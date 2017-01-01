كن واقعيا



فل تحلم.. ول تحلم.. ول تفعل كثيرا ليتحقق ما تحلم لأجله.. لا تكن يائسا ولا تقتنع بفكرة "كن واقعيا".. أبدا لا ...



ولكن فلتعلم شيئا اخر.. " لا تحدث غيرك عن أحلامك لأنك ستسمع منهم ما يجعلك تتخلى حتى عن فكرة "حلم" "

كن واقعيا ... هذا ما ستسمع منهم , لا تنتظر تشجيعا من أحد , فالكثير منا يائسون جدا ولا حياة لهم سوى أنهم يعيشون لأنهم يعيشون

وفقط...

سهل جدا أن تحلم وليس سهلا أن يصير حلمك "حقيقة"..