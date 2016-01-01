حل تمارين الصفحة 159 في اللغة العربية - السنة الثانية متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة ثانية متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017 على 20:23.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    ت1ص 159
    عاما- عقلا- جمالا- بطلة- كيلومترا- لسعا - منعسل.

    ت2ص 159
    في القسم خمسة و ثلاثون تلميذا .
    في السنة اثنا عشر شهرا.
    الجزائر اكبر بلدان المغرب العربي مساحة.
    فاض القدر ماء .
    مفدي زكريا اكثر الشعراء حماسة .

    ت5ص159
    تستهلك:فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لى اخره.
    السيارة: فاعل مرفوع و علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره.
    عشر: مفعول به منصوب و علامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره و هو مضاف.
    لترات : مضاف اليه مجرور و علامة جره الكسرة الظاهرة في اخره.
    وقودا: تمييز منصوب و علامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره.
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏16 جانفي 2017 على 12:40
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    الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017 على 20:23
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    بارك الله فيك على الموضوع المفيد
    بالتوفيق للجميع^^
     
    جيهان جوجو, ‏16 جانفي 2017 على 12:40
    #2

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