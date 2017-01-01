حاجة هبلتني لوكان تعاونوني

السلام عليكم خاوتي كاينة حاجة راها مهبلتني عندها عوام وعوام وماذا بيكم تعاونوني نلقالها مخرج. قريت كتب وسمعت لشيوخة واستحضرت كل طاقاتي في الاقناع وما قدرت نقنع 4 نسا من عائلتي هنا بالحجاب. مع العلم اني ما نهرت حتى وحدة لاخاطر ميش متحجبة نهدر وبرك. للتنبيه بارك اربعتهم يلبسو لباس محتشم بصح ما يديروش الخمارات الله الله كون تشوفو كيفاه يدافعو بشراسة على ارواحهم والادهى انو واحدة منهم قاتلي كاين إمام هنا يفوت في اذاعة موجهة للمسلمين المغتربين قال ما هوش مذكور فالقران وما هوش فرض وهوما زعما على اساس هدرتو مقتنعين . الله يهدي هاذا الإمام وواحدة خايفة من نظرة الgور ليها وزوج منهم جدات وعندهم احفاد. عييت كل مرة يتفتح فيه الموضوع ينشف ريقي وانا نهدر ما شفتش تطور في القضية . قلتلهم اقراو القران قراوه وقالولي وشكون قال بلي هاذا هو التفسير الصح (لاه هوما عندهم عقول وحنا لالا)ارواحو تسمعو يحوسو يفسرو كيما يحبو. وواش قالولي ثاني زعما الوقت تبدل بكري كان كاين البعير وضرك كاينة الطائرة باه نحجو لاه المرا ما تبدلش لبستها ..... ....... ....... وغيرها وغيرها المهم دايرين في وذنيهم الطين على هاذا الموضوع وأنا حبيتكم تمدولي افكار نقنعهم من خلالها لعل وعسى نربحو اجر مع بعض. وإذا كانت الفكرة عقبت عني وسييتها نقلكم راني سييتها. كي تعودو رايحين تفكرو فكرو بلي رايحين تلقاو حل لاقسى روس واجهتكم. .... يعطيكم الصحه مسبقا وما تنساوش رانا خاوا فالدين والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لسبيل ربه بالحكمة والموعضة الحسنة حلم كبير