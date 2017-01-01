فِـــنـــجـــآن قَـــهـــوتـــي .. سكون الفجر

اليوم الأحد الموافق 2017.01.01 م الموافق 1438.03.02 ه أفتتح مدونتي الآن مدونتي الثانية في هذا المنتدى الرآقي والذي أعتبره مصدر سعادتي ومتنفسي الوحيد سأفتتح مدونتي هذه على أمل أن أكتب فيها عن السعادة أكثر من التعاسة أسأل الله أن يحقق لي ما أتمناه وما أسعى لتحقيقه وأسأله سبحانه أن يقوي قلبي وأن يرزقني الرحمة وينزل عليّ وعليكم السَكينة وأن ينصرنا على أعداءنا وأسأله أن يحرر بلآدي فلسطين العراق سوريا بورما مصر، آمين يارب العالمين مدونتي بعنوان فـِــــــنـــــــجـــــــآن قَـــــهــــوتـــــي وفي بداية هذه المدونة أحب أن أهديكم هذه الكلمات الرائعة وأتمنى من كل مجروح ومن كل من يظن أنه سقط ولا يستطيع النهوظ أقول له .. ــهــآ أنا لست ممن قال كان أبي, بل قلت للأكوان هآ أنا ذا عزمٌ و إصرارٌ ملئ قلبي, لم يثنني قولٌ لذاك و ذا هـــآ أنـــــآ ذآ , أروي الحياة سعادةً وتفاؤلا هـــــآ أنــــــآ ذآ, لا مستحيل يعيقني في الكون لا كم قال لي بعضٌ: "ستبقى هنا, انظر لطول الدرب، لن تجني" ما كنت أسمعهم فذاك أنا, حرٌ طليقٌ واثقاً أبني هـــــــآ أنـــــآ ذآ, أروي الحياة سعادة و تفاؤلا هـــــآ أنــــــآ ذآ, لا مستحيل يعيقني في الكون لا ليس دربي من ورود, كان شوكاً قاسياً طول الطريق إن تعثرت ألاقي من يجود, حب أهلي، قربهم، صدق الصديق لست أنسى أنني يوما سعيت، فارتقيت، كي أغني للوجود هـــــآ أنـــــآ ذآ, أروي الحياة سعادة و تفاؤلا هـــــآ أنــــــآ ذآ, لا مستحيل يعيقني في الكون لا أتمنى أن لا يعيقكم في الكون شيء وأسأل الله أن يسعد قلوبكم الصغيرة في الحجم الكبيرة في الحب والعطاء أُحِـــــــــــــــــــــــــبـــُـــــــــــــــــــــــكـُــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الله تقبلوا خالص إحترامي وتقديري ســـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــر