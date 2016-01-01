الحكمة ظالة المؤمن (كل مرة حكمة)

المثال الأول لهذه المرة هو

(قد يكون مقزز لكن يجب الخوض فيه لأنه هنا أصبح علم يدرس)

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عدم الإفساد في الأرض



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نتساءل

حاشى وكلا

الجزائري إذا أراد