ڨاطو الجوزة ..

المقادير: 250غ فارينة (دقيق) 125غ زبدة 2 بيضتين ( في درجة حرارة الغرفة) 2 ملاعق أكل سكر ناعم 5غ أي ما يعادل 1 ملعقة قهوة خميرة حلويات الحشوة: علبة حليب مركز الطريقة: في البداية توضع علبة الحليب المركز في طنجرة ضغط و يتم و ضع بعض الماء ثم غلقها و توضع على النار في الأثناء تتم غربلة الدقيق في إناء ثم تضيفين السكر +الخميرة+ الملح ( أي المواد الجافة ) يتم خلط المواد الجافة جيدا تقطع الزبدة في شكل مكعبات ( يجب أن تكون في درجة حرارة الغرفة) ثم البيض يتم خلط المقادير حتى الحصول على عجينة طرية يتم تشكيل كريات صغيرة و وضعها على القالب و تشكيلها على البقع المحفورة يغلق القالب و يوضع على نار متوسطة ثم يتم تقليبه على الجهتين حتى تصبح العجينة ذات لون ذهبي عندها يتم أخراجها و وضعها في طبق بعد إنهاء عمل الحبات تكون علبة الحليب المركز قد نضجت أخرجها و عبئ الجوزات بالحليب المركز ( الذي سيصبح لونه في لون و طعم الكارامال) و ألصق كل نصفين إلى بعض ملاحظة: تستطيع وضع حبة بندق في وسطها أو أي نوع من الفواكه الجافة