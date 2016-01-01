نتائـج أوسكــار اللمة الجزائـــرية لسنة 2016

بعد تحية الإسلام نتقدم بأجمل تحيات الإحترام والتقدير لكل الأعضاء كما وعدناكم ها نحن نضرب لكم موعدا هذه الليلة من أجل الإعلان عن الأسماء الفائزة في أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2016 وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة أفضل عضو/ أفضل عضوة: هما habchisalaheddin sosobibicha يتحصلان على وسام + 1000 نقطة شرفية -- الأعضاء المرشحون -- NOUREDDINE 31 Mr Brahim أسير نفسي seifellah issac570 habchisalaheddin حمزةusma Abdelhalim Bend الخليـل الطيب الجزائري84 العَنْقَاءُ rycerz Oum Loukmane @R@ZIK كارلا "viola" ملاك التراب أم عثمان قطر الندى Hiba habouba bouchra la charemonte zohor kfz Djaouid 98 sosobibicha Malika Tlm عاشقة الكرة Twinkle Stars باتنية و نص نعمات sozy hadil2044 GI Joe يتحصلون على وسام الترشح + 300 نقطة شرفية أفضل مشرف /أفضل مشرفة: الامين محمد سكون الفجر وسام أفضل مشرف/وسام أفضل مشرفة + 1000 نقطة شرفية -- المشرفون المرشحون لأفضل مشرف للسنة ( منظمون قبل أو في بداية 2016) -- hakim story Skor m@k -- المشرفات المرشحات ( منظمات قبل أو في بداية2016) -- sarakoukou لؤلؤة قسنطينة أم منيــــــر الذين ترشحوا يتحصلون على وسام الترشح ++ 300 نقطة شرفية أفضل عضو شرفي: ЯέКîά Яồมkà تتحصل على وسام + 1000 نقطة شرفية -- أعضاء الشرف المرشحون -- بقايا إنسان rose09000 وسام الترشح+ + 300 نقطة شرفية -- المشرفون المرشحون *مشرف متألق* (انضموا حديثا او قديما) -- Ma$Ter أبو عبد السميع امين احمد الفائز Ma$Ter يتحصل على وسام المشرف المتألق +1000 نقطة شرفية البقية على وسام الترشح+300 نقطة شرفية -- المشرفون المرشحون *مشرف فعال* (انضموا حديثا أو قديما) -- ابو ليث KimoB ملامح شاعر الفائز ابو ليث يتحصل على وسام المشرف الفعال +1000 نقطة شرفية البقية على وسام الترشح+300 نقطة شرفية -- المشرفات المرشحات *مشرفة متألقة* (انضممن حديثا او قديما) -- جيهان جوجو أشــواق19 آمِيْرَتُه ليليا مرام الفائزة آمِيْرَتُه تتحصل على وسام المشرف المتألق +1000 نقطة شرفية البقية تتحصلن على وسام الترشح+300 نقطة شرفية -- المشرفات المرشحات *مشرفة فعالة* (انضممن حديثا أو قديما) -- yaso ياسمين حكاية القمر بنقابي افتخر Đỉaмơŋđ الفائزة بنقابي افتخر تتحصل على وسام المشرف الفعال+1000 نقطة شرفية البقية تتحصلن على وسام الترشيح+300 نقطة شرفية. -- المرشحون لأفضل مشرف تميز خلال مشواره لسنوات -- الزهرة الحمراء أم لينة AmiR@RoRo الفائزة الزهرة الحمراء تتحصل على وسام افضل مشرف+1000 نقطة شرفية البقية على وسام الترشح+300 نقطة شرفية. -- المراقبون المرشحون -- Djamel.Dz حكيك ابوندى الحلم الوردي افضل مراقب ابوندى يتحصل على وسام+1000 نقطة شرفية البقية على وسام الترشح+300 نقطة شرفية. + سيتم تكريم الأعضاء الذين يفيدون في منتدى مشكلتي وهذه أسماء المرشحين : خديجةph رابح66 الصارم المسلول افضل عضو في منتدى مشكلتي : خديجةph تتحصل على وسام+1000 نقطة شرفية البقية وسام الترشح+300 