الأمن الكهربائي Sécurité électrique



Sécurité électrique





- المأخذ الكهربائي:

نشاط1: عند معاينة المأخذ نلاحظ أنه يتكون من 3 أطراف.

نلمس الأطراف الثلاثة للمأخذ باستعمال مفك كاشف Tournevis testeur بوضع الإبهام على طرفه الأمن الكهربائيSécurité électrique- المأخذ الكهربائي:نشاط1:

الملاحظة:

عند لمس الطرف1 يتوهج مصباح المفك الكاشف.

عند لمس الطرف 2 لا يتوهج مصباح المفك الكاشف.

عند لمس الطرف 3 لا يتوهج مصباح المفك الكاشف.

نشاط2: نقيس باستعمال جهاز فولطمتر التوتر الكهربائي بين أطراف المأخذ مثنى مثنى.

الملاحظة:

بين الطرفين 1و2 يشير الفولطمتر إلى 220 فولط.

بين الطرفين 2و3 يشير الفولطمتر إلى 0 فولط.

بين الطرفين 1و3 يشير الفولطمتر إلى 220 فولط.

النتيجة:

للمأخذ الكهربائي 3 أطراف غير متماثلة.

الطرف1 يدعى الطور Phase لونه الاصطلاحي أحمر ويمكن الكشف عنه بالمفك الكاشف.

الطرف 2 يدعى الحيادي Neutre لونه الاصطلاحي أزرق عند لمسه بالكاشف لا يتوهج.

الطرف 3 يدعى المأخذ الأرضي Prise de terre لونه الاصطلاحي أخضر وأصفر.

يتبع بإذن الله ..

- أخطار التيار الكهربائي: هناك الكثير من الأخطار التي تنتج عن التيار الكهربائي سواء أتعلق الأمر بالنسبة للأشخاص أو للأجهزة فمن أين يأتي هذا الخطر وما هي الاحتياطات الأمنية المتخذة للحماية منها.الأخطار على الأشخاص حماية الأشخاصملامسة سلك الطور مباشرة باليد أو باستخدام سلك معدني. عزل الأسلاك عن طريق تغليفها بمادة عازلة كالبلاستيك.ملامسة المأخذ بيد مبللة أو إدخال جسم معدني في طرفه المتصل بالطور. تركيب المآخذ بعيدا عن أيدي الأطفال وتزويدها بأغطية لا تفتح بسهولة.لمس أجهزة كهربائية( الغسالة، الثلاجة) يلامس الطور غير المغلف هياكلها المعدنية. استخدام قاطع تفاضلي ومآخذ أرضية.الأخطار على التجهيزات حماية التجهيزاتلكل جهاز كهربائي استطاعة تحويل خاصة به في بعض الأحيان ولسبب ما مثل ربط الكثير من الأجهزة على التفرع(مكيف، مجفف شعر، آلة طبخ) تزداد شدة التيار المار في الأسلاك ما يؤدي إلى زيادة استطاعة التحويل فتنتشر حرارة قد تؤدي إلى تلف بعض الأجهزة. استخدام قاطع Disjoncteur يفتح الدارة( يقطع التيار على كل الشبكة) بصورة آلية عند زيادة شدة التيار الكهربائي عن حد معين.حدوث دارة مستقصرة كتوصيل الطور بالحيادي مباشرة. استخدام المنصهرات.3- تركيب القاطعة:في التركيبة الكهربائية 1 وصلت القاطعة على السلك الحيادي ووصلت في التركيبة 2 على سلك الطور.عند تركيب أو نزع المصباح في الدارة الأولى فإن خطر الإصابة بالصدمة الكهربائية قائم حتى ولو كانت القاطعة مفتوحة لأن المصباح موصل مباشرة بسلك الطور، أما في التركيبة الثانية فإنه يمكن نزع أو تركيب المصباح بفتح القاطعة في مأمن من الإصابة بالصدمة لأن فتح القاطعة يعزل المصباح عن سلك الطور.في التركيبات الكهربائية ومن أجل سلامة الأشخاص نوصل القاطعة على سلك الطور.4- الحماية من أخطار التيار الكهربائي:أ- دور المنصهرة Fusible : توصل المنصهرات في سلك الطور وتحتوي على سلك رفيع ينصهر( فتفتح الدارة) بمجرد مرور تيار كهربائي تتجاوز شدته حدا معينا نجده مسجلا عليها. ورمزهاتفتح المنصهرة الجزء من الدارة الذي تجاوزت فيه شدة التيار المار الحد المسموح به أما باقي الدارة فتبقى مشتغلة وتختلف المنصهرات من حيث شدة التيار الذي تسمح بمروره عبر سلكها.ب- استعمال القاطع التفاضلي Disjoncteur différentiel والمأخذ الأرضي: في بعض الأحيان يحدث أن يلمس الطور مباشرة الهياكل المعدنية لبعض الأجهزة الكهربائية(ثلاجات، غسالات) فيشكل ذلك خطرا على مستعمليها عند لمسها.