة:
    35,626
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم في العام الجديد ههه
    مبارك للفائزين وحظ اوفر للبقية
    وجزيل الشكر لكل من ساهم في تطوير المنتدى واثرائه
    مزيدا من التالق والنجاح
     
    AmiR@RoRo, ‏1 جانفي 2017 على 00:15
    #8
  9. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,631
    الإعجابات المتلقاة:
    2,905
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام
    ألف ألف مبروك لكل فائزين وكل عام وأنتم بخير
    انشاء الله يدخل علينا بصحة والعافية
     
    نعمات, ‏1 جانفي 2017 على 00:24
    #9
  10. sosobibicha

    sosobibicha :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أوت 2015
    المشاركات:
    2,016
    الإعجابات المتلقاة:
    5,672
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم
    هههه و الله هذا اول خبر مفرح يوصلني مع بداية 2017 :Love::LOL:
    الف مبروك للجميع و شكرا لكم و بارك الله فيكم
    مزيدا من التألق و النجاح ان شاء الله
    دمتم بخير
    في امان الله
     
    sosobibicha, ‏1 جانفي 2017 على 00:24
    #10