نقطة شرفية. -- المواهب المرشحة -- في فن الرسم لدينا : من رسمي العشوائي والتقني soumia hadj تفضلوا.... رأيكم يهمني نورالدين 38 الموهبة الفائزة هي : من رسمي العشوائي والتقني soumia hadj تتحصل معنا على وسام افضل موهبة +1000 نقطة شرفية اما نورالدين 38 يتحصل على وسام الترشح+300 نقطة شرفية في فن التصوير لدينا : [ حصري ] , تصويري في رمضـآنْ Naz iha ما اخترتــه لكم من مكتبة صوري ضيوف وسـنغادر لقطـآآت من عدســتِـي sarah_97 ''من عدستي'' ايوب فوتوغرافي - aYyÖub aDaM سلسلة ما أجمل بلادي ( مستغانم II ) Oussama Golden Bird الموهبة الفائزة هي : [ حصري ] , تصويري في رمضـآنْ Naz iha تتحصل معنا على وسام افضل موهبة+1000 نقطة شرفية البقية يتحصلون على وسام الترشح+300 نقطة شرفية. في فن المهارات اليدوية لدينا : عش البلبل بالمراحل Fatiha Ben شمعآتي ^^( عمآيل ايديآ وحيآة عينيآ ) ملكًة الاحسآس الموهبة الفائزة معنا هي شمعآتي ^^( عمآيل ايديآ وحيآة عينيآ ) ملكًة الاحسآس تتحصل معنا على وسام افضل موهبة+1000 نقطة شرفية Fatiha Ben تتحصل على وسام الترشح+300 نقطة شرفية في التصميم : شعاري الجديد Chameleon مع التحريك Rochdi.dz لاصحاب الخبرة ما رايكم في هذه التصاميم Msb security افضل موهبة معنا شعاري الجديد Chameleon مع التحريك Rochdi.dz يتحصل على وسام افضل موهبة+1000 نقطة شرفية Msb securityيتحصل على وسام الترشح+300 نقطة شرفية. في فن كتابة الخواطر والأشعار لدينا : عيد ميلادي الثامن و الثلاثين !! ♡♡ هآلة ذَآتَ يَومٍٍ . . كُنتُ طٍفلآ صَغٍير ! Lovely ღ smile هذا النبيُّ نزل من الوادي أُميٌ نِدَاءً خَفِيًّا فناء "الياء" !؟ *حزن النبلاء* مأساة.. طفل عربيّ.. فارس البوح ضفاف الخريف المتساقط bleu roi الفائز في هذه المجموعة هذا النبيُّ نزل من الوادي أُميٌ نِدَاءً خَفِيًّا يتحصل على وسام افضل موهبة+1000 نقطة شرفية البقية يتحصلون على وسام الترشح+300 نقطة شرفية. -- المواضيع المرشحة -- من منتدى النقاش تشجيع المنتوج المحلي..منتجاتنا الجزائرية حفيدة الخنساء من المنتدى العام الطريق إلى حبك.. نزهة الفلاح من منتدى واش راك تهدر: صاحبك سااااااااااااااااامط قرصان الساحل من منتدى عادات وتراث وتقاليد الجزائر: يناير وعادات الأمازيغ في حدث بالجامعة بعدستي حصري على لمتي BLEU PEARL من منتدى هنا فرغ واش كاين في قلبك آدم و حواء يتساألان (العدد الثاني) Princesse Diyor من عالم الأدب : [[ موضوع تعلمي تفاعلي عن الشعر الحر = شعر التفعيلة ] أمير جزائري حر من منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم : سلسلة بأعدادها طفولتك أيها العضو/ة اللماوي تحت عدساتنا نجمة البحر20 الموضوع الفائز هو يناير وعادات الأمازيغ في حدث بالجامعة بعدستي حصري على لمتي BLEU PEARL تتحصل صاحبته على وسام افضل موضوع+1000 نقطة شرفية البقية يتحصلون على وسام الترشح+300 نقطة شرفية. تحية لكل الساهرين على تقدم هذا الصرح إلى الأمام لكل من يساهم بوقته ومجهوداته لإحياء هذا الصرح لكل من يبث الروح الحية التي تنبض أخوة داخل المنتدى لكل من مازالوا أو غادرونا لأسباب كونوا بخير -ادارة منتدى اللمة الجزائرية- ملاحظة:سيتم توزيع الجوائز حين يتم التعديل على المنتدى بشكل نهائي.