كن واقعيا...

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏19 جانفي 2017 على 20:31.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُشارك ::

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    Jijel
    سلام على الجميع:)

    شيء اخر..

    يوم اخر..

    و

    لحظة اخرى .. تجعلني أكتب...

    لا تحلم هنا , فهذا المكان ليس لك فيه ما يسمى "حلمي"..

    لا أعلم لم يحاولون إقناع كل شخص يحلم بهذا المكان أن يتخلى عن أحلامه؟ بعبارة تقتل الأمل الذي لديك يقولون بشدة: "كن واقعيا"

    بعارة اخرى "كن يائسا" هذا هو المعنى الاخر ل كن واقعيا

    لكنهم لا يعلمون كيف تحلم أنت , فأنت واثق جدا من أنك تستطيع , ومن ذاخلك تشتعل حماسا.. أملا.. وتفائلا..

    لأنهم لا يملكون أحلاما هكذا يقولون..

    و لكن.. أنت تعلم أن حلمك يمكن أن يكون لك في الواقع "حقيقة" بعد صبر طويل وجهد وتعب .. فذلك اليأس لا يمكنه أن يفعل شيئا لك أمام

    إرادتك سيفشل.. سيختفي..



    فل تحلم.. ول تحلم.. ول تفعل كثيرا ليتحقق ما تحلم لأجله.. لا تكن يائسا ولا تقتنع بفكرة "كن واقعيا".. أبدا لا ...

    ولكن فلتعلم شيئا اخر.. "لا تحدث غيرك عن أحلامك لأنك ستسمع منهم ما يجعلك تتخلى حتى عن فكرة "حلم""

    كن واقعيا ... هذا ما ستسمع منهم , لا تنتظر تشجيعا من أحد , فالكثير منا يائسون جدا ولا حياة لهم سوى أنهم يعيشون لأنهم يعيشون

    وفقط...

    سهل جدا أن تحلم وليس سهلا أن يصير حلمك "حقيقة"..

    لكن .. فل تحلم فكل حلم يحتاج منا أن نفعل الكثير كي لا يبقى حلمنا حلما فقط..
     
    الصحافية الساخرة, ‏19 جانفي 2017 على 20:31
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    حلم يتجاوز واقعك يؤدي للأضغاث المخيبه وتلك تؤدي للهذره السطحيه ثم تنتهي للإستخفاف العقلي
    وقد قالوا ناس بكري مد لحافك على قد رجليك , من اراد ان يتمدد على خالي ماش لن يطيب ولن يغدي شره .!
    لكن ما احلى الحياه حينما ترى احلامك تتهاوى امامك واحدا تلو الآخر ولديك القدره على تجاوز الصعاب والعقبات
    ويكون تصرفك مقبولا في وضح النهار ؛؛ وما احلى ان يكون كل منا يعرف قدر نفسه ولا يتجاوزه قيد انمله
    ليس عيبا ان نحلم لكن العيب ان نتمسك بأحلام ليست في متناول اليد كما لو كانت سهلة التحقيق ..
    وتكون مقاربة لحلم عباس بن فرناس ..!

    حقق الله احلامك يا طيبه .
     
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    aljentel, ‏19 جانفي 2017 على 20:48
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُشارك ::

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    Jijel
    اللهم امين.. كلامك فيه شيء من الصواب ولكن يبقى هناك أمل بالنسبة لي الان ماذا قد اخسر ان حلمت بشيء عظيييم ولربما يتحقق لا ندري كيف لكن بطريقة ما قد وقد يتحقق ,

    شكرا لمرورك دائما مميز:)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏20 جانفي 2017 على 09:43
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    لن تخسري شيء هههههههههه لكن يقولون ناس بكري لاتكبر اللقمه تغص ..!
    ولن يتحقق لأن عصر المعجزات ولّى .. فخلينا نتفق على ان تكون احلامنا على قدنا وبسيطه ونرتقي بها خطوه خطوه
    نتمنى ونتمنى وعلى الله الاماني ؛؛ وندعو الله سبحانه ان لايخيب الرجاء ...

    حقق الله احلامك وامانيك ...
     
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    aljentel, ‏20 جانفي 2017 على 09:51
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُشارك ::

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    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    241
    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
    13
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    ههههههه ولكنها كبرت معي الان , اما عن ناس بكري وقالوا لا تكبر اللقمة تغص وكم كبرناها ولا يحدث شيء من هذا :LOL: لاننا نعرف اننا نستطيع عليها هههههه

    فل تعلم هنا خطوة بخطوة لا تقدمنا لانك لن ترتقي الا اذا اتيت لهم بخطوة اكبر بكثييير وتقف لهم وانت بشخصية عظييمة

    اتمنى ان تتحق كل احلامنا ..
     
    الصحافية الساخرة, ‏20 جانفي 2017 على 09:59
    #5

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