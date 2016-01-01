ڨاطو الجوزة ..

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة ميسم منصور, ‏14 جانفي 2017 على 15:35.

  1. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    المقادير:
    250غ فارينة (دقيق)
    125غ زبدة
    2 بيضتين ( في درجة حرارة الغرفة)
    2 ملاعق أكل سكر ناعم
    5غ أي ما يعادل 1 ملعقة قهوة خميرة حلويات

    الحشوة:
    علبة حليب مركز

    الطريقة:
    في البداية توضع علبة الحليب المركز في طنجرة ضغط و يتم و ضع بعض الماء ثم غلقها و توضع على النار
    في الأثناء تتم غربلة الدقيق في إناء ثم تضيفين السكر +الخميرة+ الملح ( أي المواد الجافة )
    يتم خلط المواد الجافة جيدا
    تقطع الزبدة في شكل مكعبات ( يجب أن تكون في درجة حرارة الغرفة) ثم البيض
    يتم خلط المقادير حتى الحصول على عجينة طرية
    يتم تشكيل كريات صغيرة و وضعها على القالب و تشكيلها على البقع المحفورة
    يغلق القالب و يوضع على نار متوسطة
    ثم يتم تقليبه على الجهتين حتى تصبح العجينة ذات لون ذهبي
    عندها يتم أخراجها و وضعها في طبق
    بعد إنهاء عمل الحبات
    تكون علبة الحليب المركز قد نضجت
    أخرجها و عبئ الجوزات بالحليب المركز ( الذي سيصبح لونه في لون و طعم الكارامال) و ألصق كل نصفين إلى بعض

    ملاحظة: تستطيع وضع حبة بندق في وسطها أو أي نوع من الفواكه الجافة
    [​IMG]
     
    ميسم منصور, ‏14 جانفي 2017 على 15:35
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