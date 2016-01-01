صابلي ام اماني

بسم الله الرحمان الرحيم مرحبا احبابي اليوم جبتلكم وصفة الصابلي للاخت ام اماني وصفة خفيفة وساهلة في متناول الجميع وهي كالتالي المقادير 250غ مرغرين، 125غ سكر رطب مايقارب كاس ،2صفار بيض وبيضة كاملة،كاس نشا،فاني ،الدقيق لتزيين الصابلي شكولا اسود،علبة بسكويت،الناباج أو المربى،سكر رطب طريقة تحضير الصابلي بالصور نخلط المرغرين مع السكر جيدا ثم نضيف البيض والفاني ونستمر في الخلط ثم نضيف النشا والدقيق ونجمع العجينة بدون ما نعجنها وهذا هو لي خليها تذوب في الفم نرش شوية الدقيق ونحل العجينة بالدلاك بسمك متوسط ماتكونش رقيقة بزاف وبواسطة مول دائري نقطع دوائر ندخل الصابلي للفرن تطيب على نار متوسطة حتى تاخذ لون اشقر بدون ان تتحمر نخرجها من الفرن ونخليها تبرد من جهة نطحن علبة بيمو ونغربله ونخليه على جنب نذوب علبة شكولا على حمام مائي مع القليل من الحليب لما تذوب نضيف لها كمية من بيمو ونحرك ونخليها تبرد شوية نضعها في جيب الحلواني ونشكل دوائر فقط كل حبة صابلي نسخن الناباج فوق النار او في الميكرواوند ونضيف له ملون احمر ونحط كمية صغيرة في وسط كل صابلي وفي الاخير نرش عليها رشة خفيفة سكر رطب ونقدمها بعد ما تجمد الشكولة وهذا شكلها منقوووووووووووووووووووووووووووووووول للافادة