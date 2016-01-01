سلسلة **معا ليزهر الحب **

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة عاشقة الإحسان, ‏15 جانفي 2017 على 09:17.

  1. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
    :: مرشحة للإشراف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المرشحين للإشراف

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    ناس اللمة الطيبين
    تمنياتي أن تكونوا بألف خير و تنعمون بالسعادة و الهناء

    إرتأيت أن أنشئ هذا الفضاء التفاعلي ، لآدم و حواء ،كل منهما يعبر عن ما يزعجه و ما يحبه في تصرفات الآخر ،بطريقة راقية و محترمة ، و المغزى من هذا الفضاء هو إدراك الإختلاف الموجود بين الرجل و المرأة للنهوض بأفكارنا و السمو بها للنجاح في حياتنا الزوجية.

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    ثم إن الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل و الإختلافات ،فهي بمثابة الملح للطعام ،و لا بد لأي زوجين أن يختلفا مهما كان الحب قويا بينهما و مهما كانت العلاقة متينة .
    لكن الكيّس منا هو من يستطيع التحكم في هذه الخلافات و يوجهها التوجيه السليم من أجل الإستمرار في العلاقة ،و الوصول بها إلى بر الأمان .
    و الشيء الذي يؤدي إلى الخلافات و يزيد من تفاقمها و تعقيدها هو جهل المرأة بطبيعة الرجل و طريقة تفكيره و العكس .

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    و يظهر للعيان أن الرجل يتوقع من المرأة أن تفكر و تكون ردود أفعالها مثله،و المرأة تتوقع أن يشعر الرجل و يتصرف مثلها ، و دون وعي صريح بإختلافاتنا فنحن لا نأخذ الوقت الكافي لنفهم و نحترم بعضنا البعض ،و نصبح كثيري المطالب قاسين و مستائين ،و نصدر الأحكام و غير قادرين على التحمل .
    ومن الواضح أن إدراك و إحترام هذه الإختلافات يؤدي إلى تناقص الإرتباك حين تتعامل مع الجنس الأخر بدرجة مذهلة .

    *** الحب سحري و يمكن أن يدوم إذا تذكرنا الفروق بيننا ***

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    أترك المجال لكم أحبتي ،و ارجو منكم عدم التعقيب على الردود و تحويل المساحة لفضاء للدردشة .
    *****عاشقة الإحسان *****

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    عاشقة الإحسان, ‏15 جانفي 2017 على 09:17
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