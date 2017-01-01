سلام على الجميع شيء اخر.. يوم اخر.. و لحظة اخرى .. تجعلني أكتب... لا تحلم هنا , فهذا المكان ليس لك فيه ما يسمى "حلمي".. لا أعلم لم يحاولون إقناع كل شخص يحلم بهذا المكان أن يتخلى عن أحلامه؟ بعبارة تقتل الأمل الذي لديك يقولون بشدة: "كن واقعيا" بعارة اخرى "كن يائسا" هذا هو المعنى الاخر ل كن واقعيا لكنهم لا يعلمون كيف تحلم أنت , فأنت واثق جدا من أنك تستطيع , ومن ذاخلك تشتعل حماسا.. أملا.. وتفائلا.. لأنهم لا يملكون أحلاما هكذا يقولون.. و لكن.. أنت تعلم أن حلمك يمكن أن يكون لك في الواقع "حقيقة" بعد صبر طويل وجهد وتعب .. فذلك اليأس لا يمكنه أن يفعل شيئا لك أمام إرادتك سيفشل.. سيختفي.. فل تحلم.. ول تحلم.. ول تفعل كثيرا ليتحقق ما تحلم لأجله.. لا تكن يائسا ولا تقتنع بفكرة "كن واقعيا".. أبدا لا ... ولكن فلتعلم شيئا اخر.. "لا تحدث غيرك عن أحلامك لأنك ستسمع منهم ما يجعلك تتخلى حتى عن فكرة "حلم"" كن واقعيا ... هذا ما ستسمع منهم , لا تنتظر تشجيعا من أحد , فالكثير منا يائسون جدا ولا حياة لهم سوى أنهم يعيشون لأنهم يعيشون وفقط... سهل جدا أن تحلم وليس سهلا أن يصير حلمك "حقيقة".. لكن .. فل تحلم فكل حلم يحتاج منا أن نفعل الكثير كي لا يبقى حلمنا حلما فقط..