صلصة جبن من مطبخي

الموضوع في 'وصفات الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات الحصرية ' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏1 جانفي 2017 على 22:33.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هناك انواع كثيرة من صلصات الجبن
    وهذه واحدة منها تعجبني بزاف [​IMG]
    نستعملها في طبخ لي gراتان

    مقادير الوصفة :
    نصف لتر حليب
    3حبات فرماج كيري
    ملعقة كبيرة ونصف زبدة
    ثوم حسب الرغبة
    ملح
    قليل من الفلفل الاسود
    ولي متحبش الثوم تستغنى عليه
    ملعقتان من النشاء
    ملعقة فرينة
    نخلط الكل بارد في بارد
    وبعدها اضعها على النار
    ونخليها تغلي وتثقال



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    [​IMG] هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 1600×1200.
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    [​IMG] هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 1600×1200.
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    [​IMG] هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 1600×1200.
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    [​IMG] هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 1600×1200.
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    أتمنى ان تعجبكن الوصفة

    [​IMG]
    في امان الله
     
    yaso ياسمين, سكون الفجر و Asseli Queen معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏1 جانفي 2017 على 22:33
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    الله يبارك
    صلصلة جميلة
    وانا نحبها بزاف
    سلمتي غاليتي
     
    yaso ياسمين, ‏1 جانفي 2017 على 22:38
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    مممممم يا عيني، باين عليها لذيذة كتير ما شاء الله عليكِ غاليتي
    ان شاء الله اجربها
    بارك الله فيكِ غاليتي على الوصفة
     
    سكون الفجر, ‏1 جانفي 2017 على 22:40
    #3

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