تجربتي بعد الولادة لانقاص الوزن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ان شاءالله الجميع بالف خير



جيت نفيدكم بتجربتي اللي خلاتني ننقص الوزن دون حرمان الريجيم



بعد ولادتي خرجتلي شوي كرش وجميعنا نعلم احباط الكرش وكون تخرج تخرب كلشي عند الأنثى



ايمالا قررت اني نبحث عن الحل



ولقيت تجارب لوصفة مشروب القرفة والزنجبيل واللي كانت وحدة قريبتي جربتها وشكرتلي فيها بزاف وفادتها بشكل رهيب



مغرف قرفة+مغرف زنجبيل +مغرف عسل حر ليس ضرورية لكن كان حبيتي على الطعم فقط

على ماء دافي تخلط وتشرب قبل الافطار وبعد الغذاء والعشاء



وبعد فترة وجدت ان القرفة اعواد افضل مع الزنجبيل قطع افضل فغيرت الوصفة الى

قرعة تاع ما ننقع فيها الزنجبيل والقرفة ونشربهم في اي وقت

وبالتالي نحدد شحال شربت في النهار

لترونصف او لترين من الماء ضروري



هذه الوصفة لازمتها المداومة وراح تشوفي

النتيجة

الكرش اختفت وبدأ وزني ينقص تدريجيا

لأنو لازم الصبر معاها

وزيد تنقص الشهية للاكل .

صراحة افضل من الريجيم والتعب تاعو







-مذاق الخلطة قادر تضيفيلو مغرف عسل اذا كنتي متحبيهاش

انا عن نفسي جربتو في البداية بالعسل وبعد الاعتياد وليت نشربو عادي دون عسل

-الاخوات لي عندهم الام او قرحات في المعدة ممكن يضرهم المشروب وميخرجش عليهم

لأنو يخرج على لي معدتها سليمة.

-انا وزني وانا نجرب في الخلطة 75 كيلو

وبعد مرور 3 اشهر نزل ل 65 كيلو يعني فقدت 10 كيلو

قادرة اخت اخرى جسمها ميفقدش الوزن بسرعة وقادرة يكون وزنها اكثر من 75 كيلو تحتاج لريجيم ايضا .

-خلال الدورة الشهرية نتوقف عن شرب الخلطة .

-هذه الوصفة لاتصلح مع الحامل والمرضع وانا جربتها لأني منرضعش في بنتي

طبيعيا.



وزيدو اقراو وشوفو فوائد القرفة والزنجبيل الصحية



ولي عندها اي سؤال راني هنا



