ما هو الفرق بين كلمة "شذا" و "شذى"..؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرّني أن أشاركَ ولأوّل مرّة في هذا القسم بموضوع بسيط هو مجرد لفت انتباه..

إخوتي وأخواتي الأعضاء.. لخطأ إملائي نرتكبه جميعا بدون أن نشعر.. في كتابة كلمة "شذا" ..

عند وضع المواضيع أو إضافة الرّدود.. فنخطئ في كتابتها ونكتبها بالألف المقصورة..

كالآتي: شذى فيتغيّر المعنى إلى النقيض..

وعن نفسي لطالما ارتكبت هذا الخطأ.. دون قصد..

أولا لمعرفة الفرق بين الكلمتين.. يجب التدقيق في معنى كليهما على حدة..



شذا وهيّ الكلمة المقصودة ومعناها:

أريج ، أو رائحة طيِّبة تفوح من الموادّ النّباتيّة ‏ العطرة..

قال الأَصمعي: الشَّذا من الطيب يكتَبُ بالأَلف.. وأَنشد: ذكيُّ الشَّذا والمندليُّ المطيَّرُ..



ويقتصر المعنى بالألف المقصورة على معنى واحد:

شذى ومعناها: الشَرُّ أو الأذَى.. والعياذ بالله.



إذا فشتان بين معنى كلمة شذا (بالألف الممدودة).. وشذى (بالألف المقصورة)..

أبعد الله عنّا وعنكم.. كلّ ( شذى ) وكلّ شرّ وأذى..



إذا الصحيح أن نقول مثلا: "لكلماتك الطيّبة شذا فاخر".. (بالألف الممدودة)..



كتابة كلمة شذا (بالألف المقصورة).. طبعا ونحن نقصد معناها الطيّب..

هو خطأ شائع جدّا في لغتنا العربية.. والله أعلم.

خالص تحياتي. ​