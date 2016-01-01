الحكمة ظالة المؤمن (كل مرة حكمة)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعذروني فكتابتي إرتجالية تعودت أن أكتب ما يجول بخاطري مباشرة الحكمة ظالة المؤمن أين ما يجدها يأخذها. فماذا لو وجدت أن الحكمة التي تريد أن تأخذها من عند الغرب (فرنسا بحكم إقامتي فيها) مثلا موجودة في دينك الحنيف وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن كمسلمين أهملناها لكنهم أخذوها وعملو بها بجد فماذا نفعل نعيد إرجاعها الينا أم نطنش؟. أعطيكم أمثلة وغيرها موجودة بكثرة في دول غربية أخرى. المثال الأول لهذه المرة هو (قد يكون مقزز لكن يجب الخوض فيه لأنه هنا أصبح علم يدرس) عدم الإفساد في الأرض وهي تشمل أمورا عديدة من عدم رمي المهملات الى الإهتمام بالمرافق العمومية كأنها ملكك الى الإهتمام بفرز النفايات فاللذي هو يستحق التدوير نجمعه ونعيد تدويره ووضع مخلفات الأكل وقشور الفواكه والخضر والبيض في حفرة مغطاة في الحديقة أو (الجنان عندنا نحن) لكي تصبح سماد (غبار ) فيما بعد نستعمله أو نبيعه للذي يستعمله. ولا تتعفن مع باقي القمامة وتصدر منها رائحة لا تطاق والحيوانات الضالة تتجمع . هذا كله فعلوه هنا في فرنسا. نتساءل عندهم عيون وأرجل وأيدي عندنا عيون وأرجل وأيدي ..... عندهم عقول عندنا عقول ... عندهم حدائق عندنا جناناااااااااااااااات .يقول واحد منكم في عقله دولته من صنعت هذا نحن دولتنا لا تفعل شيئا أقول قد يكون صحيح وقد يكون خطأ فأنا لا أعلم ماذا فعلت الدولة الجزائرية بهذا الصدد أو بصدد أخر لكن الذي أعرفه أنها أمور بسيطة يومية تتطلب حسا بالمسؤولية لا تتطلب رعاية دولية . أرجوكم تفاعلو معي فأنا ذهبت الى جيجل(كمثال فقط لأنني زرتها) مدينة ساحلية خلابة بها مناظر تسر الخاطر ولكن مناظر يندى لها الجبين .الاوراق منتشرة في كل مكان . القمامة كأنها جبال . الأبقار ترعى في القمامة . لا تقولو لي أن من يعيش في جيجل كلهم خلت من رؤوسهم العقول حاشى وكلا لكن ما هو السبب في عدم وجود جمعيات تهتم بالنظافة والسياحة في جيجل وغيرها من الولايات الجزائرية؟. ما هو السبب في رمي كل القمامة في الشارع؟ كل بيت تضع مخلفاتها من أوراق وقارورات وأكياس... الخ في كيس أو حاوية للقمامة... ومخلفات الطعام يطعموها للحيوانات الأليفة أو يصنعو منها سمادا هناك الكثير من الأراضي الفلاحية محيطة ؟ يقول لي واحد كيس القمامة أو الحاوية مكلفة أقول إذن فلست جزائري لأن الجزائري إذا أراد لا يوجد ما يوقفه وهناك أفكار عديدة لجمع القمامة. أتمنى أن أكون قد خاطبت القلوب قبل العقول والعقول قبل الخزعبلات فأمة متحضرة تسعى لتكون الأولى في جميع المجالات أنتظر ردودكم وتفاعلاتم لنعرف معا أين المشكلة. ولما لا قد يكون بيننا من يسعى حقا لحل المشكلة لأنها فعلا مشكلة أطلت الكلام أعذروني حلم كبير