وهل يا ترى من يحمل قلمه ليكتب يعلم ما سيكتب..؟ لا لشيء معين أكتب الان.. ربما شعور سيئ بذاخلي يجبرني لأكتب وأكتب.. سينتهي بعد دقائق, أو بعد ساعات.. لا أعلم؟ قد يستغرق وقتا طويلا وهو يكتب , خيال قد يسافر إلى أي عالم , معي الان في هذه اللحظة هو مسافر إلى ماضي .. لا أعلم لم قد يسافر إلى هناك؟ والبداية.. ذكريات تعود مجددا , وتساءلات كثيرة.. تثير جنوني وأخرى تتعبني , لو يمكنني .. لو... لا يمكنني ... مجددا يعود الخيال بي إلى لحظة وجودي الآن , كيف يتغير ذلك اليوم إلى يوم أسوء هنا... يريد العودة مجددا إلى حيث تلك اللحظات الجميلة , لكن تعطله هذه اللحظة التي أنا فيها أجلس ولا أنتظر لأنتظر أحدا .. أنتظر ليمر هذا الوقت , ويمر ليمر إلى يوم تعود فيه الابتسامة لمكانها... فأنا اليوم أجلس لوحدي بدونها يخبرني قلبي أنني لست بخير الان .. استمع الى لحن هذا المكان الحزين , والبكاء أصبح صعبا في هذا الوقت , جفت دموع كانت تفضحني أمام الناس لتبين لهم ضعفي.. هل تغير شيء ما هنا ؟ ألا أحد يلاحظ هذا التغير , لا أنا ولا أنت نجلس مع أحد يفهمنا , وما إن نجلس لا يلاحظ أحد كم نحن نتمنى أن يمر أحد ما ليجلس بجانبنا ونتحدث طويلا , ونتعب أنفسنا بالأسئلة التي لم نسأل مثلها أحدا.. ونضحك على أحلامنا التي تبدو غريبة , لا نعرف كيف كبرت معنا هكذا لتصير الان أحلاما و فقط... لا أعلم كيف يكتب قلمي الان...؟ كيف حملته لأكتب عن من ماذا..؟ لست بخير... ولا تصدق أحدا إذا أخبرك أنه بخير, فمثلا أنا أبتسم الان لكنني لست بخير أبدا بقلم الصحافية الساخرة