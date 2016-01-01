صلصة جبن من مطبخي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك انواع كثيرة من صلصات الجبن وهذه واحدة منها تعجبني بزاف نستعملها في طبخ لي gراتان مقادير الوصفة : نصف لتر حليب 3حبات فرماج كيري ملعقة كبيرة ونصف زبدة ثوم حسب الرغبة ملح قليل من الفلفل الاسود ولي متحبش الثوم تستغنى عليه ملعقتان من النشاء ملعقة فرينة نخلط الكل بارد في بارد وبعدها اضعها على النار ونخليها تغلي وتثقال هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 1600×1200. هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 1600×1200. هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 1600×1200. هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 1600×1200. هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 1600×1200. هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 1600×1200. أتمنى ان تعجبكن الوصفة في امان الله