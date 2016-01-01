أرجو الإفادة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته إخواني في المنتدى تحية عطرة أزفها للجميع وبعد : أريد إرسال طرد للهند لأحد الصديقات وهو عبارة عن هدية و لايمكن إرسال الطرد عبر البريد لأنه يوجد به ذهب و يحتمل أن يسرق لذلك قررت إرساله عبر وكالة البريد السريع ems وقيل لي قد يحجز طردك في المطار لأنه بتهمة أنك أرسلت الذهب لخارج البلد و القانون يقول أن الذهب هو ملك الدولة و حقا أنا لم أسمع أبدا بذلك القانون و قررت بعدها أن أقوم بإرسال ثمن الخاتم إلى صديقتي عبر حساب بنكي أو ما شابه فقال لي صاحب شركة اتصالات أنه ممنوع إرسال المال لخارج الجزائر يمكن فقط استقبال الأموال لكن ممنوع إرسالها و حقا أنا في حيرة من أمري و لا أريد التراجع عن إرسال الهدية حتى لا أعطي لصديقتي انطباعا سيئا عن المسلمين بحيث أفرحتها بالهدية و تراجعت لذلك رجاءا أفيدوني كيف سأتمكن من إرسال الطرد و جزاكم الله كل خير