قاتو بالمكسرات

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة ثقتي بنفسي سر سعادتي, ‏11 جانفي 2017 على 11:45.

  1. ثقتي بنفسي سر سعادتي

    ثقتي بنفسي سر سعادتي :: عضو منتسِب ::

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    المقادير :
    250غ زبدة
    كاس زيت
    بيضة
    كاس كوكاو محمص
    كاس نواة كوكو
    كمية من شامية(حلوة الترك) كاس نشا
    كاس سكر ناعم
    2خميرة حلويات
    الفرينة كمية الفرينة غير محددة هي حسب نوعها
    ونت تلمي العجينة اعملي كرة بيدك وتبقى كرة متلصقش فاليد وهي طرية تم خلاص العجينة ما تحتاجش الفرينة وان شاءالله نكون افدتكم بهذه الفكرة Pro Edit Pictures1484129437796.png Pro Edit Pictures1484129437796.png Collage 2017-01-10 17_31_44.jpg Collage 2017-01-10 17_30_27.jpg

    التزين :
    قوفريط مرحي
    مربى مشمش مخفف بالعسل
    كمية من الشوكولاتة


    الطريقة :
    نخلط بالخلاط الكهربائي الزبدة وزيت والبيض جيدا ونضيف السكر ونخلط جيدا حتى ترجع كريمة
    نضيف جميع المواد حتى نتحصل على عجينة طرية
    نزن كل حبة 30 غ نضعها في مول السيليكون وتطهى في الفرن وبعدما ما تبرد نضعها عليها المربى بالفرشاة ونمررها في الڨوفريط المرحي ونعمل لها خطوط بالشوكولاتة
     
    ثقتي بنفسي سر سعادتي, ‏11 جانفي 2017 على 11:45
    #1
  2. ام حوحو

    ام حوحو :: عضو مُشارك ::

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    شهيتيني انا من عشاق الحلويات راكي زدتي كملتي عليا ربي يبارك باين عليه بنين يعطيك الصحة
     
    ام حوحو, ‏11 جانفي 2017 على 11:52
    #2

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