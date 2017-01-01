يخبرني قلبي أنني لست بخير الان .. استمع الى لحن هذا المكان الحزين , والبكاء أصبح صعبا في هذا الوقت , جفت دموع كانت تفضحني



أمام الناس لتبين لهم ضعفي..



هل تغير شيء ما هنا ؟

ألا أحد يلاحظ هذا التغير , لا أنا ولا أنت نجلس مع أحد يفهمنا , وما إن نجلس لا يلاحظ أحد كم نحن نتمنى أن يمر أحد ما ليجلس بجانبنا



ونتحدث طويلا , ونتعب أنفسنا بالأسئلة التي لم نسأل مثلها أحدا.. ونضحك على أحلامنا التي تبدو غريبة , لا نعرف كيف كبرت معنا هكذا



لتصير الان أحلاما و فقط...



لا أعلم كيف يكتب قلمي الان...؟

كيف حملته لأكتب عن من ماذا..؟

لست بخير... ولا تصدق أحدا إذا أخبرك أنه بخير, فمثلا أنا أبتسم الان لكنني لست بخير أبدا