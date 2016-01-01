السلام عليكم قال تعالى بلى تؤثرون الحياة الدنيا /والأخرة خير وأبقى قيل لبعض الناس الي كم تتعب أنفسكن قالوا راحتها نريد فتأمل أخى أختى كيف أنه قدم وأثر تعب الدنيا على تعب الأخرة قال الثورى / قيل للربيع بن خثيم لو أرحت نفسك قال راحتها أريد فتأمل يأخى ويأختى كيف أنه قدم راحة الأخرة على راحة الدنيا الحرص على الجلوس بعد صلاة الصبح الي طلوع الشمس هده سنة مهجورة هجرها كثيرا من الناس /فقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام اذا صلى الفجر /جلس في مصلاة الي طلوع الشمس / وفيها فضل عظيم /قال رسول عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة /قال /قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له حجة وعمرة تامة تامة تامة رواه الترميدى