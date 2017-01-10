قاتو بالمكسرات

المقادير : 250غ زبدة كاس زيت بيضة كاس كوكاو محمص كاس نواة كوكو كمية من شامية(حلوة الترك) كاس نشا كاس سكر ناعم 2خميرة حلويات الفرينة كمية الفرينة غير محددة هي حسب نوعها ونت تلمي العجينة اعملي كرة بيدك وتبقى كرة متلصقش فاليد وهي طرية تم خلاص العجينة ما تحتاجش الفرينة وان شاءالله نكون افدتكم بهذه الفكرة التزين : قوفريط مرحي مربى مشمش مخفف بالعسل كمية من الشوكولاتة الطريقة : نخلط بالخلاط الكهربائي الزبدة وزيت والبيض جيدا ونضيف السكر ونخلط جيدا حتى ترجع كريمة نضيف جميع المواد حتى نتحصل على عجينة طرية نزن كل حبة 30 غ نضعها في مول السيليكون وتطهى في الفرن وبعدما ما تبرد نضعها عليها المربى بالفرشاة ونمررها في الڨوفريط المرحي ونعمل لها خطوط بالشوكولاتة