حاجة هبلتني لوكان تعاونوني

السلام عليكمخاوتي كاينة حاجة راها مهبلتني عندها عوام وعوام وماذا بيكم تعاونوني نلقالها مخرج.قريت كتب وسمعت لشيوخة واستحضرت كل طاقاتي في الاقناع وما قدرت نقنع 4 نسا من عائلتي هنا بالحجاب.مع العلم اني ما نهرت حتى وحدة لاخاطر ميش متحجبة نهدر وبرك.للتنبيه بارك اربعتهم يلبسو لباس محتشم بصح ما يديروش الخماراتالله الله كون تشوفو كيفاه يدافعو بشراسة على ارواحهموالادهى انو واحدة منهم قاتلي كاين إمام هنا يفوت في اذاعة موجهة للمسلمين المغتربين قال ما هوش مذكور فالقرانوما هوش فرضوهوما زعما على اساس هدرتو مقتنعين . الله يهدي هاذا الإماموواحدة خايفة من نظرة الgور ليهاوزوج منهم جدات وعندهم احفاد.عييت كل مرة يتفتح فيه الموضوع ينشف ريقي وانا نهدر ما شفتش تطور في القضية .قلتلهم اقراو القران قراوه وقالولي وشكون قال بلي هاذا هو التفسير الصح (لاه هوما عندهم عقول وحنا لالا)ارواحو تسمعو يحوسو يفسرو كيما يحبو.وواش قالولي ثاني زعما الوقت تبدل بكري كان كاين البعير وضرك كاينة الطائرة باه نحجولاه المرا ما تبدلش لبستها...................وغيرها وغيرهاالمهم دايرين في وذنيهم الطين على هاذا الموضوعوأنا حبيتكم تمدولي افكار نقنعهم من خلالها لعل وعسى نربحو اجر مع بعض.وإذا كانت الفكرة عقبت عني وسييتها نقلكم راني سييتها.كي تعودو رايحين تفكرو فكرو بلي رايحين تلقاو حل لاقسى روس واجهتكم.....يعطيكم الصحه مسبقاوما تنساوش رانا خاوا فالدينوالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لسبيل ربه بالحكمة والموعضة الحسنةحلم كبير