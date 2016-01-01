حملة صيام الإثنين و الخميس

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة حيلتي في حسن نيتي, ‏15 جانفي 2017 على 18:52.

  1. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    اخواني و أخواتي المسلمين اعضاء اللمة احبائي في الله ♥ ... أذكر نفسي و إياكم بصيام يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع كما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه و سلم اسوة و اتباع لنبينا و رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم ... دعونا جميعا ننوي الصيام ايمانا و احتساباً لله العلي العظيم
    و من كان عليه القضاء فلينوي القضاء
    فلا تضيع اجر صيام ساعات قليله فأجر هذا اليوم عظيم
    و لنبدا بيوم غد الاثنين على بركة الله
    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صام يوماً في سبيل الله، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً) متفق عليه.
    منقول للافادة     [​IMG]
     
    حيلتي في حسن نيتي, ‏15 جانفي 2017 على 18:52
    #1
  2. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 جوان 2016
    المشاركات:
    235
    الإعجابات المتلقاة:
    715
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    أنثى
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    حيلتي في حسن نيتي, ‏15 جانفي 2017 على 19:13
    #2

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