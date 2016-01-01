حل تمرين ص 82 و 83 في الفيزياء للسنة الرابعة متوسط

ت1 ص82 ـ ننتج توتر كهربائي بإستعمال تجربة التحريض الكهرومغناطيسي أي نحرك أو ندور مغناطيس حول وشيعة أو العكسـ طبيعة التوتر هو متناوبـ وحدة الدور هو : ثانية S و رمزه Tـ وحدة التوتر هو فولط v و رمزه U ت2 ص82 ـ عندما نحرك ذهاب ذهابا و إيابا مغناطيس داخل وشيعة يتولد فيها تيار كهربائي و نكشف عنه بربطها الى جهز غلفانيـ يؤدي تحريك وشيعة أما مغناطيس الى ظهور تيار كهربائي ت3 ص82 ندير مغناطيس أمام وشيعة موصلة بغلفانومتر فيظهر بين طرفيها توتر كهربائي , يكون التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعةمتناوبا ت4 ص82 ـ يزداد(ينقص) التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة عندما تزداد (تنقص) سرعة دوران المغناطيسـ تزدادالقيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي عندما ندخل نواة من حديد لين في وشيعة لأنه يزداد شدة الحقل المغناطيسي وبالتالي يزداد التوترـ يزداد تواتر التوتر الكهربائي عندما تزداد سرعة دوران النغناطيس لأن بزيادة السرعة يزداد التحريض و بالتالي يزدادالتواتر ت5ص82 خلال الزمن ـ تكون قيمة التوتر الكهربائي المتناوب متغير لأنه إذا كان التوتر ثابت فهو توتر مستمرـ تتغير إشارة التوتر الكهربائي لأنه مرة نجده موجب و مرة سالب ت6 ص82 ـ العناصر الكهربائية التي تنتج التوتر الكهربائي في دينامو الدراجة هي : الوشيعة لأنها تصبح كمولد للتيار الكهربائيـ نوع التوتر الكهربائي هو متناوب لأنها عبارة عن منوب و كل المنوبات تنتج توتر كهربائي متناوبـ عندما تزداد سرعة الدوران يزداد التوتر الكهربائي ت7ص82 ـ عند تدوير مغناطيس أمام وشيعة موصلة براسم الإهتزاز المهبطي يظهر على الشاشة خط منحني متموج و متكررـ التوتر الكهربائي هو متناو ب ت8 ص82 V = عدد التدريجاتxالحساسية الشاقولية U=n x sv U=2div x 2v div=4v ـ تكرر هذا المنحني في الوثيقة 5 مراتـ عدد تكراره خلال 1ثانية يسمى التواتر f ـ f=1/T T=n x sh T=2div x 10ms div=20ms=0.02s f=1 T=1/0.02=50Hz ت9ص82 ـ طبيعة التوتر الكهربائي هو متناوب لأنه يظهر لنا نقطة تنتقل من الأعلى+ الى الأسفل - مشكلة خط متغيرـ لم يستعمل المسح الأفقي hs=0ms ت13 ص83 المنحنى1 : المسح لم يستعمل و نوع التوتر الكهربائي ثابت و نوع التوتر الكهربائي هو مستمر و ليس دوريـ المنحنى2 : المسح مستعمل و نوع التوتر الكهربائي متغير و هو متناوب ودوريـ المنحنى3 : المسح لم يستعمل و نوع التوتر الكهربائي متغير و هو متناوب و لا نستطيع أن نعرف هل التوتر دوريأو ليس دوري أي لا نعرف هل المنحني يتكرر أو لا بسبب عدم إستعمال المسحــ المنحنى4 : المسحمستعمل و نوع التوتر الكهربائي متغير و متناوب ودوري