حل تمارين الصفحة 159 في اللغة العربية - السنة الثانية متوسط

ت1ص 159 عاما- عقلا- جمالا- بطلة- كيلومترا- لسعا - منعسل. ت2ص 159 في القسم خمسة و ثلاثون تلميذا . في السنة اثنا عشر شهرا. الجزائر اكبر بلدان المغرب العربي مساحة. فاض القدر ماء . مفدي زكريا اكثر الشعراء حماسة . ت5ص159 تستهلك:فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لى اخره. السيارة: فاعل مرفوع و علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. عشر: مفعول به منصوب و علامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره و هو مضاف. لترات : مضاف اليه مجرور و علامة جره الكسرة الظاهرة في اخره. وقودا: تمييز منصوب و علامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره.