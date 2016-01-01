بيني بالمربى ..

* المقادير : 15 ملعقة كبيرة فرينة- حبة بيض -3 ملاعق كبيرة سكر -رشة ملح - ملعقة كبيرة خميرة خبز-1خميرة الحلوى- ملعقة صغيرة فاني-6 ملاعق كبيرة حليب سائل دافئ -2 ملاعق كبيرة زيت- ملعقة كبيرة زبدة طرية * طريقة التحضير : نضع خميرة الخبز في الحليب الدافئ نغطيها ونتركها 10 د نخلط مع بعض الفرينة - البيض – السكر-الفاني-خميرة الحلوى ورشة الملح ثم نضيف خليط الخميرة والحليب ونلم ونعجن جيدا ونضيف 2 الى3 ملاعق ماء دافئ حتى نحصل على عجين متماسك نعجن جيدا ونغطي العجين يرتاح ويتضاعف مدة 45 د و بعدها نفتح العجين بسمك نصف سم تقريبا نقطع أقراص، نرتبها فوق فوطة ونغطيها بفوطة أخرى ونتركها ترتاح 30 د نقليها في الزيت ساخن على الجهتين (النار لازم تكون هادئة إلى متوسطة وإلا ستطهى البيني من الخارج وتبقى معجنة من الداخل) عندما تبرد نقوم بحشو البينيي بإبرة الحشو بالمربى و ننثر عليها السكر الناعم ..