



وماذا بعد . . .

ها قد مرت السنين

وذهبت حيث اردت

أكان قدرا محتوما ام انك اخترت

في الاخير بعت برخس التراب آمالي

وذهبت . . .

وبقيت أتخبط كالمذبوح

في بركة من الذكريات

فماذا عنك انت

وما وجدت

ما فعلت بك الايام والليالي

هل انتصرت

ام انك ككل الرجال الاغبياء مثلي

فشلت . . .

كنت جبارة معي

كنت قوية الضوء

كنجمة الشمال تلمعين

فهل افلت

كنت نخلة كبرياء وعنفوان

فهل ذبلت

كنت كصقر لم يعتد يوما غير السحاب

اتراك سجنت

كنت اسطورة من اساطير المحال

وأحجية من احاجي اليونان

فكيف الان صرت

ماذا بعد سنين الجمر التي مرت علي

أخرجت منها كحور عين

ام كميت اكلينيكيا مثلي خرجت



هل مازلت تحبين الضحك كما كنت

و تغمضين عينا حين تضحكين

هل مازلت مشاغبة كما كنت

وعلي الكل تتهكمين

هل مازالت براءة الاطفال في عينيك

وتحمر خدودك حين انظر اليك وتخجلين

هل مازال النظر الى الاعلي وكل الاتجاهات

فيك عادة

عندما أسألك وتكذبين

ثم تبررين الكذبة بضحكة تنسيني سؤالي

وتضع عقلي غي عداد المفقودين

هل . . . وهل . . . وهل . . .

اتذكرين . . . ام لاتذكرين . . .

لا أقول هذا لشيء انما

أطمئن فقط عن روح وعمر

تركتته بك يوم الوداع

منذ سنين



لماذا البعاد الاهوج كان القرار

لما انا احببتك

و انت من بعفوية الاطفال اختار

و مازلت أنا بعد عمر من التفكير

لا أستطيع الاختيار

بعد جيل من التدريب والتحضير

لا أجتاز الاختبار

عشت من جديد و ولدت من جديد

وتغير جلدي ولوني

وعنواني وزمني

وهواياتي وكتابتي

وانتصرت في كل مستحيل

واما تاريخ ميلادك كل عام

يستحيل الانتصار

بعد اول قطرة مطر تضرب خدي

اتذكرك . . .

وانسى حروب الوحدة في كبدي

وادندن اغنية الامطار

" اخاف ان تمطر الدنيا ولست معي "

وقارئة الفنجان وشعر نزار



هل تعلمين . . .

لا أظن أني لازلت احبك

فأنت لا تعنينني الآن

وليس لي حق أن أقول حبيبتي

فهي كلمة لا تخص شخصا واحدا

أو قلبا واحدا

بل تعني قلبان متبادلان

كمثل العملة لها وجهان

وأنا ماعندي قلب من يوم رحلت

وما طلع لي نيسان

لكني فقط لم أفكر بك منذ يومين

ولا أدري لما تذكرتك الآن

هل لأنها مدة طويلة جدا جدا

فاشتقت إليك . . .

أم أن طيفك انت هو من يشتاق الآن



تفاصيلك الصغيره تلاحقني

في كل الزوايا ترقبني

وفي كل اغاني العشق ترصدني

كنت كل يوم انساك

وهي من كان يذكرني

كنت كل يوم اقسم ان لا احن إليك

وهي من كل يوه عن قسمي يرجعني

كنت كل يوم احلف بالله ان أتركك

لكن اسنان اللؤلؤ وشفاه المرجان في فمك

تجعل شيطاني يغلبني

كفى تظهرين في كل الأماكن

فقد تعبت

تعبت من التوعد

والكفر بالوعود كل يوم

تعبت من التوبه وهي ملت مني

كفى فقد ارتفع معدل المر في دمي

سأخلد الى النوم

كي أحلم بك . . . ​

* * * القلم الأسود * * *