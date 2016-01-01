قوانين مساحات بعض المجسمات و محيطها

الموضوع في 'منتدى المرحلة الإبتدائية' نشر بواسطة ميسم منصور, ‏14 جانفي 2017 على 15:28.

  1. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    مساحة المربع = طول الضلع * طول الضلع
    (مساحة المربع= نصف حاصل ضرب قطريه)
    محيط المربع = طول الضلع * 4

    مساحة المستطيل = الطول * العرض
    محيط المستطيل = الطول + العرض * 2

    مساحة شبه المنحرف = نصف مجموع طولي قاعدتيه * المسافة بينهما (القاعدة الكبرى + القاعدة الصغرى / 2 * الارتفاع)
    محيط شبه المنحرف = مجموع أطوال أضلاعه

    مساحة المعين = نصف حاصل ضرب قطريه
    محيط المعين = طول الضلع * 4

    مساحة المثلث = نصف حاصل ضرب طول قاعدته بارتفاعه (القاعدة * الارتفاع / 2)
    محيط المثلث = مجموع اطوال اضلاعه

    مساحة الدائرة = حاصل ضرب مربع طول نصف قطرها في 3.14 (نصف قطر الدائرة" مربع " * 3.14 )
    محيط الدائرة = نصف القطر * 2 * 3.14

    مساحة متوازي الاضلاع = حاصل ضرب طول احد المتوازيين في المسافة بينهما (القاعدة * الارتفاع )
    محيط متوازي الأضلاع = 2 × (الطول + العرض)
     
    ميسم منصور, ‏14 جانفي 2017 على 15:28
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