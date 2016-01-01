قوانين مساحات بعض المجسمات و محيطها

مساحة المربع = طول الضلع * طول الضلع (مساحة المربع= نصف حاصل ضرب قطريه) محيط المربع = طول الضلع * 4 مساحة المستطيل = الطول * العرض محيط المستطيل = الطول + العرض * 2 مساحة شبه المنحرف = نصف مجموع طولي قاعدتيه * المسافة بينهما (القاعدة الكبرى + القاعدة الصغرى / 2 * الارتفاع) محيط شبه المنحرف = مجموع أطوال أضلاعه مساحة المعين = نصف حاصل ضرب قطريه محيط المعين = طول الضلع * 4 مساحة المثلث = نصف حاصل ضرب طول قاعدته بارتفاعه (القاعدة * الارتفاع / 2) محيط المثلث = مجموع اطوال اضلاعه مساحة الدائرة = حاصل ضرب مربع طول نصف قطرها في 3.14 (نصف قطر الدائرة" مربع " * 3.14 ) محيط الدائرة = نصف القطر * 2 * 3.14 مساحة متوازي الاضلاع = حاصل ضرب طول احد المتوازيين في المسافة بينهما (القاعدة * الارتفاع ) محيط متوازي الأضلاع = 2 × (الطول + العرض)